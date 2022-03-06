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≡ Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43704
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 10:42
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Разговоры о необходимости возврата Костанайской области в свой часовой пояс у нас не утихают уже несколько лет. Сторонники и противники этого спорят, руководствуясь, в основном, эмоциями. Но чтобы принять правильное решение или сделать для себя какие-либо выводы, надо сначала вникнуть в суть проблемы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16033
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 10:31
#45
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Цитата:
N0name:
Несмотря на то, что по факту Китай раскинулся на территории пяти часовых поясов

Цитата:
Don Julio:

Видители в чем нюанс, у них там у китайцев, хотя и один часовой пояс, но время начала работы зависит от, таки часового пояса. То есть, в одних провинциях, начинают работу в 9,в других, в 10,в третьих в 11 часов.


некоторые всей целью своей жизни провозгласили сопротивлению
природных законов,и не совсем видимо понимают
как они глупо выглядят.
ну а когда читаешь про Китай,
просто испанский стыд.
уже тысячи разьяснено,пояснено что и почему.
нет ,все равно не доходит.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1018
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 10:43
#46
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Цитата:
Добринцофф: зимой разницы от этого перевода вы не почувствуете,а весной и летом проблема решается сама собой.

А это смотря во сколько часов вставать. Или по старому времени к 8-00 ребёнка в садик и на работу. Или по новому, на час раньше.
Цитата:
Добринцофф: Я ещё раз спрашиваю в случае перевода стрелок,наступит рассвет в январе месяце в 6 часов утра?

А подъём утром будет позже? Организм это почувствует?

Вот если вторым вариантом предлагать как в Китае: работать, в школу и детсад на час позже в нашей области, может правительство и выберет какой-то вариант.
Как думаете, что оно выберет? Отдельный график для нашей области, или перевод стрелок?
А то требуют признать ошибку. Какой дурак любит признавать свои ошибки?!
Тоньше нужно работать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8518
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 10:50
#47
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Цитата:
serg kost:
А подъём утром будет позже? Организм это почувствует?

Одинаковый будет подъём,от перевода стрелок часов в сутках не добавиться,а если и будет какая то разница то 1-2 дня.
Цитата:
serg kost:
А это смотря во сколько часов вставать. Или по старому времени к 8-00 ребёнка в садик и на работу. Или по новому, на час раньше.

Без разницы,так и так по темноте просыпаться.

Цитата:
serg kost:
Как думаете, что оно выберет? Отдельный график для нашей области, или перевод стрелок?

Ничего не выберет,сейчас одно время в Алма-ате,Астане,Кустанае,что очень удобно,Кзылординцы уже выбрали пусть сами и мучаются.
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
423
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 11:06
#48
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Цитата:
Don Julio:
10,в третьих в 11 часов. А и вообще мне ваш вопрос напомнил старинный анекдот, когда в автобус заходит девушка и просит ей уступить ей место, на том основании, что она беременна. А на резонный вопрос, так а где, где видно, что вы беременны, парирует- а вы что хотите, чтоб уже через полчаса видно было!?

Где-то нервно заплакал Петросян
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
423
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 11:41
#49
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1018
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 11:45
#50
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Цитата:
Добринцофф:
Без разницы,так и так по темноте просыпаться.

Организм сам и проснётся на час позже.
Я и дома просыпаюсь в 7 часов (а по старому времения я бы просыпался в шесть), и в Обнинске, где я был 3 недели, просыпался в 6 (там зимой время на час назад переводят).
То есть, я без будильника просыпаюсь в одно и то же биологическое для данной территории время.
Но некоторым это объяснять, как я вижу, бесполезно...
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