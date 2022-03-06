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≡ Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43702
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 10:42
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Разговоры о необходимости возврата Костанайской области в свой часовой пояс у нас не утихают уже несколько лет. Сторонники и противники этого спорят, руководствуясь, в основном, эмоциями. Но чтобы принять правильное решение или сделать для себя какие-либо выводы, надо сначала вникнуть в суть проблемы.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
832
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 21:06
#15
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Цитата:
гражданин СССР:
Некоторым прочесть статью и сделать вывод не хватает интеллекта

Именно!
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
724
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 21:10
#16
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Цитата:
Добринцофф:
Главный аргумент сторонников перевода "мы вынуждены вставать на работу до рассвета солнца",что губительно сказывается на здоровье

Вам действительно, трудно понять, что в килограмме обязано быть ровно 1000 грамм. Не 890, не 950, а ровно 1000!?
Я вам не верю, что вы действительно думаете, что физику природных явлений можно крутить, как хрен в мясорубке, в зависимости от пожеланий заказчика.
:lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8514
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 23:59
#17
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Цитата:
Skeptic:
Вы статью по ссылке читали? Посмотрите там раздел "Биоритмы человека. А ещё полезнее будет прочитать весь текст.

Ну я так и знал,что внятного ответа не получу.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8514
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 00:05
#18
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Цитата:
Don Julio:
Вам действительно, трудно понять, что в килограмме обязано быть ровно 1000 грамм. Не 890, не 950, а ровно 1000!?

Вот видите и вы не можете ответить зачем,пытаетесь какие то несуразные примеры приводить,а я вам могу сказать ,что зимой разницы от этого перевода вы не почувствуете,а весной и летом проблема решается сама собой.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
724
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 00:24
#19
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Цитата:
Добринцофф:
Вот видите и вы не можете ответить зачем,пытаетесь какие то несуразные примеры приводить,

Хм, я дико извиняюсь, но мне казалось, что я ответил и это ответ. И таки да, это не пример, а некоторым образом аналогия. Мне казалось это очевидным, также как то, что очень трудно доказать торгашу, пардон, продавцу бакалейных товаров, что в покупаемом мною киллограммовом куске масла, обязано быть 1000 грамм. Но никак не 850 или 920. Таки, да, я возможно ошибаюсь и законы природы где-то работают, а где-то -нет!
Цитата:
Добринцофф:
я вам могу сказать ,что зимой разницы от этого перевода вы не почувствуете,а весной и летом проблема решается сама собой.

Я вам скажу больше! Ви можете не ощущать боли положив свой палец на огонь, от этого пальцу не будет хуже. Смею предположить что будет хуже вам, ибо вам придётся его лечить и объяснять врачу зачем ви это сделали.
Точно так же юг обязан быть на юге, а деревья расти вверх. Я понятно объясняю, или вам ещё раз повторить?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15624
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 00:26
#20
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Цитата:
Don Julio:
Таки, да, я возможно ошибаюсь и законы природы где-то работают, а где-то -нет!

Да, вы ошибаетесь. На экваторе не работают и на полюсах. В Париже работают.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
724
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 07.03.22 - 00:33
#21
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Цитата:
maxsaf:
Да, вы ошибаетесь. На экваторе не работают и на полюсах. В Париже работают

То есть на экваторе деревья растут корнями вверх и там в килограмме не 1000 грамм?
Или это не точно?
А что не так на полюсах?
Там деревья растут вбок?
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 07.03.2022 - 00:34]
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