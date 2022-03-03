24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.
ПолиграфЪ Боярышников: ыдавливают с территории ЕС Канады США.
Зато беглые украинцы дать проср...ся всей европе и создадут ей проблем похлеще беженцев из Ирака, Афганистана и Сирии. Видео с жительницей Молдавии уже видели наверное, которая рассказывает о наглости свидомых. Уже и родственники из Германии говорят о нашествии просто сверх наглых беженцев, которые являются в органы соцзащиты и требуют, требуют, требуют...
///Капитан Алексей Левкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и шесть БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Левкин уничтожил все БМП и пять танков, обеспечил выполнение боевой задачи без потерь"// Путин В. В.
///Между тем националистические батальоны на Украине пользуются гражданским населением как "живым щитом". Были захвачены в заложники иностранные студенты. Такое могли сделать только неонацисты. "Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе, освобождая территорию Украины/// Путин В. В.
ПолиграфЪ Боярышников: В частности, как известно, с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.
Как бы всё наоборот. За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Так, что я вас умоляю, используйте проверенную информацию, чтобы не хлебать на зоне баланду. Не хочется потерять на форуме такого бравого боевого товарища,бойца невидимого диванного воинства...
alex_60: //Между тем националистические батальоны на Украине пользуются гражданским населением как "живым щитом". Были захвачены в заложники иностранные студенты. Такое могли сделать только неонацисты. "Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе, освобождая территорию Украины/// Путин В. В.
Вот именно. И если видеофейки требуют хоть какой-то сноровки, аудиофейки ничего не стоит сделать. Лукашенко тоже разговор Белого дома и Берлина "перехватывал".
гражданин СССР: По чем бензин, болезный?? Скоро начнете в Средней Азии ешаков закупать, что бы было на чем на работу ездить?? Какой там уже долг у пиндосии??
На доллар подорожал. А что делать? Во всех крупных городах митинги и просят максимальных санкций. Тут человек популярно поясняет кому проще будет пережить повышение цены на бензин или исчезновение всего
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