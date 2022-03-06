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≡ Хэппи-энда не будет - История об отношениях всех ко всем и государства к каждому
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43700
Хэппи-энда не будет - История об отношениях всех ко всем и государства к каждому
Отправлено: 06.03.22 - 16:42
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Наблюдая из окна магазина в ожидании покупателей, заметил, что через дорогу, на остановке, на скамейке лежит человек. Непогода разыгралась не на шутку, и хотя температура не очень низкая, все же снег и ветер – это еще не весна, замерзнуть можно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2775
Re: Хэппи-энда не будет - История об отношениях всех ко всем и...
Отправлено: 06.03.22 - 16:42
#1
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Ну, всё вроде логично:

"...человек, человеку - брат..." - это было при социализме;

теперь же: ".... человек человеку - волк..." - реалии нашего дня.
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