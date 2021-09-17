Отправлено: - 11:30

Как снять аэратор.

Чистим аэратор.

Большинство современных смесителей воды оборудовано аэраторами. Вопреки копеечной стоимости, эти простые приспособления играют важную роль для нашего комфорта. Но только до того момента, пока их не забьет известковый налет. Поэтому регулярная очистка аэратора смесителя так важна.Аэратор рассекает водный поток на множество мелких и насыщает его пузырьками воздуха. Такая струя становится объемной, слегка молочного цвета и не создает брызг, оставляющих после себя разводы на плитке, умывальнике и хромированных поверхностях.Помимо этого, сеточка в аэраторе отфильтровывает крупные частицы грязи и ржавчины, которые частенько попадают в воду из-за плачевного состояния наших водопроводных сетей. Если кран визуально выглядит чистым, но поток воды неравномерный или постоянно изменяется его направление, брызжет в сторону, значит, аэратор пора чистить.Попробуй открутить гайку аэратора разводным ключом или ключом на 22 мм против часовой стрелки. Губки ключа, чтобы не повредить хромирование, оберни изолентой. Обычно достаточно сделать хотя бы пол-оборота, дальше можно открутить и руками.Но сложность в том, что от длительного использования аэратор часто прикипает к смесителю. В таком случае не стоит пороть горячку. Ведь чрезмерное усилие может попросту сломать аэратор и его часть останется внутри гусака. Если аэратор не откручивается, сними гусак целиком и замочи на полчаса в растворе уксуса. Понадобится 9%-ый раствор уксуса и вода в равных пропорциях. Постепенно уксус растворит налет, и после замачивания насадки ее можно будет легко открутить.Аэратор состоит из обечайки, корпуса, сетки (или неразъемного корпуса с сеткой) и резиновой шайбы. При этом, вопреки расхожему мнению, металлическая сетка ничем не лучше пластиковой. Даже наоборот, она быстрее окисляется и «зарастает» налетом.Для быстрой очистки отсоединенного и разобранного аэратора положи его в небольшую миску. Высыпь в нее пару чайных ложек лимонной кислоты и залей кипятком.Уже через 5 минут начнут выделяться пузырьки газа, а в воде появятся отвалившиеся кусочки налета. Застрявшие в сетке песчинки и маленькие кусочки ржавчины можно удалить иголкой.Как видишь, аэратор несложно очистить даже без использования каких-то дорогих средств. Откручивай и прочищай его хотя бы раз в полгода. Тогда струя воды из крана не будет создавать брызг, а мыть руки или посуду будет удобнее и намного приятнее. Удачи!