Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43731
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 10:31
Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что тенге начинает снижение зависимости от российского рубля. Эксперт озвучил оптимистичный и пессимистичный сценарии развития ситуации для казахстанской валюты.
Читать новость
Читать новость
Re: Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение...
Отправлено: 10.03.22 - 12:33
США – единственная из мировых супердержав и доллар — самая распространенная мировая валюта...так как доверия к доллару больше чем к какой любой валюте мира.Потому что сегодня, кроме доллара, нет реальных претендентов на роль основной мировой валюты.Рубль и тенге миру так и Китаю как валюты не нужны так как они не обеспечены товаром.
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:35
Дракон, вот местные эксперты говорят в любой стране можно
хоть что на доллар купить.
насколько помню в Германии на доллары ничего не купишь.
там даже на 500 евро одной купюрой ничего не продадут.
ну за редким исключением.
хоть что на доллар купить.
насколько помню в Германии на доллары ничего не купишь.
там даже на 500 евро одной купюрой ничего не продадут.
ну за редким исключением.
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:37
Цитата:
что, там про тенге тоже говорят?
и в каком плане?
везет тебе,имеешь такой аппарат,
всегда в курсе всего.
Сабыр:
Это как по путивизору
Это как по путивизору
что, там про тенге тоже говорят?
и в каком плане?
везет тебе,имеешь такой аппарат,
всегда в курсе всего.
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:41
Цитата:
Ты гл там рубль не доставай,а то еще и от пинают и еще что по хуже сделают
alex_60:
помню в Германии
помню в Германии
Ты гл там рубль не доставай,а то еще и от пинают и еще что по хуже сделают
Re: Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение...
Отправлено: 10.03.22 - 12:42
Как показывает практика, хранить деньги в национальной валюте весьма невыгодно, особенно если речь идет о рубле. За последнее десятилетие рубль не меньше чем в 10 раз подешевел по отношению к тому же доллару . А это явно не признак стабильности и надежности.
Наверно, у большинства граждан, при упоминании слова «валюта» первое что приходит на ум это доллары и евро, хотя вторые, наверно, немного реже. Доллар стал для всего мира самой ходовой валютой, которую признают и принимают для расчетов большая часть стран мира
Стоимость рубля напрямую зависит от экспорта нефти и газа, а так как последние годы для страны стали весьма тяжелыми в связи с введением огромного количества санкций, то и удивляться уровню рубля не приходится.
Наверно, у большинства граждан, при упоминании слова «валюта» первое что приходит на ум это доллары и евро, хотя вторые, наверно, немного реже. Доллар стал для всего мира самой ходовой валютой, которую признают и принимают для расчетов большая часть стран мира
Стоимость рубля напрямую зависит от экспорта нефти и газа, а так как последние годы для страны стали весьма тяжелыми в связи с введением огромного количества санкций, то и удивляться уровню рубля не приходится.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1848
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:50
Цитата:
[Исправлено: Маркс, 10.03.2022 - 12:53]
Сабыр:Либералы-то, выходит, тоже смотрят это телевидение, раз в курсе всего. Смотрят значит любят. Запятую можно поставить в любом месте.
Это как по путивизору показывает не понять кого,типа по скайпу ведут беседу с экспертом Россия24 любит такие телемосты/спектакли
Это как по путивизору показывает не понять кого,типа по скайпу ведут беседу с экспертом Россия24 любит такие телемосты/спектакли
[Исправлено: Маркс, 10.03.2022 - 12:53]
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:57
Цитата:
а причем тут рубль,
идет обсуждение тенге, что и как.
Сабыр:
Ты гл там рубль
Ты гл там рубль
а причем тут рубль,
идет обсуждение тенге, что и как.
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:58
Цитата:
Только когда приходят в гости к этим,у которых в голове сам знаешь что. А ведь я ещё каких-то 10 лет назад тоже был одним из этих,где вместо мозга... А потом дошло или повзрослел и мозгов прибавилось.
Маркс:
Смотрят значит
Смотрят значит
Только когда приходят в гости к этим,у которых в голове сам знаешь что. А ведь я ещё каких-то 10 лет назад тоже был одним из этих,где вместо мозга... А потом дошло или повзрослел и мозгов прибавилось.
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:59
Цитата:
Лучше по классике: "а при чём тут путин"
alex_60:
а причем тут рубль
а причем тут рубль
Лучше по классике: "а при чём тут путин"
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 12:59
кстати хорошие новости.
доллар сегодня подешевел.
По результатам утренних торгов курс доллара опустился до отметки в 508,62 тенге
- за сутки "американец" подешевел на 1,38 тенге.
так что тот кто в долларах , погорел конкретно..
доллар сегодня подешевел.
По результатам утренних торгов курс доллара опустился до отметки в 508,62 тенге
- за сутки "американец" подешевел на 1,38 тенге.
так что тот кто в долларах , погорел конкретно..
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 13:01
Цитата:
да видим.
Сабыр:
А потом дошло или повзрослел и мозгов прибавилось.
А потом дошло или повзрослел и мозгов прибавилось.
да видим.
Что происходит с тенге и что делать казахстанцам. Мнение эксперта
Отправлено: 10.03.22 - 13:05
Цитата:
Вот это падение! Вот это обвал!
alex_60:
за сутки "американец" подешевел на 1,38 тенге.
за сутки "американец" подешевел на 1,38 тенге.
Вот это падение! Вот это обвал!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: Маркс
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать