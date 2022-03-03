Отправлено: - 16:35

elektron:

Уже находил подобное и из Молдавии, правда речь шла не о автобусах, а о квартирах.

Цитата:При таком количестве людей, нельзя исключать наличие там быдла, но это совсем не говорит о том что весь народ такой.