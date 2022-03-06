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≡ Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43702
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 17:37
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Международные платежные системы Visa и Mastercard в ночь на воскресенье объявили о приостановке своей деятельности в России. Своё решение компании объяснили российской военной операцией в Украине.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
722
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 17:37
#1
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Пячаль-бяда!
Видать, не видать теперь Омерике моих зелёных бумажек с патретами президентов. Так и сгинут оне где-нить в Златоусте...
;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
722
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 17:38
#2
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Цитата:
Это решение далось нам нелегко. Mastercard работает в России более 25 лет. У нас там около 200 коллег, благодаря которым наша компания так важна для многих заинтересованных сторон", – заявили в Mastercard.

Ничего страшного!
Коллегам можно выдать карты мир, ну или пересылать продукты по вайфаю, чтоб не просили милостыню и не голодали.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
148
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 20:22
#3
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Уже собираются вводит карты совмещающие МИР и UNION PAy китайский. То есть доллар и евро усе.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15003
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 20:25
#4
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А кто может подскажет - на переводы с карты РФ на карту Казахстана это как-то повлияет?
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
174
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 20:29
#5
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Цитата:
Victor Yang:
переводы с карты РФ на карту Казахстана

Не должно. Я вчера с Kaspi перевёл на Сбербанк в Россию...
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15003
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 20:32
#6
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Цитата:
Skeptic:
Я вчера с Kaspi перевёл на Сбербанк в Россию...

Это вчера. Отключают с 10 марта.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
722
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 21:05
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Это вчера. Отключают с 10 марта

Таки как бы- нет!
Цитата:
Международные платежные системы Visa и Mastercard в ночь на воскресенье объявили о приостановке своей деятельности в России. 

Ну и таки как бы да, если приостановят транзакции между Россией и Казахстаном, то это будет нечто, учитывая что некая, и очень немаленькая часть товарооборота приходится на Россию, например продукты. И тогда для казахстанцев два варианта, либо возить через границу в оплату кэш, что не есть комильфо. Либо... испытывать некий дефицит, обходясь тем что есть, а это новый виток инфляциии...
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15003
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 21:12
#8
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Цитата:
Don Julio:
Таки как бы- нет! Цитата: Международные платежные системы Visa и Mastercard в ночь на воскресенье объявили о приостановке своей деятельности в России.

Они объявили в воскресенье, а приостанавливают с 10 марта.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
722
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 21:17
#9
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Цитата:
Victor Yang:
Они объявили в воскресенье, а приостанавливают с 10 марта.

Ок!
Но я не мог не поверить информации опубликованной НГ! Ибо... ибо...
извиняюсь, был не прав!
И тем не менее мой прогноз имеет место быть!
Тогда будем посмотреть, после 10!
Рс на всякий, схожу прикуплю соли и спичек...

[Исправлено: Don Julio, 06.03.2022 - 21:32]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
724
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 21:30
#10
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Супер санкции Путина против США !

[video]https://www.youtube.com/shorts/2tsbQIhhQ2o[/video]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
722
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 21:36
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Супер санкции Путина против США !

Вы в первый раз правильно написали фамилию Путина-правильно!
Это что, глас Божий!?
Оно прониклось и одумалось!?
Хотя нет, временное просветление между дозами боярышника...
Рс
Лень смотреть всякую крень, можете своими словами описать кто там где врёт!?
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 06.03.2022 - 21:40]
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