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≡ Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43731
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 10:31
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Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что тенге начинает снижение зависимости от российского рубля. Эксперт озвучил оптимистичный и пессимистичный сценарии развития ситуации для казахстанской валюты.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
740
Re: Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение...
Отправлено: 10.03.22 - 12:33
#15
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США – единственная из мировых супердержав и доллар — самая распространенная мировая валюта...так как доверия к доллару больше чем к какой любой валюте мира.Потому что сегодня, кроме доллара, нет реальных претендентов на роль основной мировой валюты.Рубль и тенге миру так и Китаю как валюты не нужны так как они не обеспечены товаром.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16113
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:35
#16
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Дракон, вот местные эксперты говорят в любой стране можно
хоть что на доллар купить.
насколько помню в Германии на доллары ничего не купишь.
там даже на 500 евро одной купюрой ничего не продадут.
ну за редким исключением.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16113
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:37
#17
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Цитата:
Сабыр:
Это как по путивизору


что, там про тенге тоже говорят?
и в каком плане?
везет тебе,имеешь такой аппарат,
всегда в курсе всего.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
898
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:41
#18
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Цитата:
alex_60:
помню в Германии

Ты гл там рубль не доставай,а то еще и от пинают и еще что по хуже сделают ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
740
Re: Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение...
Отправлено: 10.03.22 - 12:42
#19
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Как показывает практика, хранить деньги в национальной валюте весьма невыгодно, особенно если речь идет о рубле. За последнее десятилетие рубль не меньше чем в 10 раз подешевел по отношению к тому же доллару . А это явно не признак стабильности и надежности.
Наверно, у большинства граждан, при упоминании слова «валюта» первое что приходит на ум это доллары и евро, хотя вторые, наверно, немного реже. Доллар стал для всего мира самой ходовой валютой, которую признают и принимают для расчетов большая часть стран мира
Стоимость рубля напрямую зависит от экспорта нефти и газа, а так как последние годы для страны стали весьма тяжелыми в связи с введением огромного количества санкций, то и удивляться уровню рубля не приходится.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1848
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:50
#20
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Цитата:
Сабыр:
Это как по путивизору показывает не понять кого,типа по скайпу ведут беседу с экспертом :lol: Россия24 любит такие телемосты/спектакли
Либералы-то, выходит, тоже смотрят это телевидение, раз в курсе всего. Смотрят значит любят. Запятую можно поставить в любом месте.

[Исправлено: Маркс, 10.03.2022 - 12:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16113
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:57
#21
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Цитата:
Сабыр:
Ты гл там рубль


а причем тут рубль,
идет обсуждение тенге, что и как.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
898
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:58
#22
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Цитата:
Маркс:
Смотрят значит

Только когда приходят в гости к этим,у которых в голове сам знаешь что. А ведь я ещё каких-то 10 лет назад тоже был одним из этих,где вместо мозга... А потом дошло или повзрослел и мозгов прибавилось.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
898
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:59
#23
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Цитата:
alex_60:
а причем тут рубль

Лучше по классике: "а при чём тут путин" :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16113
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:59
#24
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кстати хорошие новости.
доллар сегодня подешевел.
По результатам утренних торгов курс доллара опустился до отметки в 508,62 тенге
- за сутки "американец" подешевел на 1,38 тенге.
так что тот кто в долларах , погорел конкретно..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16113
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 13:01
#25
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Цитата:
Сабыр:
А потом дошло или повзрослел и мозгов прибавилось.


да видим.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
898
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 13:05
#26
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Цитата:
alex_60:
за сутки "американец" подешевел на 1,38 тенге.

Вот это падение! Вот это обвал! :lol:
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