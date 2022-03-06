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Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43702
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 17:37
Международные платежные системы Visa и Mastercard в ночь на воскресенье объявили о приостановке своей деятельности в России. Своё решение компании объяснили российской военной операцией в Украине.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 722
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 17:37
Пячаль-бяда!
Видать, не видать теперь Омерике моих зелёных бумажек с патретами президентов. Так и сгинут оне где-нить в Златоусте...
Видать, не видать теперь Омерике моих зелёных бумажек с патретами президентов. Так и сгинут оне где-нить в Златоусте...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 722
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 17:38
Цитата:
Ничего страшного!
Коллегам можно выдать карты мир, ну или пересылать продукты по вайфаю, чтоб не просили милостыню и не голодали.
Это решение далось нам нелегко. Mastercard работает в России более 25 лет. У нас там около 200 коллег, благодаря которым наша компания так важна для многих заинтересованных сторон", – заявили в Mastercard.
Ничего страшного!
Коллегам можно выдать карты мир, ну или пересылать продукты по вайфаю, чтоб не просили милостыню и не голодали.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 148
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 20:22
Уже собираются вводит карты совмещающие МИР и UNION PAy китайский. То есть доллар и евро усе.
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 20:25
А кто может подскажет - на переводы с карты РФ на карту Казахстана это как-то повлияет?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 174
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 20:29
Цитата:
Не должно. Я вчера с Kaspi перевёл на Сбербанк в Россию...
Victor Yang:
переводы с карты РФ на карту Казахстана
переводы с карты РФ на карту Казахстана
Не должно. Я вчера с Kaspi перевёл на Сбербанк в Россию...
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 20:32
Цитата:
Это вчера. Отключают с 10 марта.
Skeptic:
Я вчера с Kaspi перевёл на Сбербанк в Россию...
Я вчера с Kaspi перевёл на Сбербанк в Россию...
Это вчера. Отключают с 10 марта.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 722
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 21:05
Цитата:
Таки как бы- нет!
Цитата:
Ну и таки как бы да, если приостановят транзакции между Россией и Казахстаном, то это будет нечто, учитывая что некая, и очень немаленькая часть товарооборота приходится на Россию, например продукты. И тогда для казахстанцев два варианта, либо возить через границу в оплату кэш, что не есть комильфо. Либо... испытывать некий дефицит, обходясь тем что есть, а это новый виток инфляциии...
Victor Yang:
Это вчера. Отключают с 10 марта
Это вчера. Отключают с 10 марта
Таки как бы- нет!
Цитата:
Международные платежные системы Visa и Mastercard в ночь на воскресенье объявили о приостановке своей деятельности в России.
Ну и таки как бы да, если приостановят транзакции между Россией и Казахстаном, то это будет нечто, учитывая что некая, и очень немаленькая часть товарооборота приходится на Россию, например продукты. И тогда для казахстанцев два варианта, либо возить через границу в оплату кэш, что не есть комильфо. Либо... испытывать некий дефицит, обходясь тем что есть, а это новый виток инфляциии...
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 21:12
Цитата:
Они объявили в воскресенье, а приостанавливают с 10 марта.
Don Julio:
Таки как бы- нет! Цитата: Международные платежные системы Visa и Mastercard в ночь на воскресенье объявили о приостановке своей деятельности в России.
Таки как бы- нет! Цитата: Международные платежные системы Visa и Mastercard в ночь на воскресенье объявили о приостановке своей деятельности в России.
Они объявили в воскресенье, а приостанавливают с 10 марта.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 722
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 21:17
Цитата:
Ок!
Но я не мог не поверить информации опубликованной НГ! Ибо... ибо...
извиняюсь, был не прав!
И тем не менее мой прогноз имеет место быть!
Тогда будем посмотреть, после 10!
Рс на всякий, схожу прикуплю соли и спичек...
[Исправлено: Don Julio, 06.03.2022 - 21:32]
Victor Yang:
Они объявили в воскресенье, а приостанавливают с 10 марта.
Они объявили в воскресенье, а приостанавливают с 10 марта.
Ок!
Но я не мог не поверить информации опубликованной НГ! Ибо... ибо...
извиняюсь, был не прав!
И тем не менее мой прогноз имеет место быть!
Тогда будем посмотреть, после 10!
Рс на всякий, схожу прикуплю соли и спичек...
[Исправлено: Don Julio, 06.03.2022 - 21:32]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 724
Re: Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 21:30
Супер санкции Путина против США !
[video]https://www.youtube.com/shorts/2tsbQIhhQ2o[/video]
[video]https://www.youtube.com/shorts/2tsbQIhhQ2o[/video]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 722
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России
Отправлено: 06.03.22 - 21:36
Цитата:
Вы в первый раз правильно написали фамилию Путина-правильно!
Это что, глас Божий!?
Оно прониклось и одумалось!?
Хотя нет, временное просветление между дозами боярышника...
Рс
Лень смотреть всякую крень, можете своими словами описать кто там где врёт!?
[Исправлено: Don Julio, 06.03.2022 - 21:40]
ПолиграфЪ Боярышников:
Супер санкции Путина против США !
Супер санкции Путина против США !
Вы в первый раз правильно написали фамилию Путина-правильно!
Это что, глас Божий!?
Оно прониклось и одумалось!?
Хотя нет, временное просветление между дозами боярышника...
Рс
Лень смотреть всякую крень, можете своими словами описать кто там где врёт!?
[Исправлено: Don Julio, 06.03.2022 - 21:40]
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