Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Что делать, когда рушится мир?
Что делать, когда рушится мир?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43704
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 09:51
24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.
Читать статью
Читать статью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 738
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 21:53
Цитата:
А это насколько? То есть был 200 тенге, А теперь- 700!?
Ну! Эт, немного! Капля в море, лишь бы Путину насолить, для этого все средства хороши!
Цитата:
Предположу, вытаскить кошелёк, пардон, карту мастеркарт и гуглпей...
Цитата:
Назло маме отморожу уши! И пусть она от етого страдает! Пусть ей будет плохо!
Артем Марусич:
На доллар подорожал.
На доллар подорожал.
А это насколько? То есть был 200 тенге, А теперь- 700!?
Ну! Эт, немного! Капля в море, лишь бы Путину насолить, для этого все средства хороши!
Цитата:
Артем Марусич:
А что делать?
А что делать?
Предположу, вытаскить кошелёк, пардон, карту мастеркарт и гуглпей...
Цитата:
Артем Марусич:
Во всех крупных городах митинги и просят максимальных санкций.
Во всех крупных городах митинги и просят максимальных санкций.
Назло маме отморожу уши! И пусть она от етого страдает! Пусть ей будет плохо!
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 03:01
Цитата:
Они ближе чем кажется
Цитата:
alex_60:
Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе, освобождая территорию Украины
Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе, освобождая территорию Украины
Они ближе чем кажется
Цитата:
Неизвестные разгромили памятные таблички в парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 821
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 07:14
Цитата:
А Вы в этом сомневаетесь? Тогда почему мирные жители не могут воспользоваться гуманитарным коридором? Российские войска их обстреливают?
Victor Yang:
непроверенные данные
непроверенные данные
А Вы в этом сомневаетесь? Тогда почему мирные жители не могут воспользоваться гуманитарным коридором? Российские войска их обстреливают?
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 08:03
Цитата:
Что это за коридор такой, раз по нему двигаться не безопасно? Нафиг он такой нужен?
гражданин СССР:
Тогда почему мирные жители не могут воспользоваться гуманитарным коридором?
Тогда почему мирные жители не могут воспользоваться гуманитарным коридором?
Что это за коридор такой, раз по нему двигаться не безопасно? Нафиг он такой нужен?
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 09:18
Цитата://повлияет на стоимость сельхозпродукции и, не исключено, обернется для нас экономическим приростом,//
Я около двадцати лет в личном агропроизводстве, а если брать стаж, когда не на себя работал, то около сорока лет, так вот: когда у россиян урожай, мы испытывали трудности со сбытом или с ценой: - теперь у россиян границы будут закрыты, рынка сбыта зерна практически нет, что получаем: - всё российское зерно,( урожай не урожай - тут же роли не играет) а у них оно качеством ниже чем у нас и соответственно цена НИЖЕ - хлынет к нам. Я думаю экономического прироста НЕ БУДЕТ.
[Исправлено: ACROS, 07.03.2022 - 09:20]
Я около двадцати лет в личном агропроизводстве, а если брать стаж, когда не на себя работал, то около сорока лет, так вот: когда у россиян урожай, мы испытывали трудности со сбытом или с ценой: - теперь у россиян границы будут закрыты, рынка сбыта зерна практически нет, что получаем: - всё российское зерно,( урожай не урожай - тут же роли не играет) а у них оно качеством ниже чем у нас и соответственно цена НИЖЕ - хлынет к нам. Я думаю экономического прироста НЕ БУДЕТ.
[Исправлено: ACROS, 07.03.2022 - 09:20]
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 09:25
Цитата:
Прогноз, органов соцзащиты и по работе с беженцами Евросоюза: - "...при условий что если война затянется на 3-4 месяца, то беженцев ожидается до 10 000 000 человек, и на их содержание потребуются, порядка 200 000 000 000 евро...."
yudjin:
сверх наглых беженцев,
сверх наглых беженцев,
Прогноз, органов соцзащиты и по работе с беженцами Евросоюза: - "...при условий что если война затянется на 3-4 месяца, то беженцев ожидается до 10 000 000 человек, и на их содержание потребуются, порядка 200 000 000 000 евро...."
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 09:27
Цитата:
В 2020-м году основными покупателями были Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, Казахстан.
Ни одна из этих стран пока не объявила санкции. Так что рынок такой же.
ACROS:
теперь у россиян границы будут закрыты, рынка сбыта зерна практически нет
теперь у россиян границы будут закрыты, рынка сбыта зерна практически нет
В 2020-м году основными покупателями были Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, Казахстан.
Ни одна из этих стран пока не объявила санкции. Так что рынок такой же.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8307
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 09:45
Цитата:
Вчера опять разговаривал со своими немцами...Они негодуют от этих беженцев, которые приезжают на дорогих машинах с польскими номерами, с деньгами... их селят в фридланд, они недовольны...квартиры им подавай... наглые, агрессивные, ходят в соцзащиту что-то требуют, причем еще чтобы с ними разговаривали на мове, а не на русском, который знают соцработники.
В немецких магазинах пропали с полок русские товары... Остался только Довгань, у которого производство в Польше.Причем надпись на пельменях "сделано по русским традициям" не мешает им оставаться в торговле.
Дизель уже 2 евро... причем себестоимость литра 0,45 цента... остальное налоги, которые идут теперь и на наглых беженцев.
Цитата:
Сдается мне, сбылась мечта украинцев - ЖИТЬ В ЕВРОПЕ! теперь их оттуда не выгонят.
ACROS:
Прогноз, органов соцзащиты и по работе с беженцами Евросоюза:
Прогноз, органов соцзащиты и по работе с беженцами Евросоюза:
Вчера опять разговаривал со своими немцами...Они негодуют от этих беженцев, которые приезжают на дорогих машинах с польскими номерами, с деньгами... их селят в фридланд, они недовольны...квартиры им подавай... наглые, агрессивные, ходят в соцзащиту что-то требуют, причем еще чтобы с ними разговаривали на мове, а не на русском, который знают соцработники.
В немецких магазинах пропали с полок русские товары... Остался только Довгань, у которого производство в Польше.Причем надпись на пельменях "сделано по русским традициям" не мешает им оставаться в торговле.
Дизель уже 2 евро... причем себестоимость литра 0,45 цента... остальное налоги, которые идут теперь и на наглых беженцев.
Цитата:
ACROS:
беженцев ожидается до 10 000 000 человек
беженцев ожидается до 10 000 000 человек
Сдается мне, сбылась мечта украинцев - ЖИТЬ В ЕВРОПЕ! теперь их оттуда не выгонят.
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 09:51
Цитата:
Не думаю: если какая либо страна произведёт торговую или производственную операцию с россиянами, то Запад автоматически наложит на эту страну санкции, как на страну сотрудничавшую со страной-агрессором.
Насколько я в курсе: уже разрывают контракты с россиянами и переключаются с России на Китай, в частности по гербецидам, во избежания будущих потенциальных санкции и безопасности своего бизнеса.
И мнение что россияне будут закупать товары под маркой казахских фирм для завоза на территорию России, тоже не срабатывает: идёт отслеживание - не может фирма покупающая, условно сто штук товара ежегодно, резко закупить тысячу и более штук, при неизменном количестве населения Казахстана в 19 000 000 человек.
Мы ещё не ощутили в полной мере, все последствия введённых санкции: ЦВЕТОЧКИ впереди. Долларнаверное будет 1 000 тенге и выше. Действия руководства России до добра нас не доведут.
Victor Yang: этих стран пока не объявила санкции. Так что рынок такой же.
Не думаю: если какая либо страна произведёт торговую или производственную операцию с россиянами, то Запад автоматически наложит на эту страну санкции, как на страну сотрудничавшую со страной-агрессором.
Насколько я в курсе: уже разрывают контракты с россиянами и переключаются с России на Китай, в частности по гербецидам, во избежания будущих потенциальных санкции и безопасности своего бизнеса.
И мнение что россияне будут закупать товары под маркой казахских фирм для завоза на территорию России, тоже не срабатывает: идёт отслеживание - не может фирма покупающая, условно сто штук товара ежегодно, резко закупить тысячу и более штук, при неизменном количестве населения Казахстана в 19 000 000 человек.
Мы ещё не ощутили в полной мере, все последствия введённых санкции: ЦВЕТОЧКИ впереди. Долларнаверное будет 1 000 тенге и выше. Действия руководства России до добра нас не доведут.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16033
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 10:04
Цитата:
с чего это вдруг.
На Китай наложат санкции? на Израиль,Индию,Турцию?
или на сами себя? они же осуществляют покупку российской продукции.
как и Германия.
очерчены определенные конкретные области,
и то если оплата в долларах будет.
а юанях,рублях , кто этому может помешать?
также Россия уже обьявила, что внешние долги будет платить
в рублях, по курсу ЦБ.
а что они будут с ними делать,
наверное покупать на них продукцию в России.
ACROS:
Не думаю: если какая либо страна произведёт торговую или производственную операцию с россиянами, то Запад автоматически наложит на эту страну санкции,
Не думаю: если какая либо страна произведёт торговую или производственную операцию с россиянами, то Запад автоматически наложит на эту страну санкции,
с чего это вдруг.
На Китай наложат санкции? на Израиль,Индию,Турцию?
или на сами себя? они же осуществляют покупку российской продукции.
как и Германия.
очерчены определенные конкретные области,
и то если оплата в долларах будет.
а юанях,рублях , кто этому может помешать?
также Россия уже обьявила, что внешние долги будет платить
в рублях, по курсу ЦБ.
а что они будут с ними делать,
наверное покупать на них продукцию в России.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1018
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 10:51
Цитата:
Насколько я в курсе, Китай временно запретил продажу удобрений.
И в Европе остановились многие заводы по производству азотных удобрений из-за высокой цены на газ. Европа и до остановки своих заводов на 10-12% зависела от российских азотных удобрений.
По калийным Россия и Белоруссия вообще являются монополистами в мире, и могут устанавливать любые цены.
ACROS:
Насколько я в курсе: уже разрывают контракты с россиянами и переключаются с России на Китай, в частности по гербецидам,
Насколько я в курсе: уже разрывают контракты с россиянами и переключаются с России на Китай, в частности по гербецидам,
Насколько я в курсе, Китай временно запретил продажу удобрений.
И в Европе остановились многие заводы по производству азотных удобрений из-за высокой цены на газ. Европа и до остановки своих заводов на 10-12% зависела от российских азотных удобрений.
По калийным Россия и Белоруссия вообще являются монополистами в мире, и могут устанавливать любые цены.
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 11:00
Цитата:
Нет такой "автоматики".
Цитата:
А кто отслеживает, если всем при этом хорошо? Производитель не теряет продажи, в бюджет Казахстана поступают средства, посредники зарабатывают, россияне покупают санкционную продукцию, но дороже.
Цитата:
Это вряд ли. Критический момент пройден. Плюс в Казахстане жесткая нефтяная игла, а нефть уже 138. К тому же Казахстан ни при чем.
[Исправлено: Victor Yang, 07.03.2022 - 11:02]
ACROS:
Не думаю: если какая либо страна произведёт торговую или производственную операцию с россиянами, то Запад автоматически наложит на эту страну санкции, как на страну сотрудничавшую со страной-агрессором.
Не думаю: если какая либо страна произведёт торговую или производственную операцию с россиянами, то Запад автоматически наложит на эту страну санкции, как на страну сотрудничавшую со страной-агрессором.
Нет такой "автоматики".
Цитата:
ACROS:
И мнение что россияне будут закупать товары под маркой казахских фирм для завоза на территорию России, тоже не срабатывает: идёт отслеживание - не может фирма покупающая, условно сто штук товара ежегодно, резко закупить тысячу и более штук, при неизменном количестве населения Казахстана в 19 000 000 человек.
И мнение что россияне будут закупать товары под маркой казахских фирм для завоза на территорию России, тоже не срабатывает: идёт отслеживание - не может фирма покупающая, условно сто штук товара ежегодно, резко закупить тысячу и более штук, при неизменном количестве населения Казахстана в 19 000 000 человек.
А кто отслеживает, если всем при этом хорошо? Производитель не теряет продажи, в бюджет Казахстана поступают средства, посредники зарабатывают, россияне покупают санкционную продукцию, но дороже.
Цитата:
ACROS:
Долларнаверное будет 1 000 тенге и выше.
Долларнаверное будет 1 000 тенге и выше.
Это вряд ли. Критический момент пройден. Плюс в Казахстане жесткая нефтяная игла, а нефть уже 138. К тому же Казахстан ни при чем.
[Исправлено: Victor Yang, 07.03.2022 - 11:02]
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 11:22
Цитата:
Поживём, и увидим что будет около 1 000 тенге: тем более почему то наш НацБанк пару тенге-доллар привязывает к российской экономике, а не к нефти- основному нашему экспортному товару.
Цитата:
Как вам обьяснить, что бы вы были в теме: рация на бронепоезде.
Между удобрениями и пестицидами (гербециды) есть разница.
Речь я веду про последних; удобрения в нашей 3- сухой,зоне практически не работают, если и работают то при сильной влаге и они мне не нужны. И я ТОЧНО знаю, что в этом году мне уже ВЕЗУТ гербециды не с России, а с Китая.
Есть такое понятие в бизнесе: договор намерение и предоплата.
Цитата:
Комлектующие на российские автозаводы в виде микрочипов шли в основном из Китая - Китай ПРЕКРАТИЛ поставку их в Россию, из-за опасении будущих санкции.
Бизнес и правительство России, конечно будет искать выходы, но реальность от первых дней войны пока такова.
Victor Yang: нефть уже 138
Поживём, и увидим что будет около 1 000 тенге: тем более почему то наш НацБанк пару тенге-доллар привязывает к российской экономике, а не к нефти- основному нашему экспортному товару.
Цитата:
serg kost: временно запретил продажу удобрений
Как вам обьяснить, что бы вы были в теме: рация на бронепоезде.
Между удобрениями и пестицидами (гербециды) есть разница.
Речь я веду про последних; удобрения в нашей 3- сухой,зоне практически не работают, если и работают то при сильной влаге и они мне не нужны. И я ТОЧНО знаю, что в этом году мне уже ВЕЗУТ гербециды не с России, а с Китая.
Есть такое понятие в бизнесе: договор намерение и предоплата.
Цитата:
alex_60: На Китай наложат санкции?
Комлектующие на российские автозаводы в виде микрочипов шли в основном из Китая - Китай ПРЕКРАТИЛ поставку их в Россию, из-за опасении будущих санкции.
Бизнес и правительство России, конечно будет искать выходы, но реальность от первых дней войны пока такова.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1018
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 07.03.22 - 11:37
Цитата:
Приболел, и толком не проснулся. Был невнимателен, за что извиняюсь.
ACROS:
Между удобрениями и пестицидами (гербециды) есть разница.
Между удобрениями и пестицидами (гербециды) есть разница.
Приболел, и толком не проснулся. Был невнимателен, за что извиняюсь.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 120, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 118
|Зарегистрированные пользователи: N0name, serg kost
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать