Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-14°C
  • 746 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 65 из 65«1...636465
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43702
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Читать новость

Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1664
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 06.03.22 - 17:48
#960
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Вот ещё о вранье.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1664
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 06.03.22 - 17:50
#961
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джонсон почему-то заговорил о том, что НАТО не будет воевать за Украину. И почему-то отказался принимать в НАТО Украину.Интересно, с чего бы это?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1664
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 06.03.22 - 18:06
#962
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Какие жестокие оккупанты!
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15003
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 06.03.22 - 18:08
#963
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Украину.Интересно, с чего бы это?!

У них недавно было общее собрание по вопросу участия в БД на Украине. Вот и высказал своё мнение.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1664
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 06.03.22 - 18:28
#964
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Не помню уже в какой ветке был вопрос про самолёты, там ещё Байден интересовался, как такое допустили. Так вот тут ответ.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1014
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 06.03.22 - 22:42
#965
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не помню, было или нет, здесь разоблачают фейки по спецоперации на Украине:
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1014
Страница 65 из 65«1...636465
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: Don Julio

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS