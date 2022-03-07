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≡ ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43704
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:01
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Прошло уже 11 дней войны России против Украины, украинцы дают отпор нападающей стороне, думаю что справятся, Верховный главнокомандующий ВС РФ привел ядерное оружие в боевую готовность номер 1, то есть готов нанести ядерный удар по условному противнику, и то что в ответ прилетит очень пугает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15638
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:39
#15
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Цитата:
Mr_negotive:
А оказалось тогда право абсолютное меньшинство...

А в чем именно оказалось право меньшинство?
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
953
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:39
#16
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в Казахстане тоже есть ответственность, за то, что мы пишем в новостях и комментариях
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
298
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:43
#17
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Цитата:
Змея Подколодная:
УНИАН вещает?

Вы карту военных действия посмотрите. По ней всё же видно. Украина очень большая по территории, много городов-миллионников. Российские войска всё это время трутся на территории Украины неподалеку от своих границ, белорусских и крымских. Вся остальная часть территории страны, 95%, там даже нога оккупанта не вступала. Такими темпами "спецоперация" пройдёт по срокам, сопоставимым, видимо, со сроками Второй мировой войны. Если не одумается российский фюрер...
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
298
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:46
#18
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Цитата:
Don Julio:
что бы ты тут рассуждал о фашизме

Хоть определения понятиям гляньте, чтобы советы раздавать... Что такое фашизм, что такое национализм, что такое нацизм... А то всё в кучу, как фарш. Видно действий российской пропаганды на неокрепшие умы...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16033
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:46
#19
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Цитата:
Mr_negotive:
И не видите ли наличие совпадающих причин тогда и сейчас - кто и почему тогда поддерживал в Третьем Рейхе Гитлера и кто сейчас поддерживает в фашисткой России Путина?


перепутали вы.
гитлеровский фашизм попытался поработить ,
оккупировать другие народы и страны.
уничтожить конкретные национальности в газовых камерах.
Росся сейчас ведет спецоперацию по уничтожению фашизма
чтобы его не было на его границах границах.
в интересах всей России и более миллиона россиян
на территории Донбасса.
оккупировать Украину никто не собирается.
и чтобы уничтожить этот фашизм, нельзя остановиться на границах Днр и Лнр,
иначе зараза с той стороны будет продолжать свои фашистские действия.
поэтому спецоперация будет идти до насколько можно максимальной
денацификации.
В Германии и Австрии она проходила довольно долго,
причем при присутствии стран победителей на их территориях.
длительное время. и то недобитые остались и сейчас требуют реванша.
так что в данном случае надо делать все насколько максимально возможно.
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K
§ Kst458
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
29.08.21
Сообщений:
4
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:47
#20
Комментарий удален модератором.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15008
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:49
#21
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Цитата:
Mr_negotive:
Украина ведёт оборонительную войну,

Причем бессмысленную оборонительную войну. Военная инфраструктура всё равно будет полностью уничтожена и цели достигнуты. "Оборона" всего лишь создает дополнительные жертвы среди гражданского населения.
И да - идёт спецоперация по установлению нейтралитета Украины. До этого пытались договориться - не получилось. Значит будет так как есть. Не повезло Украине с местоположением страны как не повезло Сибири с тропическим климатом и развитием туризма.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2713
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 10:58
#22
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
298
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:02
#23
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Цитата:
Victor Yang:
бессмысленную оборонительную войну

Она так явно не считает и желает в полной мере при поддержки почти всего мира реализовать своё право на самооборону, независимо от того, кто и что считает там в Кремле. Это независимая страна.

Что-то комментаторы очевидно переоценивают военные силы агрессора. Оперирующая сторона сама утонет по уши в крови своих солдат и утопит Украину в ней же. И войну Россия уже проиграла, независимо, от того, чем и когда она там закончится.

"Спецоператор" наивно предполагал, что "спецоперация" будет по типу как в Крыму, а фигушки. Умоются кровью, и слоем покроют украинский чернозём трупами российских солдат...

Вы вот в Украине были, чтобы говорить о каком-то нацизме, национализме и прочей ереси? Или по телевизору дядя Вова сказал и его пропагандисты эту чушь восемь лет внушали, после развязанной войны Россией на Донбассе?
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
298
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:03
#24
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Спорить бесполезно. Этот вопрос рассмотрит и поставит точку только история. Остальное - бессмысленная трата времени, и обмен мнениями людей, далёких от войны и никогда не бывавшими в Украине...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
738
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:04
#25
Комментарий удален модератором.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1579
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:04
#26
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Цитата:
Российские войска всё это время трутся на территории Украины неподалеку от своих границ


У России нет цели пройти по Украине. Есть цель привести в негодность всю военную мощь Украины. Чтобы нечем было многострадальный Донбасс долбить. И сейчас у Украины есть шанс восстать против существующего режима. Что там сейчас и начинает происходить.

А по поводу поддерживающих фашистский режим стран, якобы союзников Украины : даже миллион мух не убедят меня, что говnо- это вкусно (с)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15008
ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:06
#27
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Цитата:
Mr_negotive:
Это независимая страна.

Независимая. Но от неё зависит безопасность России. Поэтому зависимость тут обоюдная.
Цитата:
Mr_negotive:
И войну Россия уже проиграла, независимо, от того, чем и когда она там закончится.

Это как?
Цитата:
Mr_negotive:
Вы вот в Украине были, чтобы говорить о каком-то нацизме, национализме и прочей ереси?

Я про национализм ничего не говорил, хотя слышал и от коллеги, который там в 80-х служил - под Киевом была деревенька недобитков, и от знакомых, которых там игнорировали за русский язык на западе страны.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
298
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:08
#28
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Цитата:
Don Julio:
но по понятиям, ты счас пургу гонишь

Для начала не помешает эти "понятия" посмотреть, прочитать данные им определения, а не делать фарш из национализма, нацизма и фашизма. Ну чтобы рассуждать о явлениях, приведших к печам Аушвица, Дахау, Бухенвальда и так далее...

Всем всего доброго,
с зомбированными российской пропагандой разговаривать ведь просто не о чем...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15638
Re: ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...
Отправлено: 07.03.22 - 11:11
#29
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Цитата:
Mr_negotive:
разговаривать ведь просто не о чем...

На мой вопрос ответьте пж
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