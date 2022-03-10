Re: Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение...

Отправлено: - 12:42

Как показывает практика, хранить деньги в национальной валюте весьма невыгодно, особенно если речь идет о рубле. За последнее десятилетие рубль не меньше чем в 10 раз подешевел по отношению к тому же доллару . А это явно не признак стабильности и надежности.

Наверно, у большинства граждан, при упоминании слова «валюта» первое что приходит на ум это доллары и евро, хотя вторые, наверно, немного реже. Доллар стал для всего мира самой ходовой валютой, которую признают и принимают для расчетов большая часть стран мира

Стоимость рубля напрямую зависит от экспорта нефти и газа, а так как последние годы для страны стали весьма тяжелыми в связи с введением огромного количества санкций, то и удивляться уровню рубля не приходится.