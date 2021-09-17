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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 17.09.21 - 16:07
УБИРАЕМ ЗАЗОРЫ НА ЛАМИНАТЕ БЕЗ ДЕМОНТАЖА.
На старом ламинате, виниловой плитке с замками иногда появляются зазоры между ламелями, которых раньше не было. Это следствие линейного расширения напольного покрытия. Подобные зазоры возможно убрать, не разбирая покрытия.
Что нужно:
- Молоток
- Деревянный брусок
- Двусторонний скотч
- Скоба для укладки ламината.
Перед тем, как убрать зазор, нужно вычистить его от грязи и пропылесосить, иначе замок не закроется до конца.
Вдоль на ламель, которую нужно подбить, наклеивается на двусторонний скотч деревянный брусок.
Затем он прижимается ногой и подбивается молотком с торца, пока замок не закроется.
Сорвать потом брусок можно с помощью скобы для укладки ламината.
Как подвинуть ламинат от стены.
Если нужно сдвинуть крайнюю короткую ламель под стенкой, тогда брусок приклеивается уже поперек под самым плинтусом. Его необходимо также прижать ногой, предварительно подложив скобу так, чтобы подцепить брусок. Затем ударами молотка по ее второму крюку можно сдвинуть ламель до закрытия замка.
Еще крайнюю ламель можно сдвигать, не подбивая скобу, а использовать ее как рычаг, упираясь в стену или плинтус. Чтобы на них не появилась вмятина, используйте твердую подложку. Это может быть вторая скоба или рейка.
Удачи!
На старом ламинате, виниловой плитке с замками иногда появляются зазоры между ламелями, которых раньше не было. Это следствие линейного расширения напольного покрытия. Подобные зазоры возможно убрать, не разбирая покрытия.
Что нужно:
- Молоток
- Деревянный брусок
- Двусторонний скотч
- Скоба для укладки ламината.
Перед тем, как убрать зазор, нужно вычистить его от грязи и пропылесосить, иначе замок не закроется до конца.
Вдоль на ламель, которую нужно подбить, наклеивается на двусторонний скотч деревянный брусок.
Затем он прижимается ногой и подбивается молотком с торца, пока замок не закроется.
Сорвать потом брусок можно с помощью скобы для укладки ламината.
Как подвинуть ламинат от стены.
Если нужно сдвинуть крайнюю короткую ламель под стенкой, тогда брусок приклеивается уже поперек под самым плинтусом. Его необходимо также прижать ногой, предварительно подложив скобу так, чтобы подцепить брусок. Затем ударами молотка по ее второму крюку можно сдвинуть ламель до закрытия замка.
Еще крайнюю ламель можно сдвигать, не подбивая скобу, а использовать ее как рычаг, упираясь в стену или плинтус. Чтобы на них не появилась вмятина, используйте твердую подложку. Это может быть вторая скоба или рейка.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 27.09.21 - 11:52
РАЗНЫЕ СОВЕТИКИ.
Если в нужный момент у вас под рукой не оказывается линейки, то в дело пойдет... сама рука. Правда, весьма приблизительно, но, если вы не миллиметровщик, то сойдет.
А такой совет, может пригодиться при вычислениях.
Если у вас в гараже завалялся старый, не нужный вам, ремень безопасности, то из его крепления можно сделать для себя хорошую держалку для ключей.
А вот если у вас постоянно слезает с вашей мусорницы пластиковый пакет, то приклейте к ней пластмассовый крючок, только переверните его. Зацепив за него пакет, вам станет гораздо проще выкидывать мусор и снимать пакет.
А это уже из разряда смешных советов, но кто его знает... Когда шевелюра больше не грозит вернуться и на такое пойдешь...
Ну и тоже из смешного, но вполне реализуемого.
Удачи!
Если в нужный момент у вас под рукой не оказывается линейки, то в дело пойдет... сама рука. Правда, весьма приблизительно, но, если вы не миллиметровщик, то сойдет.
А такой совет, может пригодиться при вычислениях.
Если у вас в гараже завалялся старый, не нужный вам, ремень безопасности, то из его крепления можно сделать для себя хорошую держалку для ключей.
А вот если у вас постоянно слезает с вашей мусорницы пластиковый пакет, то приклейте к ней пластмассовый крючок, только переверните его. Зацепив за него пакет, вам станет гораздо проще выкидывать мусор и снимать пакет.
А это уже из разряда смешных советов, но кто его знает... Когда шевелюра больше не грозит вернуться и на такое пойдешь...
Ну и тоже из смешного, но вполне реализуемого.
Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4510
Советы на каждый день
Отправлено: 29.09.21 - 18:26
Цитата:
Козлов я:- если как у меня , то не расходится. А если бить ,то только замки поломаете. А укладывается очень легко ,без всяких инструментов. Только нож и рулетка. Фото в флуде.
виниловой плитке с замками иногда появляются зазоры
виниловой плитке с замками иногда появляются зазоры
Советы на каждый день
Отправлено: 10.10.21 - 11:41
КАК РОВНО РАСКОЛОТЬ ПУСТОТЕЛЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛОК.
При попытке расколоть пустотелый керамический блок кельмой неминуемо происходит разрушение его перегородок. Он попросту рассыпается на осколки. Методы, применимые для обычного кирпича, здесь не работают.
Для того, чтобы расколоть его ровно и без специальных приспособлений вам понадобятся:
- Прутки арматуры по 30 см- 2 шт.
- молоток.
На ровное твердое основание помещается отрезок арматуры. На него кладется блок ложком так, чтобы пруток проходил по линии разделения.
Сверху прикладываем второй прут и бьем по нему молотком. В итоге блок раскалывается точно по линии, причем практически без образования осколков.
Удачи!
При попытке расколоть пустотелый керамический блок кельмой неминуемо происходит разрушение его перегородок. Он попросту рассыпается на осколки. Методы, применимые для обычного кирпича, здесь не работают.
Для того, чтобы расколоть его ровно и без специальных приспособлений вам понадобятся:
- Прутки арматуры по 30 см- 2 шт.
- молоток.
На ровное твердое основание помещается отрезок арматуры. На него кладется блок ложком так, чтобы пруток проходил по линии разделения.
Сверху прикладываем второй прут и бьем по нему молотком. В итоге блок раскалывается точно по линии, причем практически без образования осколков.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 11.10.21 - 13:28
ИСПОЛЬЗУЕМ ВМЕСТО ПОЛИРОЛИ.
Чтобы продлить срок эксплуатации автомобиля нужно за ним ухаживать. Причем не только снаружи, но и внутри. Например, для сохранения хорошего внешнего вида приборной панели многие автовладельцы используют автополироли, которые обладают антистатическим эффектом, отталкивают пыль и освежают вид панели.
Но цена полиролей довольно высока, поэтому ищут какие-нибудь недорогие альтернативы. Например кондиционер для белья типа "Ленора". Средства, приготовленные на его основе дают отличный эффект.
Для создания раствора понадобятся:
- кондиционер для белья;
- дистиллированная вода;
- бутылочка с пульверизатором.
Кондиционер и вода заливаются в бутылку в соотношении 1:1. Тара закрывается, хорошо встряхивается и готова к использованию. Протираем приборную панель от пыли и наносим на нее приготовленный раствор по поверхности. После этого протираем панель салфеткой или тряпочкой. Сразу станет заметно, что пластик "ожил".
Удачи!
Чтобы продлить срок эксплуатации автомобиля нужно за ним ухаживать. Причем не только снаружи, но и внутри. Например, для сохранения хорошего внешнего вида приборной панели многие автовладельцы используют автополироли, которые обладают антистатическим эффектом, отталкивают пыль и освежают вид панели.
Но цена полиролей довольно высока, поэтому ищут какие-нибудь недорогие альтернативы. Например кондиционер для белья типа "Ленора". Средства, приготовленные на его основе дают отличный эффект.
Для создания раствора понадобятся:
- кондиционер для белья;
- дистиллированная вода;
- бутылочка с пульверизатором.
Кондиционер и вода заливаются в бутылку в соотношении 1:1. Тара закрывается, хорошо встряхивается и готова к использованию. Протираем приборную панель от пыли и наносим на нее приготовленный раствор по поверхности. После этого протираем панель салфеткой или тряпочкой. Сразу станет заметно, что пластик "ожил".
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 13.10.21 - 18:21
БЫСТРО ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПЛОДОВЫХ МУШЕК В КВАРТИРЕ. В осенний период даже у самых чистоплотных хозяек могут завестись в квартире или доме мелкие плодовые мушки-дрозофилы. Они заводятся в самой квартире, а не извне, поэтому решетки и сетки на окнах не помогут. Сами они не кусаются, но приносят определенный дискомфорт. Избавиться от них довольно просто и вот один из советов.
Что нужно:
- Мед, либо любой сироп, варенье или просто сахар - 1 ст.ложка;
- Яблочный или винный уксус - 1 ст. ложка;
- Вода - 50 мл;;
- Моющее средство для посуды -2-3 капли.
Берем небольшую чашечку и добавляем в нее ложку меда.
Затем наливаем воду и добавляем уксус.
Все хорошенько размешиваем. И только потом добавляем моющее средство.
Аккуратно перемешиваем, чтобы не было лишней пены.
На этом все. Средство от мушек дрозофил готово. Поставьте емкость на открытое пространство и оно соберет всех летунов.
Вот что получится через два дня. Кисло-сладкий аромат - это просто магнит для мушек. Результат сами увидите. Удачи!
Что нужно:
- Мед, либо любой сироп, варенье или просто сахар - 1 ст.ложка;
- Яблочный или винный уксус - 1 ст. ложка;
- Вода - 50 мл;;
- Моющее средство для посуды -2-3 капли.
Берем небольшую чашечку и добавляем в нее ложку меда.
Затем наливаем воду и добавляем уксус.
Все хорошенько размешиваем. И только потом добавляем моющее средство.
Аккуратно перемешиваем, чтобы не было лишней пены.
На этом все. Средство от мушек дрозофил готово. Поставьте емкость на открытое пространство и оно соберет всех летунов.
Вот что получится через два дня. Кисло-сладкий аромат - это просто магнит для мушек. Результат сами увидите. Удачи!
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(Только чтение)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9602
Советы на каждый день
Отправлено: 13.10.21 - 20:13
Мошки..
Как то помню клопов вытравливал..
Это пол квартиры просто разбираешь и выкидываешь..
Мебель на года два в гараж..
Как то помню клопов вытравливал..
Это пол квартиры просто разбираешь и выкидываешь..
Мебель на года два в гараж..
Советы на каждый день
Отправлено: 20.10.21 - 20:04
КАК ДОМА ЗАТОЧИТЬ ТЕРКУ.
Тёрка - вещь на кухне необходимая. Но, как всегда бывает, от частого употребления она становится тупой и пользоваться ей становится трудновато. Поэтому предлагаются несколько советов по ее заточке в домашних условиях.
Первое ТО.
Если терка практически новая, но вы почувствовали, что она стала плохо резать - проведите ей первое ТО (техническое обслуживание). Заключается оно в том, что на терке нужно натереть кусок скомканной пищевой фольги. Возьмите кусок фольги размером 30х40 см, скомкайте ее в шар и натрите на терке. Эта простая операция хорошо затачивает режущие кромки.
Второе ТО или восстановление.
Если терка используется интенсивно, то нужно подводить режущую кромку с двух сторон. Для этого вам понадобятся обычный нож с коротким лезвием, фарфоровая или керамическая чашка (можно точильный брусок).
Сначала нужно подвести и заточить внутреннюю часть режущей кромки. Для этого вставьте нож в зубец терки и остриём проведите по ее внутренней части. Провести нужно с небольшим усилием 3-4 раза в каждую сторону. Таким образом нужно обработать каждый зубчик. На более мелкой терке, когда нож не будет помещаться в зубчик, нужно будет вместо ножа использовать гвоздик небольшого размера.
Второй этап - заточка наружной стороны зубцов. Для этого потрите терку об дно керамической или фарфоровой чашки. Эта часть имеет абразивные свойства и прекрасно заточит режущие части. Можно воспользоваться и точильным бруском, но поскольку терки сделаны из тонкого металла, то можно и "перегнуть палку".
После заточки терку нужно обязательно промыть. Такие простые операции позволят вам привести в порядок любую старую и тупую терку. Удачи!
Тёрка - вещь на кухне необходимая. Но, как всегда бывает, от частого употребления она становится тупой и пользоваться ей становится трудновато. Поэтому предлагаются несколько советов по ее заточке в домашних условиях.
Первое ТО.
Если терка практически новая, но вы почувствовали, что она стала плохо резать - проведите ей первое ТО (техническое обслуживание). Заключается оно в том, что на терке нужно натереть кусок скомканной пищевой фольги. Возьмите кусок фольги размером 30х40 см, скомкайте ее в шар и натрите на терке. Эта простая операция хорошо затачивает режущие кромки.
Второе ТО или восстановление.
Если терка используется интенсивно, то нужно подводить режущую кромку с двух сторон. Для этого вам понадобятся обычный нож с коротким лезвием, фарфоровая или керамическая чашка (можно точильный брусок).
Сначала нужно подвести и заточить внутреннюю часть режущей кромки. Для этого вставьте нож в зубец терки и остриём проведите по ее внутренней части. Провести нужно с небольшим усилием 3-4 раза в каждую сторону. Таким образом нужно обработать каждый зубчик. На более мелкой терке, когда нож не будет помещаться в зубчик, нужно будет вместо ножа использовать гвоздик небольшого размера.
Второй этап - заточка наружной стороны зубцов. Для этого потрите терку об дно керамической или фарфоровой чашки. Эта часть имеет абразивные свойства и прекрасно заточит режущие части. Можно воспользоваться и точильным бруском, но поскольку терки сделаны из тонкого металла, то можно и "перегнуть палку".
После заточки терку нужно обязательно промыть. Такие простые операции позволят вам привести в порядок любую старую и тупую терку. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 22.10.21 - 20:15
ДЕЛАЕМ РОВНОЕ ОТВЕРСТИЕ В ТОЛСТОЙ РЕЗИНЕ.
В нашей повседневной жизни иногда бывают моменты, когда для ремонта чего-нибудь нужно использовать толстую резину. Обычно это не проблема, т.к. старых шин много, но иногда в такой резине необходимо ровное круглое отверстие под шток или еще что-то. Можно это отверстие проделать и канцелярским ножом, но оно будет не аккуратным и в нем имеются стыки, от которых резина в дальнейшем быстро порвется.
Чтобы сделать отверстие в плотной резине понадобятся шуруповерт и металлическая трубка нужного диаметра. В магазинах можно встретить специальные пробойники, но стоят они очень дорого. Вместо трубки я иногда использовал старую металлическую гильзу от охотничьего патрона нужного калибра. Трубка может быть разрезная, это не помешает при работе.
Вставляем трубку в патрон шуруповерта, зажимаем и на высоких оборотах прорезаем отверстие в резине, подложив под нее деревяшку.
Благодаря высоким оборотам, трубка разогревается и буквально прожигает острыми краями отверстие в резине.
Таким способом можно быстро делать острые отверстия в толстой резине.
Удачи!
В нашей повседневной жизни иногда бывают моменты, когда для ремонта чего-нибудь нужно использовать толстую резину. Обычно это не проблема, т.к. старых шин много, но иногда в такой резине необходимо ровное круглое отверстие под шток или еще что-то. Можно это отверстие проделать и канцелярским ножом, но оно будет не аккуратным и в нем имеются стыки, от которых резина в дальнейшем быстро порвется.
Чтобы сделать отверстие в плотной резине понадобятся шуруповерт и металлическая трубка нужного диаметра. В магазинах можно встретить специальные пробойники, но стоят они очень дорого. Вместо трубки я иногда использовал старую металлическую гильзу от охотничьего патрона нужного калибра. Трубка может быть разрезная, это не помешает при работе.
Вставляем трубку в патрон шуруповерта, зажимаем и на высоких оборотах прорезаем отверстие в резине, подложив под нее деревяшку.
Благодаря высоким оборотам, трубка разогревается и буквально прожигает острыми краями отверстие в резине.
Таким способом можно быстро делать острые отверстия в толстой резине.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 03.12.21 - 21:13
КАК БЫСТРО ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩУЮ КОЖУ ОТ КОЖЗАМА.
Для того, чтобы это сделать быстро вам не понадобятся дополнительные инструменты. Только руки и глаза.
Технологии шагнули далеко вперед и производители предлагают очень много одежды и обуви, по характеристикам не уступающие натуральной коже. Однако, лучше ее они быть не могут. Тем не менее, многие бренды придумывают различные маркетинговые уловки, чтобы продать синтетику вместо натурала. Как же отличить их?
Большинство пытаются определить настоящую кожу по запаху. Действительно, настоящая кожа обладает своим неповторимым запахом. Однако в последнее время производители начали использовать отдушки с запахом кожи и поэтому этот способ может вам и не помочь.
Еще один "популярный" способ - это испытание на горючесть. Натуральная кожа никогда не будет гореть в отличие от заменителя. Но когда вы стоите в магазине и выбираете себе пару - этот способ также неприемлем.
РАБОЧИЕ МЕТОДЫ.
Во-первых легко отличить натуральную кожу от заменителя по теплу: приложите свою руку к любому участку кожи. После этого прикоснитесь обратной стороной ладони и если вы почувствуете тепло - это натуральная кожа.
Во-вторых, найдите участок изделия, где будет виден срез. На обуви это обычно язычок, подошва или участок возле пятки. Кожзам сразу себя выдаст тканевой подложкой с торчащими ниточками.
В-третьих, следует надавить ногтем пальца на изделие и подержать секунд пять: на кожзаме след исчезает на глазах, а на натуральной коже- очень медленно.
Все эти способы не занимают много времени и помогают вам быстро определиться с покупкой. Удачи!
Для того, чтобы это сделать быстро вам не понадобятся дополнительные инструменты. Только руки и глаза.
Технологии шагнули далеко вперед и производители предлагают очень много одежды и обуви, по характеристикам не уступающие натуральной коже. Однако, лучше ее они быть не могут. Тем не менее, многие бренды придумывают различные маркетинговые уловки, чтобы продать синтетику вместо натурала. Как же отличить их?
Большинство пытаются определить настоящую кожу по запаху. Действительно, настоящая кожа обладает своим неповторимым запахом. Однако в последнее время производители начали использовать отдушки с запахом кожи и поэтому этот способ может вам и не помочь.
Еще один "популярный" способ - это испытание на горючесть. Натуральная кожа никогда не будет гореть в отличие от заменителя. Но когда вы стоите в магазине и выбираете себе пару - этот способ также неприемлем.
РАБОЧИЕ МЕТОДЫ.
Во-первых легко отличить натуральную кожу от заменителя по теплу: приложите свою руку к любому участку кожи. После этого прикоснитесь обратной стороной ладони и если вы почувствуете тепло - это натуральная кожа.
Во-вторых, найдите участок изделия, где будет виден срез. На обуви это обычно язычок, подошва или участок возле пятки. Кожзам сразу себя выдаст тканевой подложкой с торчащими ниточками.
В-третьих, следует надавить ногтем пальца на изделие и подержать секунд пять: на кожзаме след исчезает на глазах, а на натуральной коже- очень медленно.
Все эти способы не занимают много времени и помогают вам быстро определиться с покупкой. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 18.12.21 - 15:11
ПРЕДОТВРАЩАЕМ ПРИМЕРЗАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ.
С наступлением морозов дворники, установленные на автомобиле,стоящим под открытым небом, примерзают к стеклу. Если отрывать их силой, то можно порвать резиновые щетки. Поэтому нужен другой подход.
ОСТАВЛЯЕМ ДВОРНИКИ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
При завершении поездки следует включить стеклоочистители и, когда они будут в верхнем положении, выключить зажигание. При таком положении на щетках не будет столько много влаги, поэтому вероятность примерзания очень сильно понизится. Вода может сразу стекать вниз, а не задерживаться на щетках.
Метод будет более эффективным, если предварительно уравнять температуру внутри салона с наружной. Просто за 5 минут до завершения поездки следует выключить печку и приоткрыть стекла. Можно также постоять на парковке с распахнутыми дверями. На холодной машине снег не тает и не превращается в ледяную корку. Вам не придется скоблить ее скребком.
СТАВИМ ПОДСТАВКУ ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОГО ЗАЖИМА.
Способ с поднятием не сработает с машинами, у которых дворники возвращаются в исходное положение при отключении зажигания. Способ следующий: возьмите канцелярский зажим (биндер) и снимите с него проволочную скобу. На нее необходимо надеть и усадить термоусадочную трубку.
Лучше всего в два слоя, особенно на сгибе скобы.
Биндер зажимается на дворниках и во время стоянки его скоба откидывается до стекла, чтобы приподнять щетки. Они будут слегка подвешены и не примерзнут к стеклу. Если же включить дворники, то скоба откинется и дворники прижмутся к стеклу. Этот способ позволяет бороться с примерзанием без растяжки прижимной пружины стеклоочистителей.
УСТАНАВЛИВАЕМ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДСТАВКУ.
В продаже можно найти специализированные подставки для дворников.
Они зажимаются и регулируются на необходимую высоту.
При постановке машины на стоянку нужно приподнять дворник и разложить подставку. Потом при включении стеклоочистителей она автоматически откидывается и прижим возобновляется.
Получается похожий принцип, что и с зажимом. Удачи!
С наступлением морозов дворники, установленные на автомобиле,стоящим под открытым небом, примерзают к стеклу. Если отрывать их силой, то можно порвать резиновые щетки. Поэтому нужен другой подход.
ОСТАВЛЯЕМ ДВОРНИКИ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
При завершении поездки следует включить стеклоочистители и, когда они будут в верхнем положении, выключить зажигание. При таком положении на щетках не будет столько много влаги, поэтому вероятность примерзания очень сильно понизится. Вода может сразу стекать вниз, а не задерживаться на щетках.
Метод будет более эффективным, если предварительно уравнять температуру внутри салона с наружной. Просто за 5 минут до завершения поездки следует выключить печку и приоткрыть стекла. Можно также постоять на парковке с распахнутыми дверями. На холодной машине снег не тает и не превращается в ледяную корку. Вам не придется скоблить ее скребком.
СТАВИМ ПОДСТАВКУ ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОГО ЗАЖИМА.
Способ с поднятием не сработает с машинами, у которых дворники возвращаются в исходное положение при отключении зажигания. Способ следующий: возьмите канцелярский зажим (биндер) и снимите с него проволочную скобу. На нее необходимо надеть и усадить термоусадочную трубку.
Лучше всего в два слоя, особенно на сгибе скобы.
Биндер зажимается на дворниках и во время стоянки его скоба откидывается до стекла, чтобы приподнять щетки. Они будут слегка подвешены и не примерзнут к стеклу. Если же включить дворники, то скоба откинется и дворники прижмутся к стеклу. Этот способ позволяет бороться с примерзанием без растяжки прижимной пружины стеклоочистителей.
УСТАНАВЛИВАЕМ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДСТАВКУ.
В продаже можно найти специализированные подставки для дворников.
Они зажимаются и регулируются на необходимую высоту.
При постановке машины на стоянку нужно приподнять дворник и разложить подставку. Потом при включении стеклоочистителей она автоматически откидывается и прижим возобновляется.
Получается похожий принцип, что и с зажимом. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 24.12.21 - 20:19
ОЧИЩАЕМ ПРИГОРЕВШУЮ РЕШЕТКУ ОТ ГРИЛЯ.
Уже после первого использования нержавеющая решетка для гриля перестает блестеть и покрывается копотью, нагаром и остатками кусочков мяса. Избавиться от этого трудно, но можно.
Что потребуется:
- фольга
- газета
- сухая ветошь.
Грубый налет на решетке можно стереть комком обычной фольги для запекания.
Она достаточно легко убирает основную грязь. Шарик из фольги примет форму решетки и поэтому может очищать прутья и из боков.
Очистив решетку с двух сторон фольгой, нужно обернуть ее мокрой газетой в один слой. В таком виде она оставляется минимум на 6 часов, а лучше на ночь.
Когда остатки грязи размокнут, газета убирается. Часть нагара останется прямо на бумаге.
Остальное же в пару движений можно стереть губкой с моющим средством. Далее протираем решетку сухой ветошью.
Удачи!
Уже после первого использования нержавеющая решетка для гриля перестает блестеть и покрывается копотью, нагаром и остатками кусочков мяса. Избавиться от этого трудно, но можно.
Что потребуется:
- фольга
- газета
- сухая ветошь.
Грубый налет на решетке можно стереть комком обычной фольги для запекания.
Она достаточно легко убирает основную грязь. Шарик из фольги примет форму решетки и поэтому может очищать прутья и из боков.
Очистив решетку с двух сторон фольгой, нужно обернуть ее мокрой газетой в один слой. В таком виде она оставляется минимум на 6 часов, а лучше на ночь.
Когда остатки грязи размокнут, газета убирается. Часть нагара останется прямо на бумаге.
Остальное же в пару движений можно стереть губкой с моющим средством. Далее протираем решетку сухой ветошью.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 25.12.21 - 20:16
КАК БУКСИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, ЕСЛИ НЕТ ТРОСА.
Автомобиль всегда ломается в неподходящий момент. И не всегда у владельца есть трос, чтобы отбуксировать авто к ближайшей СТО.
В таких трудных случаях можно воспользоваться скотчем - гибкой клейкой канцелярской лентой.
Обмотайте липкую ленту вокруг левого зеркала буксируемого автомобиля в виде петли, начинайте ее разматывать и идите к буксирующему автомобилю. Там тоже обмотайте петлю вокруг левого зеркала и возвращайтесь назад. При среднем расстоянии между машинами в пять метров, с помощью одного стандартного рулона клейкой ленты у вас получится создать 10 слоев ленты, склеенной в одну полимерную стропу с петлями на концах. Можно увеличить надежность, добавив к намотке второй рулон. Снимите петли с зеркал заднего вида. Сожмите руками все слои клейкой ленты, чтобы они прочно соединились друг с другом. Буксировочный трос готов! Удачи!
Автомобиль всегда ломается в неподходящий момент. И не всегда у владельца есть трос, чтобы отбуксировать авто к ближайшей СТО.
В таких трудных случаях можно воспользоваться скотчем - гибкой клейкой канцелярской лентой.
Обмотайте липкую ленту вокруг левого зеркала буксируемого автомобиля в виде петли, начинайте ее разматывать и идите к буксирующему автомобилю. Там тоже обмотайте петлю вокруг левого зеркала и возвращайтесь назад. При среднем расстоянии между машинами в пять метров, с помощью одного стандартного рулона клейкой ленты у вас получится создать 10 слоев ленты, склеенной в одну полимерную стропу с петлями на концах. Можно увеличить надежность, добавив к намотке второй рулон. Снимите петли с зеркал заднего вида. Сожмите руками все слои клейкой ленты, чтобы они прочно соединились друг с другом. Буксировочный трос готов! Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 22.01.22 - 12:59
ОТКРЫВАЕМ ТУГУЮ КРЫШКУ БАНКИ.
Проблема туго закрученной банки известна всем. Для ее открывания чем только не пользуются - и полотенцем , и ножом и т.д.
Предлагается еще один способ. Для этого вам понадобится обыкновенный канцелярский скотч.
Отрезаем примерно 12-15 см ленты и приклеиваем его к крышке. Придерживая банку, тянем конец ленты на себя. Крышка должна открутиться без проблем.
Чтобы минимизировать усилия, скотч можно намотать в несколько слоев.
А еще лучше купить в хозяйственном магазине специальную "открывашку" для банок. Стоит она копейки, но нервы вам сбережет - это точно.
Удачи!
Проблема туго закрученной банки известна всем. Для ее открывания чем только не пользуются - и полотенцем , и ножом и т.д.
Предлагается еще один способ. Для этого вам понадобится обыкновенный канцелярский скотч.
Отрезаем примерно 12-15 см ленты и приклеиваем его к крышке. Придерживая банку, тянем конец ленты на себя. Крышка должна открутиться без проблем.
Чтобы минимизировать усилия, скотч можно намотать в несколько слоев.
А еще лучше купить в хозяйственном магазине специальную "открывашку" для банок. Стоит она копейки, но нервы вам сбережет - это точно.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 07.03.22 - 11:30
ОЧИЩАЕМ КРАН ОТ НАЛЕТА.
Большинство современных смесителей воды оборудовано аэраторами. Вопреки копеечной стоимости, эти простые приспособления играют важную роль для нашего комфорта. Но только до того момента, пока их не забьет известковый налет. Поэтому регулярная очистка аэратора смесителя так важна.
Аэратор рассекает водный поток на множество мелких и насыщает его пузырьками воздуха. Такая струя становится объемной, слегка молочного цвета и не создает брызг, оставляющих после себя разводы на плитке, умывальнике и хромированных поверхностях.
Помимо этого, сеточка в аэраторе отфильтровывает крупные частицы грязи и ржавчины, которые частенько попадают в воду из-за плачевного состояния наших водопроводных сетей. Если кран визуально выглядит чистым, но поток воды неравномерный или постоянно изменяется его направление, брызжет в сторону, значит, аэратор пора чистить.
Как снять аэратор.
Попробуй открутить гайку аэратора разводным ключом или ключом на 22 мм против часовой стрелки. Губки ключа, чтобы не повредить хромирование, оберни изолентой. Обычно достаточно сделать хотя бы пол-оборота, дальше можно открутить и руками.
Но сложность в том, что от длительного использования аэратор часто прикипает к смесителю. В таком случае не стоит пороть горячку. Ведь чрезмерное усилие может попросту сломать аэратор и его часть останется внутри гусака. Если аэратор не откручивается, сними гусак целиком и замочи на полчаса в растворе уксуса. Понадобится 9%-ый раствор уксуса и вода в равных пропорциях. Постепенно уксус растворит налет, и после замачивания насадки ее можно будет легко открутить.
Чистим аэратор.
Аэратор состоит из обечайки, корпуса, сетки (или неразъемного корпуса с сеткой) и резиновой шайбы. При этом, вопреки расхожему мнению, металлическая сетка ничем не лучше пластиковой. Даже наоборот, она быстрее окисляется и «зарастает» налетом.
Для быстрой очистки отсоединенного и разобранного аэратора положи его в небольшую миску. Высыпь в нее пару чайных ложек лимонной кислоты и залей кипятком.
Уже через 5 минут начнут выделяться пузырьки газа, а в воде появятся отвалившиеся кусочки налета. Застрявшие в сетке песчинки и маленькие кусочки ржавчины можно удалить иголкой.
Как видишь, аэратор несложно очистить даже без использования каких-то дорогих средств. Откручивай и прочищай его хотя бы раз в полгода. Тогда струя воды из крана не будет создавать брызг, а мыть руки или посуду будет удобнее и намного приятнее. Удачи!
Большинство современных смесителей воды оборудовано аэраторами. Вопреки копеечной стоимости, эти простые приспособления играют важную роль для нашего комфорта. Но только до того момента, пока их не забьет известковый налет. Поэтому регулярная очистка аэратора смесителя так важна.
Аэратор рассекает водный поток на множество мелких и насыщает его пузырьками воздуха. Такая струя становится объемной, слегка молочного цвета и не создает брызг, оставляющих после себя разводы на плитке, умывальнике и хромированных поверхностях.
Помимо этого, сеточка в аэраторе отфильтровывает крупные частицы грязи и ржавчины, которые частенько попадают в воду из-за плачевного состояния наших водопроводных сетей. Если кран визуально выглядит чистым, но поток воды неравномерный или постоянно изменяется его направление, брызжет в сторону, значит, аэратор пора чистить.
Как снять аэратор.
Попробуй открутить гайку аэратора разводным ключом или ключом на 22 мм против часовой стрелки. Губки ключа, чтобы не повредить хромирование, оберни изолентой. Обычно достаточно сделать хотя бы пол-оборота, дальше можно открутить и руками.
Но сложность в том, что от длительного использования аэратор часто прикипает к смесителю. В таком случае не стоит пороть горячку. Ведь чрезмерное усилие может попросту сломать аэратор и его часть останется внутри гусака. Если аэратор не откручивается, сними гусак целиком и замочи на полчаса в растворе уксуса. Понадобится 9%-ый раствор уксуса и вода в равных пропорциях. Постепенно уксус растворит налет, и после замачивания насадки ее можно будет легко открутить.
Чистим аэратор.
Аэратор состоит из обечайки, корпуса, сетки (или неразъемного корпуса с сеткой) и резиновой шайбы. При этом, вопреки расхожему мнению, металлическая сетка ничем не лучше пластиковой. Даже наоборот, она быстрее окисляется и «зарастает» налетом.
Для быстрой очистки отсоединенного и разобранного аэратора положи его в небольшую миску. Высыпь в нее пару чайных ложек лимонной кислоты и залей кипятком.
Уже через 5 минут начнут выделяться пузырьки газа, а в воде появятся отвалившиеся кусочки налета. Застрявшие в сетке песчинки и маленькие кусочки ржавчины можно удалить иголкой.
Как видишь, аэратор несложно очистить даже без использования каких-то дорогих средств. Откручивай и прочищай его хотя бы раз в полгода. Тогда струя воды из крана не будет создавать брызг, а мыть руки или посуду будет удобнее и намного приятнее. Удачи!
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