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≡ На внеочередном съезде «Нур Отана» самую массовую партию...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43702
На внеочередном съезде «Нур Отана» самую массовую партию...
Отправлено: 05.03.22 - 12:44
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На внеочередном съезде «Нур Отана» самую массовую партию Казахстана переименовали в «Аманат». Верите ли вы, что вслед за ребрендингом в этой партии начнется эффективная перезагрузка?
Результаты опроса

azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1456
Re: На внеочередном съезде «Нур Отана» самую массовую партию...
Отправлено: 05.03.22 - 12:44
#1
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Почему-то вспомнилось: "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь"
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
724
На внеочередном съезде «Нур Отана» самую массовую партию...
Отправлено: 05.03.22 - 21:45
#2
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Цитата:
Верите ли вы, что вслед за ребрендингом в этой партии начнется эффективная перезагрузка?

Я верю!
Из того соображения, что, ну не может же человек постоянно врать!
Он же иногда и правду должен говорить?
Или как!?
:-o
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
175
Re: На внеочередном съезде «Нур Отана» самую массовую партию...
Отправлено: 06.03.22 - 22:31
#3
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Я бы третий пункт (Не вижу связи между переименованием и тем, что "На съезде лидер партии четко обозначил партийные проблемы и пути их решения." Для этого не обязательно переименованиями заниматься) заменил на:
Нет. Люди в партии остались те же, а значит и действовать они будут по-прежнему.
...
Ибо появляется закономерный и интересный вопрос:
- Они ДО съезда десятилетиями народу врали или ПОСЛЕ съезда врать будут?
Где их приверженности идеалам, на которых партия строилась? Где их достоинство? Они хамелеоны, приспособленцы? Как им вообще можно верить после того, как легко они предали своего Елбасы?
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