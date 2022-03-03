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≡ Что делать, когда рушится мир?
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43701
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 09:51
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24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8305
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:19
#135
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ыдавливают с территории ЕС Канады США.

Зато беглые украинцы дать проср...ся всей европе и создадут ей проблем похлеще беженцев из Ирака, Афганистана и Сирии. Видео с жительницей Молдавии уже видели наверное, которая рассказывает о наглости свидомых. Уже и родственники из Германии говорят о нашествии просто сверх наглых беженцев, которые являются в органы соцзащиты и требуют, требуют, требуют...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16023
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:20
#136
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Всех гастарбайтеров выходцев с р


значит в Златоусте скоро в подвале будешь сидеть.не привыкать.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
717
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:33
#137
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
уже на российскую дешёвую пшеницу принимают меры..будет лимитированный вывоз пшеницы и мукомольной продукции с Казахстана так же и другой продукции

:lol:
Голованоги!
Ничего не понятно, кто кому что лимитировал!?
Или это шифровка, сигнал вскрытым агентам действовать?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Всех гастарбайтеров выходцев с рашки мягко выдавливают с территории ЕС Канады США.Лафа закончилась, теперь на своей родине заменят таджиков и узбеков

Какая трогательная завуалированная забота о судьбах таджиков и узбеков. А и куда, тогда мягко выдавятся таджики и узбеки?
:-o
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1664
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:42
#138
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Надо поинтересоваться у канадца украинского происхождения узнать, выдавливается ли он?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
717
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:50
#139
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ага..ищи дураков!

Кстати да, вы как всегда всё об всех знаете, и ваша информированность выше всяких похвал, а и какова судьба Крошки Зе?
Где он, как он? Где его искать?
;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1012
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 18:23
#140
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Гамбургские автобусы перевозили украинцев.
Оттуда и известно...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
723
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:28
#141
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В частности, как известно, с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16023
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:34
#142
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ПолиграфЪ Боярышников:

тебе грозит, точно.
за пропаганду действий
фашистов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16023
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:40
#143
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///Капитан Алексей Левкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и шесть БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Левкин уничтожил все БМП и пять танков, обеспечил выполнение боевой задачи без потерь"//
Путин В. В.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14998
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:40
#144
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Цитата:
гражданин СССР:
Вчерашний перехват переговоров украинских националистов в г.Волноваха, расстрелявших мирных жителей, пытавшихся воспользоваться гуманитарным коридором.

Не стоит уподобляться всяким нацикам и публиковать непроверенные данные.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16023
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:41
#145
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///Между тем националистические батальоны на Украине пользуются гражданским населением как "живым щитом". Были захвачены в заложники иностранные студенты. Такое могли сделать только неонацисты. "Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе, освобождая территорию Украины///
Путин В. В.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
717
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:49
#146
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В частности, как известно, с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.

Как бы всё наоборот. За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
Так, что я вас умоляю, используйте проверенную информацию, чтобы не хлебать на зоне баланду.
Не хочется потерять на форуме такого бравого боевого товарища,бойца невидимого диванного воинства...
:lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1012
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 19:51
#147
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Месть Путина: как Украина разрушит Евросоюз…

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