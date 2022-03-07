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≡ ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43704
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:01
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Прошло уже 11 дней войны России против Украины, украинцы дают отпор нападающей стороне, думаю что справятся, Верховный главнокомандующий ВС РФ привел ядерное оружие в боевую готовность номер 1, то есть готов нанести ядерный удар по условному противнику, и то что в ответ прилетит очень пугает.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15008
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:13
#30
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Цитата:
Mr_negotive:
с зомбированными российской пропагандой разговаривать ведь просто не о чем...

А с зомбированными украинской и западной пропагандой есть о чем?
И не надо говорить что пропаганда только в России. Она есть везде.
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