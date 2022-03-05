Отправлено: - 21:45

Верите ли вы, что вслед за ребрендингом в этой партии начнется эффективная перезагрузка?

Цитата:Я верю!Из того соображения, что, ну не может же человек постоянно врать!Он же иногда и правду должен говорить?Или как!?