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ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43704
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:01
Прошло уже 11 дней войны России против Украины, украинцы дают отпор нападающей стороне, думаю что справятся, Верховный главнокомандующий ВС РФ привел ядерное оружие в боевую готовность номер 1, то есть готов нанести ядерный удар по условному противнику, и то что в ответ прилетит очень пугает.
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Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:39
Цитата:
А в чем именно оказалось право меньшинство?
Mr_negotive:
А оказалось тогда право абсолютное меньшинство...
А оказалось тогда право абсолютное меньшинство...
А в чем именно оказалось право меньшинство?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 953
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:39
в Казахстане тоже есть ответственность, за то, что мы пишем в новостях и комментариях
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:43
Цитата:
Вы карту военных действия посмотрите. По ней всё же видно. Украина очень большая по территории, много городов-миллионников. Российские войска всё это время трутся на территории Украины неподалеку от своих границ, белорусских и крымских. Вся остальная часть территории страны, 95%, там даже нога оккупанта не вступала. Такими темпами "спецоперация" пройдёт по срокам, сопоставимым, видимо, со сроками Второй мировой войны. Если не одумается российский фюрер...
Змея Подколодная:
УНИАН вещает?
УНИАН вещает?
Вы карту военных действия посмотрите. По ней всё же видно. Украина очень большая по территории, много городов-миллионников. Российские войска всё это время трутся на территории Украины неподалеку от своих границ, белорусских и крымских. Вся остальная часть территории страны, 95%, там даже нога оккупанта не вступала. Такими темпами "спецоперация" пройдёт по срокам, сопоставимым, видимо, со сроками Второй мировой войны. Если не одумается российский фюрер...
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:46
Цитата:
Хоть определения понятиям гляньте, чтобы советы раздавать... Что такое фашизм, что такое национализм, что такое нацизм... А то всё в кучу, как фарш. Видно действий российской пропаганды на неокрепшие умы...
Don Julio:
что бы ты тут рассуждал о фашизме
что бы ты тут рассуждал о фашизме
Хоть определения понятиям гляньте, чтобы советы раздавать... Что такое фашизм, что такое национализм, что такое нацизм... А то всё в кучу, как фарш. Видно действий российской пропаганды на неокрепшие умы...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16033
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:46
Цитата:
перепутали вы.
гитлеровский фашизм попытался поработить ,
оккупировать другие народы и страны.
уничтожить конкретные национальности в газовых камерах.
Росся сейчас ведет спецоперацию по уничтожению фашизма
чтобы его не было на его границах границах.
в интересах всей России и более миллиона россиян
на территории Донбасса.
оккупировать Украину никто не собирается.
и чтобы уничтожить этот фашизм, нельзя остановиться на границах Днр и Лнр,
иначе зараза с той стороны будет продолжать свои фашистские действия.
поэтому спецоперация будет идти до насколько можно максимальной
денацификации.
В Германии и Австрии она проходила довольно долго,
причем при присутствии стран победителей на их территориях.
длительное время. и то недобитые остались и сейчас требуют реванша.
так что в данном случае надо делать все насколько максимально возможно.
Mr_negotive:
И не видите ли наличие совпадающих причин тогда и сейчас - кто и почему тогда поддерживал в Третьем Рейхе Гитлера и кто сейчас поддерживает в фашисткой России Путина?
И не видите ли наличие совпадающих причин тогда и сейчас - кто и почему тогда поддерживал в Третьем Рейхе Гитлера и кто сейчас поддерживает в фашисткой России Путина?
перепутали вы.
гитлеровский фашизм попытался поработить ,
оккупировать другие народы и страны.
уничтожить конкретные национальности в газовых камерах.
Росся сейчас ведет спецоперацию по уничтожению фашизма
чтобы его не было на его границах границах.
в интересах всей России и более миллиона россиян
на территории Донбасса.
оккупировать Украину никто не собирается.
и чтобы уничтожить этот фашизм, нельзя остановиться на границах Днр и Лнр,
иначе зараза с той стороны будет продолжать свои фашистские действия.
поэтому спецоперация будет идти до насколько можно максимальной
денацификации.
В Германии и Австрии она проходила довольно долго,
причем при присутствии стран победителей на их территориях.
длительное время. и то недобитые остались и сейчас требуют реванша.
так что в данном случае надо делать все насколько максимально возможно.
K
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 29.08.21
- Сообщений:
- 4
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:47
Комментарий удален модератором.
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:49
Цитата:
Причем бессмысленную оборонительную войну. Военная инфраструктура всё равно будет полностью уничтожена и цели достигнуты. "Оборона" всего лишь создает дополнительные жертвы среди гражданского населения.
И да - идёт спецоперация по установлению нейтралитета Украины. До этого пытались договориться - не получилось. Значит будет так как есть. Не повезло Украине с местоположением страны как не повезло Сибири с тропическим климатом и развитием туризма.
Mr_negotive:
Украина ведёт оборонительную войну,
Украина ведёт оборонительную войну,
Причем бессмысленную оборонительную войну. Военная инфраструктура всё равно будет полностью уничтожена и цели достигнуты. "Оборона" всего лишь создает дополнительные жертвы среди гражданского населения.
И да - идёт спецоперация по установлению нейтралитета Украины. До этого пытались договориться - не получилось. Значит будет так как есть. Не повезло Украине с местоположением страны как не повезло Сибири с тропическим климатом и развитием туризма.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2713
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:58
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:02
Цитата:
Она так явно не считает и желает в полной мере при поддержки почти всего мира реализовать своё право на самооборону, независимо от того, кто и что считает там в Кремле. Это независимая страна.
Что-то комментаторы очевидно переоценивают военные силы агрессора. Оперирующая сторона сама утонет по уши в крови своих солдат и утопит Украину в ней же. И войну Россия уже проиграла, независимо, от того, чем и когда она там закончится.
"Спецоператор" наивно предполагал, что "спецоперация" будет по типу как в Крыму, а фигушки. Умоются кровью, и слоем покроют украинский чернозём трупами российских солдат...
Вы вот в Украине были, чтобы говорить о каком-то нацизме, национализме и прочей ереси? Или по телевизору дядя Вова сказал и его пропагандисты эту чушь восемь лет внушали, после развязанной войны Россией на Донбассе?
Victor Yang:
бессмысленную оборонительную войну
бессмысленную оборонительную войну
Она так явно не считает и желает в полной мере при поддержки почти всего мира реализовать своё право на самооборону, независимо от того, кто и что считает там в Кремле. Это независимая страна.
Что-то комментаторы очевидно переоценивают военные силы агрессора. Оперирующая сторона сама утонет по уши в крови своих солдат и утопит Украину в ней же. И войну Россия уже проиграла, независимо, от того, чем и когда она там закончится.
"Спецоператор" наивно предполагал, что "спецоперация" будет по типу как в Крыму, а фигушки. Умоются кровью, и слоем покроют украинский чернозём трупами российских солдат...
Вы вот в Украине были, чтобы говорить о каком-то нацизме, национализме и прочей ереси? Или по телевизору дядя Вова сказал и его пропагандисты эту чушь восемь лет внушали, после развязанной войны Россией на Донбассе?
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:03
Спорить бесполезно. Этот вопрос рассмотрит и поставит точку только история. Остальное - бессмысленная трата времени, и обмен мнениями людей, далёких от войны и никогда не бывавшими в Украине...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 738
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:04
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1579
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:04
Цитата:
У России нет цели пройти по Украине. Есть цель привести в негодность всю военную мощь Украины. Чтобы нечем было многострадальный Донбасс долбить. И сейчас у Украины есть шанс восстать против существующего режима. Что там сейчас и начинает происходить.
А по поводу поддерживающих фашистский режим стран, якобы союзников Украины : даже миллион мух не убедят меня, что говnо- это вкусно (с)
Российские войска всё это время трутся на территории Украины неподалеку от своих границ
У России нет цели пройти по Украине. Есть цель привести в негодность всю военную мощь Украины. Чтобы нечем было многострадальный Донбасс долбить. И сейчас у Украины есть шанс восстать против существующего режима. Что там сейчас и начинает происходить.
А по поводу поддерживающих фашистский режим стран, якобы союзников Украины : даже миллион мух не убедят меня, что говnо- это вкусно (с)
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:06
Цитата:
Независимая. Но от неё зависит безопасность России. Поэтому зависимость тут обоюдная.
Цитата:
Это как?
Цитата:
Я про национализм ничего не говорил, хотя слышал и от коллеги, который там в 80-х служил - под Киевом была деревенька недобитков, и от знакомых, которых там игнорировали за русский язык на западе страны.
Mr_negotive:
Это независимая страна.
Это независимая страна.
Независимая. Но от неё зависит безопасность России. Поэтому зависимость тут обоюдная.
Цитата:
Mr_negotive:
И войну Россия уже проиграла, независимо, от того, чем и когда она там закончится.
И войну Россия уже проиграла, независимо, от того, чем и когда она там закончится.
Это как?
Цитата:
Mr_negotive:
Вы вот в Украине были, чтобы говорить о каком-то нацизме, национализме и прочей ереси?
Вы вот в Украине были, чтобы говорить о каком-то нацизме, национализме и прочей ереси?
Я про национализм ничего не говорил, хотя слышал и от коллеги, который там в 80-х служил - под Киевом была деревенька недобитков, и от знакомых, которых там игнорировали за русский язык на западе страны.
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:08
Цитата:
Для начала не помешает эти "понятия" посмотреть, прочитать данные им определения, а не делать фарш из национализма, нацизма и фашизма. Ну чтобы рассуждать о явлениях, приведших к печам Аушвица, Дахау, Бухенвальда и так далее...
Всем всего доброго,
с зомбированными российской пропагандой разговаривать ведь просто не о чем...
Don Julio:
но по понятиям, ты счас пургу гонишь
но по понятиям, ты счас пургу гонишь
Для начала не помешает эти "понятия" посмотреть, прочитать данные им определения, а не делать фарш из национализма, нацизма и фашизма. Ну чтобы рассуждать о явлениях, приведших к печам Аушвица, Дахау, Бухенвальда и так далее...
Всем всего доброго,
с зомбированными российской пропагандой разговаривать ведь просто не о чем...
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:11
Цитата:
На мой вопрос ответьте пж
Mr_negotive:
разговаривать ведь просто не о чем...
разговаривать ведь просто не о чем...
На мой вопрос ответьте пж
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