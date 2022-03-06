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Добринцофф:

Вот видите и вы не можете ответить зачем,пытаетесь какие то несуразные примеры приводить,

Добринцофф:

я вам могу сказать ,что зимой разницы от этого перевода вы не почувствуете,а весной и летом проблема решается сама собой.

Цитата:Хм, я дико извиняюсь, но мне казалось, что я ответил и это ответ. И таки да, это не пример, а некоторым образом аналогия. Мне казалось это очевидным, также как то, что очень трудно доказать торгашу, пардон, продавцу бакалейных товаров, что в покупаемом мною киллограммовом куске масла, обязано быть 1000 грамм. Но никак не 850 или 920. Таки, да, я возможно ошибаюсь и законы природы где-то работают, а где-то -нет!Цитата:Я вам скажу больше! Ви можете не ощущать боли положив свой палец на огонь, от этого пальцу не будет хуже. Смею предположить что будет хуже вам, ибо вам придётся его лечить и объяснять врачу зачем ви это сделали.Точно так же юг обязан быть на юге, а деревья расти вверх. Я понятно объясняю, или вам ещё раз повторить?