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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:32
У нас вроде тоже подорожал бенз но не знаю на сколько. Я цену и раньше не знал, и щас не знаю. Залил полный бак и дальше поехал. Зато теперь тесты от Ковида бесплатно раздают на заправках - хоть затестируйся. И видимо особо нафиг никому не надо. Ну я взял на всякий случай - вдруг Путин армию развернет в обратную сторону, и ковид снова вернется
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:33
Цитата:
75 центов,
за 1 литр...
alex_60:
3800?
3800?
75 центов,
за 1 литр...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:37
Цитата:
литр чего?
drakon:
75 центов, за 1 литр...
75 центов, за 1 литр...
литр чего?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:41
Цитата:
Авто газа...
alex_60:
литр чего?
литр чего?
Авто газа...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:42
Цитата:
да знаем.
наложил три пять тележек еды, еле загрузил в три пикапа,
а сколько стоит неинтересно.
я смайлики не ставлю никогда.
maxsaf:
У нас вроде тоже подорожал бенз но не знаю на сколько. Я цену и раньше не знал, и щас не знаю. Залил полный бак и дальше поехал.
У нас вроде тоже подорожал бенз но не знаю на сколько. Я цену и раньше не знал, и щас не знаю. Залил полный бак и дальше поехал.
да знаем.
наложил три пять тележек еды, еле загрузил в три пикапа,
а сколько стоит неинтересно.
я смайлики не ставлю никогда.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:42
Цитата:
автогаз то тут причем7
drakon:
Авто газа..
Авто газа..
автогаз то тут причем7
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:56
Цитата:
Так и есть. За исключением пожалуй мяса. Подорожало еще в пандемию. Жду когда Абайка сменит вид деятельности и начнет поставки дешевой и вкусной баранины в Канаду
alex_60:
а сколько стоит неинтересно.
а сколько стоит неинтересно.
Так и есть. За исключением пожалуй мяса. Подорожало еще в пандемию. Жду когда Абайка сменит вид деятельности и начнет поставки дешевой и вкусной баранины в Канаду
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8859
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 22:15
Цитата:
Ну до этого 1.80 был, в тенге тоже не многим дешевле. Цитата:
Тоже не везде. У кого центральное отопление или поставщик государственный, не должно было. Россия поставляет газ в объёмах и ценах оговоренных договорами. У кого частные компании или мазутом (Heizöl) отапливают, там да, мало приятного.
Но бывает и хуже.
Козлов я:
Бензин в пересчете на наши - около 1500 тг за литр, Карл!
Бензин в пересчете на наши - около 1500 тг за литр, Карл!
Ну до этого 1.80 был, в тенге тоже не многим дешевле. Цитата:
Козлов я:
Газ в полтора раза подскочил.
Газ в полтора раза подскочил.
Тоже не везде. У кого центральное отопление или поставщик государственный, не должно было. Россия поставляет газ в объёмах и ценах оговоренных договорами. У кого частные компании или мазутом (Heizöl) отапливают, там да, мало приятного.
Но бывает и хуже.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2806
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 23:05
Цитата:
Цитата:
Иногда у меня складывается впечатление, что на форуме: "...ответить лишь бы ответить, при этом не читая текст или же читая но не вникая..." - это что ? - такой общий уровень ГРАМОТНОСТИ или такая отдельная манера ведения диалога ??
alex_60:
до этого они жили как звери.
до этого они жили как звери.
Цитата:
ACROS:
как у Христа за пазухой
как у Христа за пазухой
Иногда у меня складывается впечатление, что на форуме: "...ответить лишь бы ответить, при этом не читая текст или же читая но не вникая..." - это что ? - такой общий уровень ГРАМОТНОСТИ или такая отдельная манера ведения диалога ??
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.03.22 - 12:38
Девочки, мои Дорогие!!!
Поздравляю, Вас с Праздником!!!
[Исправлено: drakon, 08.03.2022 - 12:47]
[Исправлено: drakon, 08.03.2022 - 13:06]
Поздравляю, Вас с Праздником!!!
[Исправлено: drakon, 08.03.2022 - 12:47]
[Исправлено: drakon, 08.03.2022 - 13:06]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.22 - 13:09
Всё, Радикал.РУ - закрылся.
Все выставленные ранее,
фотки - исчезли...
Все выставленные ранее,
фотки - исчезли...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.22 - 13:26
http//vfl.ru/fonos/6880389837518952.html.
[Исправлено: drakon, 10.03.2022 - 13:28]
[Исправлено: drakon, 10.03.2022 - 13:28]
[Исправлено: drakon, 10.03.2022 - 13:29]
[Исправлено: drakon, 10.03.2022 - 13:28]
[Исправлено: drakon, 10.03.2022 - 13:28]
[Исправлено: drakon, 10.03.2022 - 13:29]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.22 - 13:31
Что то, не получается...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8859
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.22 - 13:50
Вот ссылка
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