Отправлено: - 09:51

Victor Yang: этих стран пока не объявила санкции. Так что рынок такой же.

Цитата:Не думаю: если какая либо страна произведёт торговую или производственную операцию с россиянами, то Запад автоматически наложит на эту страну санкции, как на страну сотрудничавшую со страной-агрессором.Насколько я в курсе: уже разрывают контракты с россиянами и переключаются с России на Китай, в частности по гербецидам, во избежания будущих потенциальных санкции и безопасности своего бизнеса.И мнение что россияне будут закупать товары под маркой казахских фирм для завоза на территорию России, тоже не срабатывает: идёт отслеживание - не может фирма покупающая, условно сто штук товара ежегодно, резко закупить тысячу и более штук, при неизменном количестве населения Казахстана в 19 000 000 человек.Мы ещё не ощутили в полной мере, все последствия введённых санкции: ЦВЕТОЧКИ впереди. Долларнаверное будет 1 000 тенге и выше. Действия руководства России до добра нас не доведут.