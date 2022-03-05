Отправлено: - 19:31

Лучше всего сразу начинать платить пенсионные взносы ежемесячно, чтобы в дальнейшем не возникло каких–либо трудностей с получением выплат.

Цитата:Лучше платить ежедневно, иначе только 12 дней в году в стаж засчитают