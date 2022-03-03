Отправлено: - 17:33

ПолиграфЪ Боярышников:

уже на российскую дешёвую пшеницу принимают меры..будет лимитированный вывоз пшеницы и мукомольной продукции с Казахстана так же и другой продукции

ПолиграфЪ Боярышников:

Всех гастарбайтеров выходцев с рашки мягко выдавливают с территории ЕС Канады США.Лафа закончилась, теперь на своей родине заменят таджиков и узбеков

Цитата:Голованоги!Ничего не понятно, кто кому что лимитировал!?Или это шифровка, сигнал вскрытым агентам действовать?Цитата:Какая трогательная завуалированная забота о судьбах таджиков и узбеков. А и куда, тогда мягко выдавятся таджики и узбеки?