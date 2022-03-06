Догхантеры решили отравить собак, которых хозяева выгуливали в московском парке. Для этого они разложили приманки с лекарством от туберкулеза, смертельно опасным для животных. Расчет был верен, собаки погибли или тяжело отравились. Более того, отравились дети, игравшие в парке, одна девочка довольно серьезно. Всё в этой ситуации шокирует иностранца, начиная с того, что в аптеке можно без всякого рецепта купить столь опасное лекарство. Но важнее то, что произошло потом. Казалось бы, тут имеются три главных триггера, пробуждающих обывателя: таинственный маньяк + несчастные домашние животные + дети в опасности. Случись такое в Токио, Женеве или Филадельфии, это был бы сенсационный сюжет во всех таблоидах, государство расследовало бы попытку теракта, и все силы полиции были бы брошены на поиск злоумышленников. Но в Москве ничего подобного не случилось.Источник: