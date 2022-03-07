Отправлено: - 21:42

maxsaf:

У нас вроде тоже подорожал бенз но не знаю на сколько. Я цену и раньше не знал, и щас не знаю. Залил полный бак и дальше поехал.

Цитата:да знаем.наложил три пять тележек еды, еле загрузил в три пикапа,а сколько стоит неинтересно.я смайлики не ставлю никогда.