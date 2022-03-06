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≡ "Возрождаем традицию" - Жители Тобыла организовали празднование Масленицы для родственников и соседей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43702
"Возрождаем традицию" - Жители Тобыла организовали празднование Масленицы для родственников и соседей
Отправлено: 06.03.22 - 20:48
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В Тобыле сегодня, 6 марта, в честь Масленицы провели гуляния с торжественным сожжением чучела. Инициативу проявили местные жители, организовав праздник в ближайшем дворе. В качестве гостей пригласили всех своих соседей. Всего на проводы зимы собрались несколько десятков человек.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15624
Re: "Возрождаем традицию" - Жители Тобыла организовали...
Отправлено: 06.03.22 - 20:48
#1
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Цитата:
А в последние лет 8-9 мы забыли о таких гуляниях, а мы пытаемся их возродить как можем.

Однако, что-то видимо поменялось с приходом Токаева. А мож совпадение...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16026
Re: "Возрождаем традицию" - Жители Тобыла организовали...
Отправлено: 06.03.22 - 20:55
#2
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а в Кустанае не праздновали
что-ли?
в центре не были сегодня.
каждый год же были гуляния, концерты. сжигание, все как положено..
печально если не было.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15003
Re: "Возрождаем традицию" - Жители Тобыла организовали...
Отправлено: 06.03.22 - 20:56
#3
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Автохтоны не против?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8306
Re: "Возрождаем традицию" - Жители Тобыла организовали...
Отправлено: 06.03.22 - 22:25
#4
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Цитата:
alex_60:
а в Кустанае не праздновали что-ли?

Что вы... Масленица, как и новогоднее оформление не вписывается в рухнаму.
Остается только людям выходить во дворы, раз толпа чиновников у нас никчемная. Для чего эти отделы культуры, внутренней политики, общественные советы, ассамблеи?
Прервав традицию на пандемию, сегодня тоже отметили праздник... не так масштабно, как в Затобольске, но вот что получилось:


















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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24426
"Возрождаем традицию" - Жители Тобыла организовали празднование Масленицы для родственников и соседей
Отправлено: 06.03.22 - 23:12
#5
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Цитата:
alex_60:
печально если не было.

Ну, небыло, так - небыло... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15624
"Возрождаем традицию" - Жители Тобыла организовали празднование Масленицы для родственников и соседей
Отправлено: 06.03.22 - 23:56
#6
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Цитата:
drakon:
Ну, небыло, так - небыло...

Вы чего? Если масленица не отмечать - ОДКБ в следующий раз может не успеть 8-) :lol:
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