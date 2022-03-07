Отправлено: - 11:13

Mr_negotive:

с зомбированными российской пропагандой разговаривать ведь просто не о чем...

Цитата:А с зомбированными украинской и западной пропагандой есть о чем?И не надо говорить что пропаганда только в России. Она есть везде.