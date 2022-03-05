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≡ 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43702
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 05.03.22 - 15:28
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Вера ВЯТКИНА проработала а Наримановском рынке 11 лет. Начала оформлять документы для выхода на пенсию и обнаружила, что может остаться без части своих накоплений. По словам женщины, с такой же проблемой столкнутся многие ее знакомые.
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
47
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 05.03.22 - 15:28
#1
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Совсем обезумели. Какие доказательства?! Все предприниматели по упрощенке так платили. Пусть налоговики разбираются с пенсионным фондом.Этого заместителя директора филиала надо отправить на аттестацию по знанию законодательства РК, в частности Налогового кодекса.

[Исправлено: ТаРо, 05.03.2022 - 15:33]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5126
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 15:49
#2
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Приятель мой всю жизнь торговал на рынке, патент покупал, в итоге пенсию начислили всего 37 тысяч, человек с горя ушел в запой уже две недели, не знаю чем закончится
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2775
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 15:57
#3
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Государство играет НЕЧЕСТНО: - я точно знаю, что налоговики и предлагали ПЛАТИТЬ поквартально как и за пенсионку так и соц.платежи, согласно 910 декларации, точно так же как и фермера платили РАЗ в год, согласно декларации о ЕЗН.

Очевидно ГОСУДАРСТВО НЕ ХОЧЕТ платит своим будущим пенсионерам НОРМАЛЬНУЮ пенсию, а это в основном все ТРУДЯГИ - выходцы из СССР, не знавшие, в основном- что такое тунеядец, в отличие от нынешних трудяг, и поэтому ЗАДНИМ числом обьявили о незачтения годового стажа, если ты пропустил хотя бы один месяц уплаты пенсионки..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16026
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 05.03.22 - 16:05
#4
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эту тему на уровне парламента поднимали лет пять назад.
но она заглохла.
то что брали патент на год, и платеж в ПФ проходил одним месяцем, декабрем обычно.
и остальные 11 месяцев как бы человек не работал.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
227
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 19:25
#5
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Одним словом,ушлепки ....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15622
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 19:31
#6
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Цитата:
Лучше всего сразу начинать платить пенсионные взносы ежемесячно, чтобы в дальнейшем не возникло каких–либо трудностей с получением выплат.

Лучше платить ежедневно, иначе только 12 дней в году в стаж засчитают :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2775
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 19:37
#7
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Цитата:
maxsaf:
Лучше платить ежедневно

Только банки в этой ситуации обогатятся: - на одной комиссии РАЗОРИШЬСЯ.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
722
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 21:29
#8
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Цитата:
maxsaf:
Лучше платить ежедневно, иначе только 12 дней в году в стаж засчитают

Ежечасно!
:lol: :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15622
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 06.03.22 - 00:15
#9
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Цитата:
Don Julio:
Ежечасно!

Сказали же - все дело в комиссии)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
722
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 06.03.22 - 19:59
#10
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Цитата:
maxsaf:
Сказали же - все дело в комиссии)

В небызизвестном произведении Ильфа и Петрова, утверждалось, что в гемоглобине...
Таки перефразируя, задумайтесь о таинственных силах различных комиссий, собраний, партий и общественных, прости господи, активистов...
:lol:
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
174
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 06.03.22 - 20:33
#11
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Сталкивался с такой ситуацией.
Проблему легко решили в суде. Суд восстановил весь стаж.
Ибо простая логика подсказывает сумму, выплачиваемую раз в квартал, разделить на три. В итоге получается цифра, установленная, как минимальная, для оплаты ПФ.
Чиновникам тупо не хочется в этом разбираться самостоятельно. Суд всё ставит на свои места.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16026
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 06.03.22 - 20:49
#12
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не понимаю зачем женщину гоняют.
да и без суда все решается.
В ЦОНЕ есть даже бланки для этого.
вписывается номер платежа, дата.
это в личном кабинете в егове есть. далее этот платеж расписывается, за какие месяцы этот оплата.
пример, брался патент на 2009 год.
оплата прошла 25 декабря 2008.
18000 тенге, сумма привязана к тем показателям мин зп для пенсионных отчислений.
в бланке заполняем дата платежа 25.12.2008, какой банк,фонд, и далее расписываем за какие месяцы оплата
1500- январь 2009
1500-февраль 2009
...
1500-декабрь 2009
подпись,печать,если есть.
все
а с 2010 нельзя было заплатить
без расписки по месяцам, так что там должно быть все нормально,
если сами это делали конечно.

[Исправлено: alex_60, 06.03.2022 - 20:50]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16026
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 06.03.22 - 21:12
#13
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Цитата:
сайлау курманов:
Приятель мой всю жизнь торговал на рынке, патент покупал, в итоге пенсию начислили всего 37 тысяч,


зачем писать такую чушь, если совсем не в теме.
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