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≡ Что делать, когда рушится мир?
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43704
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 09:51
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24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.


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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
738
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 21:53
#150
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Цитата:
Артем Марусич:
На доллар подорожал.

А это насколько? То есть был 200 тенге, А теперь- 700!?
Ну! Эт, немного! Капля в море, лишь бы Путину насолить, для этого все средства хороши!
Цитата:
Артем Марусич:
А что делать?

Предположу, вытаскить кошелёк, пардон, карту мастеркарт и гуглпей...
Цитата:
Артем Марусич:
Во всех крупных городах митинги и просят максимальных санкций.

Назло маме отморожу уши! И пусть она от етого страдает! Пусть ей будет плохо!
:lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15638
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 03:01
#151
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Цитата:
alex_60:
Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе, освобождая территорию Украины

Они ближе чем кажется ;-)
Цитата:
Неизвестные разгромили памятные таблички в парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
821
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 07:14
#152
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Цитата:
Victor Yang:
непроверенные данные

А Вы в этом сомневаетесь? Тогда почему мирные жители не могут воспользоваться гуманитарным коридором? Российские войска их обстреливают?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15638
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 08:03
#153
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Цитата:
гражданин СССР:
Тогда почему мирные жители не могут воспользоваться гуманитарным коридором?

Что это за коридор такой, раз по нему двигаться не безопасно? Нафиг он такой нужен?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2780
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 09:18
#154
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Цитата://повлияет на стоимость сельхозпродукции и, не исключено, обернется для нас экономическим приростом,//

Я около двадцати лет в личном агропроизводстве, а если брать стаж, когда не на себя работал, то около сорока лет, так вот: когда у россиян урожай, мы испытывали трудности со сбытом или с ценой: - теперь у россиян границы будут закрыты, рынка сбыта зерна практически нет, что получаем: - всё российское зерно,( урожай не урожай - тут же роли не играет) а у них оно качеством ниже чем у нас и соответственно цена НИЖЕ - хлынет к нам. Я думаю экономического прироста НЕ БУДЕТ.

[Исправлено: ACROS, 07.03.2022 - 09:20]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2780
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 09:25
#155
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Цитата:
yudjin:
сверх наглых беженцев,


Прогноз, органов соцзащиты и по работе с беженцами Евросоюза: - "...при условий что если война затянется на 3-4 месяца, то беженцев ожидается до 10 000 000 человек, и на их содержание потребуются, порядка 200 000 000 000 евро...."
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15008
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 09:27
#156
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Цитата:
ACROS:
теперь у россиян границы будут закрыты, рынка сбыта зерна практически нет

В 2020-м году основными покупателями были Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, Казахстан.
Ни одна из этих стран пока не объявила санкции. Так что рынок такой же.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8307
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 09:45
#157
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Цитата:
ACROS:
Прогноз, органов соцзащиты и по работе с беженцами Евросоюза:

Вчера опять разговаривал со своими немцами...Они негодуют от этих беженцев, которые приезжают на дорогих машинах с польскими номерами, с деньгами... их селят в фридланд, они недовольны...квартиры им подавай... наглые, агрессивные, ходят в соцзащиту что-то требуют, причем еще чтобы с ними разговаривали на мове, а не на русском, который знают соцработники.

В немецких магазинах пропали с полок русские товары... Остался только Довгань, у которого производство в Польше.Причем надпись на пельменях "сделано по русским традициям" не мешает им оставаться в торговле.

Дизель уже 2 евро... причем себестоимость литра 0,45 цента... остальное налоги, которые идут теперь и на наглых беженцев.

Цитата:
ACROS:
беженцев ожидается до 10 000 000 человек

Сдается мне, сбылась мечта украинцев - ЖИТЬ В ЕВРОПЕ! теперь их оттуда не выгонят.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2780
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 09:51
#158
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Цитата:
Victor Yang: этих стран пока не объявила санкции. Так что рынок такой же.


Не думаю: если какая либо страна произведёт торговую или производственную операцию с россиянами, то Запад автоматически наложит на эту страну санкции, как на страну сотрудничавшую со страной-агрессором.

Насколько я в курсе: уже разрывают контракты с россиянами и переключаются с России на Китай, в частности по гербецидам, во избежания будущих потенциальных санкции и безопасности своего бизнеса.

И мнение что россияне будут закупать товары под маркой казахских фирм для завоза на территорию России, тоже не срабатывает: идёт отслеживание - не может фирма покупающая, условно сто штук товара ежегодно, резко закупить тысячу и более штук, при неизменном количестве населения Казахстана в 19 000 000 человек.

Мы ещё не ощутили в полной мере, все последствия введённых санкции: ЦВЕТОЧКИ впереди. Долларнаверное будет 1 000 тенге и выше. Действия руководства России до добра нас не доведут.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16033
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 10:04
#159
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Цитата:
ACROS:
Не думаю: если какая либо страна произведёт торговую или производственную операцию с россиянами, то Запад автоматически наложит на эту страну санкции,


с чего это вдруг.
На Китай наложат санкции? на Израиль,Индию,Турцию?
или на сами себя? они же осуществляют покупку российской продукции.
как и Германия.
очерчены определенные конкретные области,
и то если оплата в долларах будет.
а юанях,рублях , кто этому может помешать?
также Россия уже обьявила, что внешние долги будет платить
в рублях, по курсу ЦБ.
а что они будут с ними делать,
наверное покупать на них продукцию в России.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1018
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 10:51
#160
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Цитата:
ACROS:
Насколько я в курсе: уже разрывают контракты с россиянами и переключаются с России на Китай, в частности по гербецидам,

Насколько я в курсе, Китай временно запретил продажу удобрений.
И в Европе остановились многие заводы по производству азотных удобрений из-за высокой цены на газ. Европа и до остановки своих заводов на 10-12% зависела от российских азотных удобрений.
По калийным Россия и Белоруссия вообще являются монополистами в мире, и могут устанавливать любые цены.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15008
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 11:00
#161
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Цитата:
ACROS:
Не думаю: если какая либо страна произведёт торговую или производственную операцию с россиянами, то Запад автоматически наложит на эту страну санкции, как на страну сотрудничавшую со страной-агрессором.

Нет такой "автоматики".
Цитата:
ACROS:
И мнение что россияне будут закупать товары под маркой казахских фирм для завоза на территорию России, тоже не срабатывает: идёт отслеживание - не может фирма покупающая, условно сто штук товара ежегодно, резко закупить тысячу и более штук, при неизменном количестве населения Казахстана в 19 000 000 человек.

А кто отслеживает, если всем при этом хорошо? Производитель не теряет продажи, в бюджет Казахстана поступают средства, посредники зарабатывают, россияне покупают санкционную продукцию, но дороже.
Цитата:
ACROS:
Долларнаверное будет 1 000 тенге и выше.

Это вряд ли. Критический момент пройден. Плюс в Казахстане жесткая нефтяная игла, а нефть уже 138. К тому же Казахстан ни при чем.

[Исправлено: Victor Yang, 07.03.2022 - 11:02]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2780
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 11:22
#162
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Цитата:
Victor Yang: нефть уже 138


Поживём, и увидим что будет около 1 000 тенге: тем более почему то наш НацБанк пару тенге-доллар привязывает к российской экономике, а не к нефти- основному нашему экспортному товару.

Цитата:
serg kost: временно запретил продажу удобрений


Как вам обьяснить, что бы вы были в теме: рация на бронепоезде.

Между удобрениями и пестицидами (гербециды) есть разница.
Речь я веду про последних; удобрения в нашей 3- сухой,зоне практически не работают, если и работают то при сильной влаге и они мне не нужны. И я ТОЧНО знаю, что в этом году мне уже ВЕЗУТ гербециды не с России, а с Китая.

Есть такое понятие в бизнесе: договор намерение и предоплата.

Цитата:
alex_60: На Китай наложат санкции?


Комлектующие на российские автозаводы в виде микрочипов шли в основном из Китая - Китай ПРЕКРАТИЛ поставку их в Россию, из-за опасении будущих санкции.

Бизнес и правительство России, конечно будет искать выходы, но реальность от первых дней войны пока такова.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1018
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 11:37
#163
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Цитата:
ACROS:
Между удобрениями и пестицидами (гербециды) есть разница.

Приболел, и толком не проснулся. Был невнимателен, за что извиняюсь.
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