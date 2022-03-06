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Добринцофф: зимой разницы от этого перевода вы не почувствуете,а весной и летом проблема решается сама собой.

Добринцофф: Я ещё раз спрашиваю в случае перевода стрелок,наступит рассвет в январе месяце в 6 часов утра?

Цитата:А это смотря во сколько часов вставать. Или по старому времени к 8-00 ребёнка в садик и на работу. Или по новому, на час раньше.Цитата:А подъём утром будет позже? Организм это почувствует?Вот если вторым вариантом предлагать как в Китае: работать, в школу и детсад на час позже в нашей области, может правительство и выберет какой-то вариант.Как думаете, что оно выберет? Отдельный график для нашей области, или перевод стрелок?А то требуют признать ошибку. Какой дурак любит признавать свои ошибки?!Тоньше нужно работать.