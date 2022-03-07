Отправлено: - 10:46

Mr_negotive:

И не видите ли наличие совпадающих причин тогда и сейчас - кто и почему тогда поддерживал в Третьем Рейхе Гитлера и кто сейчас поддерживает в фашисткой России Путина?

Цитата:перепутали вы.гитлеровский фашизм попытался поработить ,оккупировать другие народы и страны.уничтожить конкретные национальности в газовых камерах.Росся сейчас ведет спецоперацию по уничтожению фашизмачтобы его не было на его границах границах.в интересах всей России и более миллиона россиянна территории Донбасса.оккупировать Украину никто не собирается.и чтобы уничтожить этот фашизм, нельзя остановиться на границах Днр и Лнр,иначе зараза с той стороны будет продолжать свои фашистские действия.поэтому спецоперация будет идти до насколько можно максимальнойденацификации.В Германии и Австрии она проходила довольно долго,причем при присутствии стран победителей на их территориях.длительное время. и то недобитые остались и сейчас требуют реванша.так что в данном случае надо делать все насколько максимально возможно.