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88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43702
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 05.03.22 - 15:28
Вера ВЯТКИНА проработала а Наримановском рынке 11 лет. Начала оформлять документы для выхода на пенсию и обнаружила, что может остаться без части своих накоплений. По словам женщины, с такой же проблемой столкнутся многие ее знакомые.
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Т
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 47
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 05.03.22 - 15:28
Совсем обезумели. Какие доказательства?! Все предприниматели по упрощенке так платили. Пусть налоговики разбираются с пенсионным фондом.Этого заместителя директора филиала надо отправить на аттестацию по знанию законодательства РК, в частности Налогового кодекса.
[Исправлено: ТаРо, 05.03.2022 - 15:33]
[Исправлено: ТаРо, 05.03.2022 - 15:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5126
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 15:49
Приятель мой всю жизнь торговал на рынке, патент покупал, в итоге пенсию начислили всего 37 тысяч, человек с горя ушел в запой уже две недели, не знаю чем закончится
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2775
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 15:57
Государство играет НЕЧЕСТНО: - я точно знаю, что налоговики и предлагали ПЛАТИТЬ поквартально как и за пенсионку так и соц.платежи, согласно 910 декларации, точно так же как и фермера платили РАЗ в год, согласно декларации о ЕЗН.
Очевидно ГОСУДАРСТВО НЕ ХОЧЕТ платит своим будущим пенсионерам НОРМАЛЬНУЮ пенсию, а это в основном все ТРУДЯГИ - выходцы из СССР, не знавшие, в основном- что такое тунеядец, в отличие от нынешних трудяг, и поэтому ЗАДНИМ числом обьявили о незачтения годового стажа, если ты пропустил хотя бы один месяц уплаты пенсионки..
Очевидно ГОСУДАРСТВО НЕ ХОЧЕТ платит своим будущим пенсионерам НОРМАЛЬНУЮ пенсию, а это в основном все ТРУДЯГИ - выходцы из СССР, не знавшие, в основном- что такое тунеядец, в отличие от нынешних трудяг, и поэтому ЗАДНИМ числом обьявили о незачтения годового стажа, если ты пропустил хотя бы один месяц уплаты пенсионки..
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 05.03.22 - 16:05
эту тему на уровне парламента поднимали лет пять назад.
но она заглохла.
то что брали патент на год, и платеж в ПФ проходил одним месяцем, декабрем обычно.
и остальные 11 месяцев как бы человек не работал.
но она заглохла.
то что брали патент на год, и платеж в ПФ проходил одним месяцем, декабрем обычно.
и остальные 11 месяцев как бы человек не работал.
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 227
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 19:25
Одним словом,ушлепки ....
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 19:31
Цитата:
Лучше платить ежедневно, иначе только 12 дней в году в стаж засчитают
Лучше всего сразу начинать платить пенсионные взносы ежемесячно, чтобы в дальнейшем не возникло каких–либо трудностей с получением выплат.
Лучше платить ежедневно, иначе только 12 дней в году в стаж засчитают
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2775
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 19:37
Цитата:
Только банки в этой ситуации обогатятся: - на одной комиссии РАЗОРИШЬСЯ.
maxsaf:
Лучше платить ежедневно
Лучше платить ежедневно
Только банки в этой ситуации обогатятся: - на одной комиссии РАЗОРИШЬСЯ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 722
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 05.03.22 - 21:29
Цитата:
Ежечасно!
maxsaf:
Лучше платить ежедневно, иначе только 12 дней в году в стаж засчитают
Лучше платить ежедневно, иначе только 12 дней в году в стаж засчитают
Ежечасно!
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 06.03.22 - 00:15
Цитата:
Сказали же - все дело в комиссии)
Don Julio:
Ежечасно!
Ежечасно!
Сказали же - все дело в комиссии)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 722
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 06.03.22 - 19:59
Цитата:
В небызизвестном произведении Ильфа и Петрова, утверждалось, что в гемоглобине...
Таки перефразируя, задумайтесь о таинственных силах различных комиссий, собраний, партий и общественных, прости господи, активистов...
maxsaf:
Сказали же - все дело в комиссии)
Сказали же - все дело в комиссии)
В небызизвестном произведении Ильфа и Петрова, утверждалось, что в гемоглобине...
Таки перефразируя, задумайтесь о таинственных силах различных комиссий, собраний, партий и общественных, прости господи, активистов...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 174
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 06.03.22 - 20:33
Сталкивался с такой ситуацией.
Проблему легко решили в суде. Суд восстановил весь стаж.
Ибо простая логика подсказывает сумму, выплачиваемую раз в квартал, разделить на три. В итоге получается цифра, установленная, как минимальная, для оплаты ПФ.
Чиновникам тупо не хочется в этом разбираться самостоятельно. Суд всё ставит на свои места.
Проблему легко решили в суде. Суд восстановил весь стаж.
Ибо простая логика подсказывает сумму, выплачиваемую раз в квартал, разделить на три. В итоге получается цифра, установленная, как минимальная, для оплаты ПФ.
Чиновникам тупо не хочется в этом разбираться самостоятельно. Суд всё ставит на свои места.
88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не досчитаться стажа при выходе на пенсию
Отправлено: 06.03.22 - 20:49
не понимаю зачем женщину гоняют.
да и без суда все решается.
В ЦОНЕ есть даже бланки для этого.
вписывается номер платежа, дата.
это в личном кабинете в егове есть. далее этот платеж расписывается, за какие месяцы этот оплата.
пример, брался патент на 2009 год.
оплата прошла 25 декабря 2008.
18000 тенге, сумма привязана к тем показателям мин зп для пенсионных отчислений.
в бланке заполняем дата платежа 25.12.2008, какой банк,фонд, и далее расписываем за какие месяцы оплата
1500- январь 2009
1500-февраль 2009
...
1500-декабрь 2009
подпись,печать,если есть.
все
а с 2010 нельзя было заплатить
без расписки по месяцам, так что там должно быть все нормально,
если сами это делали конечно.
[Исправлено: alex_60, 06.03.2022 - 20:50]
да и без суда все решается.
В ЦОНЕ есть даже бланки для этого.
вписывается номер платежа, дата.
это в личном кабинете в егове есть. далее этот платеж расписывается, за какие месяцы этот оплата.
пример, брался патент на 2009 год.
оплата прошла 25 декабря 2008.
18000 тенге, сумма привязана к тем показателям мин зп для пенсионных отчислений.
в бланке заполняем дата платежа 25.12.2008, какой банк,фонд, и далее расписываем за какие месяцы оплата
1500- январь 2009
1500-февраль 2009
...
1500-декабрь 2009
подпись,печать,если есть.
все
а с 2010 нельзя было заплатить
без расписки по месяцам, так что там должно быть все нормально,
если сами это делали конечно.
[Исправлено: alex_60, 06.03.2022 - 20:50]
Re: 88 месяцев потеряны - Предпринимательница может не...
Отправлено: 06.03.22 - 21:12
Цитата:
зачем писать такую чушь, если совсем не в теме.
сайлау курманов:
Приятель мой всю жизнь торговал на рынке, патент покупал, в итоге пенсию начислили всего 37 тысяч,
Приятель мой всю жизнь торговал на рынке, патент покупал, в итоге пенсию начислили всего 37 тысяч,
зачем писать такую чушь, если совсем не в теме.
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