Прогноз на 5 дней
ясно-11°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • С-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Глава МИД Казахстана ответил на вопрос о заявлении Зюганова
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43731
Глава МИД Казахстана ответил на вопрос о заявлении Зюганова
Отправлено: 10.03.22 - 12:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди пояснил, почему Казахстан не будет подавать протест после высказывания российского депутата Геннадия Зюганова о северных регионах Казахстана
Читать новость

С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
898
Re: Глава МИД Казахстана ответил на вопрос о заявлении Зюганова
Отправлено: 10.03.22 - 12:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оппозиционер товарищ Зю,вот рассмешили :lol: Смотрю,жирик заболел и этого теперь заставляют доносить мысли царя.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15715
Re: Глава МИД Казахстана ответил на вопрос о заявлении Зюганова
Отправлено: 10.03.22 - 12:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
жирик заболел и этого теперь заставляют доносить мысли царя.

Видео записано два месяца назад. А Жириновский когда заболел? Месяц назад. И куда делась ваша причинно-следственная связь? :lol:
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
898
Глава МИД Казахстана ответил на вопрос о заявлении Зюганова
Отправлено: 10.03.22 - 13:01
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Жириновский когда заболел?

Сынок,человеку 75 лет. Старость она такая..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Маркс

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS