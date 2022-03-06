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Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43702
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 10:42
Разговоры о необходимости возврата Костанайской области в свой часовой пояс у нас не утихают уже несколько лет. Сторонники и противники этого спорят, руководствуясь, в основном, эмоциями. Но чтобы принять правильное решение или сделать для себя какие-либо выводы, надо сначала вникнуть в суть проблемы.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
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- 832
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 21:06
Цитата:
Именно!
гражданин СССР:
Некоторым прочесть статью и сделать вывод не хватает интеллекта
Некоторым прочесть статью и сделать вывод не хватает интеллекта
Именно!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 724
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 21:10
Цитата:
Вам действительно, трудно понять, что в килограмме обязано быть ровно 1000 грамм. Не 890, не 950, а ровно 1000!?
Я вам не верю, что вы действительно думаете, что физику природных явлений можно крутить, как хрен в мясорубке, в зависимости от пожеланий заказчика.
Добринцофф:
Главный аргумент сторонников перевода "мы вынуждены вставать на работу до рассвета солнца",что губительно сказывается на здоровье
Главный аргумент сторонников перевода "мы вынуждены вставать на работу до рассвета солнца",что губительно сказывается на здоровье
Вам действительно, трудно понять, что в килограмме обязано быть ровно 1000 грамм. Не 890, не 950, а ровно 1000!?
Я вам не верю, что вы действительно думаете, что физику природных явлений можно крутить, как хрен в мясорубке, в зависимости от пожеланий заказчика.
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 23:59
Цитата:
Ну я так и знал,что внятного ответа не получу.
Skeptic:
Вы статью по ссылке читали? Посмотрите там раздел "Биоритмы человека. А ещё полезнее будет прочитать весь текст.
Вы статью по ссылке читали? Посмотрите там раздел "Биоритмы человека. А ещё полезнее будет прочитать весь текст.
Ну я так и знал,что внятного ответа не получу.
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 00:05
Цитата:
Вот видите и вы не можете ответить зачем,пытаетесь какие то несуразные примеры приводить,а я вам могу сказать ,что зимой разницы от этого перевода вы не почувствуете,а весной и летом проблема решается сама собой.
Don Julio:
Вам действительно, трудно понять, что в килограмме обязано быть ровно 1000 грамм. Не 890, не 950, а ровно 1000!?
Вам действительно, трудно понять, что в килограмме обязано быть ровно 1000 грамм. Не 890, не 950, а ровно 1000!?
Вот видите и вы не можете ответить зачем,пытаетесь какие то несуразные примеры приводить,а я вам могу сказать ,что зимой разницы от этого перевода вы не почувствуете,а весной и летом проблема решается сама собой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 724
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 00:24
Цитата:
Хм, я дико извиняюсь, но мне казалось, что я ответил и это ответ. И таки да, это не пример, а некоторым образом аналогия. Мне казалось это очевидным, также как то, что очень трудно доказать торгашу, пардон, продавцу бакалейных товаров, что в покупаемом мною киллограммовом куске масла, обязано быть 1000 грамм. Но никак не 850 или 920. Таки, да, я возможно ошибаюсь и законы природы где-то работают, а где-то -нет!
Цитата:
Я вам скажу больше! Ви можете не ощущать боли положив свой палец на огонь, от этого пальцу не будет хуже. Смею предположить что будет хуже вам, ибо вам придётся его лечить и объяснять врачу зачем ви это сделали.
Точно так же юг обязан быть на юге, а деревья расти вверх. Я понятно объясняю, или вам ещё раз повторить?
Добринцофф:
Вот видите и вы не можете ответить зачем,пытаетесь какие то несуразные примеры приводить,
Вот видите и вы не можете ответить зачем,пытаетесь какие то несуразные примеры приводить,
Хм, я дико извиняюсь, но мне казалось, что я ответил и это ответ. И таки да, это не пример, а некоторым образом аналогия. Мне казалось это очевидным, также как то, что очень трудно доказать торгашу, пардон, продавцу бакалейных товаров, что в покупаемом мною киллограммовом куске масла, обязано быть 1000 грамм. Но никак не 850 или 920. Таки, да, я возможно ошибаюсь и законы природы где-то работают, а где-то -нет!
Цитата:
Добринцофф:
я вам могу сказать ,что зимой разницы от этого перевода вы не почувствуете,а весной и летом проблема решается сама собой.
я вам могу сказать ,что зимой разницы от этого перевода вы не почувствуете,а весной и летом проблема решается сама собой.
Я вам скажу больше! Ви можете не ощущать боли положив свой палец на огонь, от этого пальцу не будет хуже. Смею предположить что будет хуже вам, ибо вам придётся его лечить и объяснять врачу зачем ви это сделали.
Точно так же юг обязан быть на юге, а деревья расти вверх. Я понятно объясняю, или вам ещё раз повторить?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15624
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 00:26
Цитата:
Да, вы ошибаетесь. На экваторе не работают и на полюсах. В Париже работают.
Don Julio:
Таки, да, я возможно ошибаюсь и законы природы где-то работают, а где-то -нет!
Таки, да, я возможно ошибаюсь и законы природы где-то работают, а где-то -нет!
Да, вы ошибаетесь. На экваторе не работают и на полюсах. В Париже работают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 724
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 00:33
Цитата:
То есть на экваторе деревья растут корнями вверх и там в килограмме не 1000 грамм?
Или это не точно?
А что не так на полюсах?
Там деревья растут вбок?
[Исправлено: Don Julio, 07.03.2022 - 00:34]
maxsaf:
Да, вы ошибаетесь. На экваторе не работают и на полюсах. В Париже работают
Да, вы ошибаетесь. На экваторе не работают и на полюсах. В Париже работают
То есть на экваторе деревья растут корнями вверх и там в килограмме не 1000 грамм?
Или это не точно?
А что не так на полюсах?
Там деревья растут вбок?
[Исправлено: Don Julio, 07.03.2022 - 00:34]
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