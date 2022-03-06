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Это решение далось нам нелегко. Mastercard работает в России более 25 лет. У нас там около 200 коллег, благодаря которым наша компания так важна для многих заинтересованных сторон", – заявили в Mastercard.

Цитата:Ничего страшного!Коллегам можно выдать карты мир, ну или пересылать продукты по вайфаю, чтоб не просили милостыню и не голодали.