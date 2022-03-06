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≡ Хэппи-энда не будет - История об отношениях всех ко всем и государства к каждому
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43701
Хэппи-энда не будет - История об отношениях всех ко всем и государства к каждому
Отправлено: 06.03.22 - 16:42
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Наблюдая из окна магазина в ожидании покупателей, заметил, что через дорогу, на остановке, на скамейке лежит человек. Непогода разыгралась не на шутку, и хотя температура не очень низкая, все же снег и ветер – это еще не весна, замерзнуть можно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2775
Re: Хэппи-энда не будет - История об отношениях всех ко всем и...
Отправлено: 06.03.22 - 16:42
#1
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Ну, всё вроде логично:

"...человек, человеку - брат..." - это было при социализме;

теперь же: ".... человек человеку - волк..." - реалии нашего дня.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
717
Re: Хэппи-энда не будет - История об отношениях всех ко всем и...
Отправлено: 06.03.22 - 17:46
#2
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Цитата:
История об отношениях всех ко всем и государства к каждому

Всё смешалось в доме Облонских.
Здесь и бомжи в Рудном, и кошечки-собачки. И радио Свобода, и злая Россия и добрый остальной мир.
Чуть-чуть про фашизм.
В общем, на основе данной статьи можно замутить сценарий крутого западного боевика,и чтобы непременно была с фраза "Албибэк". И вабче, ощущаю что в авторе заснул великий талант писателя...
:oops:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1664
Re: Хэппи-энда не будет - История об отношениях всех ко всем и...
Отправлено: 06.03.22 - 18:59
#3
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Цитата:
Don Julio:

Ни дня без строки!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
723
Re: Хэппи-энда не будет - История об отношениях всех ко всем и...
Отправлено: 06.03.22 - 19:20
#4
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Цитата:
Догхантеры решили отравить собак, которых хозяева выгуливали в московском парке. Для этого они разложили приманки с лекарством от туберкулеза, смертельно опасным для животных. Расчет был верен, собаки погибли или тяжело отравились. Более того, отравились дети, игравшие в парке, одна девочка довольно серьезно. Всё в этой ситуации шокирует иностранца, начиная с того, что в аптеке можно без всякого рецепта купить столь опасное лекарство. Но важнее то, что произошло потом. Казалось бы, тут имеются три главных триггера, пробуждающих обывателя: таинственный маньяк + несчастные домашние животные + дети в опасности. Случись такое в Токио, Женеве или Филадельфии, это был бы сенсационный сюжет во всех таблоидах, государство расследовало бы попытку теракта, и все силы полиции были бы брошены на поиск злоумышленников. Но в Москве ничего подобного не случилось.

Источник:


Как таг? Какое ты имеешь право расхваливать омерику? В Маскабаде такого не может быть вы всё врёте!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
717
Re: Хэппи-энда не будет - История об отношениях всех ко всем и...
Отправлено: 06.03.22 - 19:54
#5
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ни дня без строки!

Ни дня без жалобы?
:lol:
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как таг? Какое ты имеешь право расхваливать омерику?

А вот таг!
Права не имеет, а туда же...
Кстати где прописаны права для расхваливающих омерику? Можете видос скинуть или ссссылочку-с!?
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