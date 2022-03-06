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Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43704
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 10:42
Разговоры о необходимости возврата Костанайской области в свой часовой пояс у нас не утихают уже несколько лет. Сторонники и противники этого спорят, руководствуясь, в основном, эмоциями. Но чтобы принять правильное решение или сделать для себя какие-либо выводы, надо сначала вникнуть в суть проблемы.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16033
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 10:31
Цитата:
Цитата:
некоторые всей целью своей жизни провозгласили сопротивлению
природных законов,и не совсем видимо понимают
как они глупо выглядят.
ну а когда читаешь про Китай,
просто испанский стыд.
уже тысячи разьяснено,пояснено что и почему.
нет ,все равно не доходит.
N0name:
Несмотря на то, что по факту Китай раскинулся на территории пяти часовых поясов
Несмотря на то, что по факту Китай раскинулся на территории пяти часовых поясов
Цитата:
Don Julio:
Видители в чем нюанс, у них там у китайцев, хотя и один часовой пояс, но время начала работы зависит от, таки часового пояса. То есть, в одних провинциях, начинают работу в 9,в других, в 10,в третьих в 11 часов.
Видители в чем нюанс, у них там у китайцев, хотя и один часовой пояс, но время начала работы зависит от, таки часового пояса. То есть, в одних провинциях, начинают работу в 9,в других, в 10,в третьих в 11 часов.
некоторые всей целью своей жизни провозгласили сопротивлению
природных законов,и не совсем видимо понимают
как они глупо выглядят.
ну а когда читаешь про Китай,
просто испанский стыд.
уже тысячи разьяснено,пояснено что и почему.
нет ,все равно не доходит.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1018
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 10:43
Цитата:
А это смотря во сколько часов вставать. Или по старому времени к 8-00 ребёнка в садик и на работу. Или по новому, на час раньше.
Цитата:
А подъём утром будет позже? Организм это почувствует?
Вот если вторым вариантом предлагать как в Китае: работать, в школу и детсад на час позже в нашей области, может правительство и выберет какой-то вариант.
Как думаете, что оно выберет? Отдельный график для нашей области, или перевод стрелок?
А то требуют признать ошибку. Какой дурак любит признавать свои ошибки?!
Тоньше нужно работать.
Добринцофф: зимой разницы от этого перевода вы не почувствуете,а весной и летом проблема решается сама собой.
А это смотря во сколько часов вставать. Или по старому времени к 8-00 ребёнка в садик и на работу. Или по новому, на час раньше.
Цитата:
Добринцофф: Я ещё раз спрашиваю в случае перевода стрелок,наступит рассвет в январе месяце в 6 часов утра?
А подъём утром будет позже? Организм это почувствует?
Вот если вторым вариантом предлагать как в Китае: работать, в школу и детсад на час позже в нашей области, может правительство и выберет какой-то вариант.
Как думаете, что оно выберет? Отдельный график для нашей области, или перевод стрелок?
А то требуют признать ошибку. Какой дурак любит признавать свои ошибки?!
Тоньше нужно работать.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8518
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 10:50
Цитата:
Одинаковый будет подъём,от перевода стрелок часов в сутках не добавиться,а если и будет какая то разница то 1-2 дня.
Цитата:
Без разницы,так и так по темноте просыпаться.
Цитата:
Ничего не выберет,сейчас одно время в Алма-ате,Астане,Кустанае,что очень удобно,Кзылординцы уже выбрали пусть сами и мучаются.
serg kost:
А подъём утром будет позже? Организм это почувствует?
А подъём утром будет позже? Организм это почувствует?
Одинаковый будет подъём,от перевода стрелок часов в сутках не добавиться,а если и будет какая то разница то 1-2 дня.
Цитата:
serg kost:
А это смотря во сколько часов вставать. Или по старому времени к 8-00 ребёнка в садик и на работу. Или по новому, на час раньше.
А это смотря во сколько часов вставать. Или по старому времени к 8-00 ребёнка в садик и на работу. Или по новому, на час раньше.
Без разницы,так и так по темноте просыпаться.
Цитата:
serg kost:
Как думаете, что оно выберет? Отдельный график для нашей области, или перевод стрелок?
Как думаете, что оно выберет? Отдельный график для нашей области, или перевод стрелок?
Ничего не выберет,сейчас одно время в Алма-ате,Астане,Кустанае,что очень удобно,Кзылординцы уже выбрали пусть сами и мучаются.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 423
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 11:06
Цитата:
Где-то нервно заплакал Петросян
Don Julio:
10,в третьих в 11 часов. А и вообще мне ваш вопрос напомнил старинный анекдот, когда в автобус заходит девушка и просит ей уступить ей место, на том основании, что она беременна. А на резонный вопрос, так а где, где видно, что вы беременны, парирует- а вы что хотите, чтоб уже через полчаса видно было!?
10,в третьих в 11 часов. А и вообще мне ваш вопрос напомнил старинный анекдот, когда в автобус заходит девушка и просит ей уступить ей место, на том основании, что она беременна. А на резонный вопрос, так а где, где видно, что вы беременны, парирует- а вы что хотите, чтоб уже через полчаса видно было!?
Где-то нервно заплакал Петросян
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 423
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 11:41
Комментарий проходит проверку.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1018
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 11:45
Цитата:
Организм сам и проснётся на час позже.
Я и дома просыпаюсь в 7 часов (а по старому времения я бы просыпался в шесть), и в Обнинске, где я был 3 недели, просыпался в 6 (там зимой время на час назад переводят).
То есть, я без будильника просыпаюсь в одно и то же биологическое для данной территории время.
Но некоторым это объяснять, как я вижу, бесполезно...
Добринцофф:
Без разницы,так и так по темноте просыпаться.
Без разницы,так и так по темноте просыпаться.
Организм сам и проснётся на час позже.
Я и дома просыпаюсь в 7 часов (а по старому времения я бы просыпался в шесть), и в Обнинске, где я был 3 недели, просыпался в 6 (там зимой время на час назад переводят).
То есть, я без будильника просыпаюсь в одно и то же биологическое для данной территории время.
Но некоторым это объяснять, как я вижу, бесполезно...
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