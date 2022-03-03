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Что делать, когда рушится мир?
Что делать, когда рушится мир?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43701
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 09:51
24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8305
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:19
Цитата:
Зато беглые украинцы дать проср...ся всей европе и создадут ей проблем похлеще беженцев из Ирака, Афганистана и Сирии. Видео с жительницей Молдавии уже видели наверное, которая рассказывает о наглости свидомых. Уже и родственники из Германии говорят о нашествии просто сверх наглых беженцев, которые являются в органы соцзащиты и требуют, требуют, требуют...
ПолиграфЪ Боярышников:
ыдавливают с территории ЕС Канады США.
ыдавливают с территории ЕС Канады США.
Зато беглые украинцы дать проср...ся всей европе и создадут ей проблем похлеще беженцев из Ирака, Афганистана и Сирии. Видео с жительницей Молдавии уже видели наверное, которая рассказывает о наглости свидомых. Уже и родственники из Германии говорят о нашествии просто сверх наглых беженцев, которые являются в органы соцзащиты и требуют, требуют, требуют...
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:20
Цитата:
значит в Златоусте скоро в подвале будешь сидеть.не привыкать.
ПолиграфЪ Боярышников:
Всех гастарбайтеров выходцев с р
Всех гастарбайтеров выходцев с р
значит в Златоусте скоро в подвале будешь сидеть.не привыкать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 717
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:33
Цитата:
Голованоги!
Ничего не понятно, кто кому что лимитировал!?
Или это шифровка, сигнал вскрытым агентам действовать?
Цитата:
Какая трогательная завуалированная забота о судьбах таджиков и узбеков. А и куда, тогда мягко выдавятся таджики и узбеки?
ПолиграфЪ Боярышников:
уже на российскую дешёвую пшеницу принимают меры..будет лимитированный вывоз пшеницы и мукомольной продукции с Казахстана так же и другой продукции
уже на российскую дешёвую пшеницу принимают меры..будет лимитированный вывоз пшеницы и мукомольной продукции с Казахстана так же и другой продукции
Голованоги!
Ничего не понятно, кто кому что лимитировал!?
Или это шифровка, сигнал вскрытым агентам действовать?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Всех гастарбайтеров выходцев с рашки мягко выдавливают с территории ЕС Канады США.Лафа закончилась, теперь на своей родине заменят таджиков и узбеков
Всех гастарбайтеров выходцев с рашки мягко выдавливают с территории ЕС Канады США.Лафа закончилась, теперь на своей родине заменят таджиков и узбеков
Какая трогательная завуалированная забота о судьбах таджиков и узбеков. А и куда, тогда мягко выдавятся таджики и узбеки?
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1664
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:42
Надо поинтересоваться у канадца украинского происхождения узнать, выдавливается ли он?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 717
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:50
Цитата:
Кстати да, вы как всегда всё об всех знаете, и ваша информированность выше всяких похвал, а и какова судьба Крошки Зе?
Где он, как он? Где его искать?
ПолиграфЪ Боярышников:
Ага..ищи дураков!
Ага..ищи дураков!
Кстати да, вы как всегда всё об всех знаете, и ваша информированность выше всяких похвал, а и какова судьба Крошки Зе?
Где он, как он? Где его искать?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1012
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 18:23
Гамбургские автобусы перевозили украинцев.
Оттуда и известно...
Оттуда и известно...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 723
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:28
В частности, как известно, с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:34
ПолиграфЪ Боярышников:
тебе грозит, точно.
за пропаганду действий
фашистов.
тебе грозит, точно.
за пропаганду действий
фашистов.
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:40
///Капитан Алексей Левкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и шесть БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Левкин уничтожил все БМП и пять танков, обеспечил выполнение боевой задачи без потерь"//
Путин В. В.
Путин В. В.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14998
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:40
Цитата:
Не стоит уподобляться всяким нацикам и публиковать непроверенные данные.
гражданин СССР:
Вчерашний перехват переговоров украинских националистов в г.Волноваха, расстрелявших мирных жителей, пытавшихся воспользоваться гуманитарным коридором.
Вчерашний перехват переговоров украинских националистов в г.Волноваха, расстрелявших мирных жителей, пытавшихся воспользоваться гуманитарным коридором.
Не стоит уподобляться всяким нацикам и публиковать непроверенные данные.
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:41
///Между тем националистические батальоны на Украине пользуются гражданским населением как "живым щитом". Были захвачены в заложники иностранные студенты. Такое могли сделать только неонацисты. "Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе, освобождая территорию Украины///
Путин В. В.
Путин В. В.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 717
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:49
Цитата:
Как бы всё наоборот. За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
Так, что я вас умоляю, используйте проверенную информацию, чтобы не хлебать на зоне баланду.
Не хочется потерять на форуме такого бравого боевого товарища,бойца невидимого диванного воинства...
ПолиграфЪ Боярышников:
В частности, как известно, с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.
В частности, как известно, с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.
Как бы всё наоборот. За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
Так, что я вас умоляю, используйте проверенную информацию, чтобы не хлебать на зоне баланду.
Не хочется потерять на форуме такого бравого боевого товарища,бойца невидимого диванного воинства...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1012
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:51
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