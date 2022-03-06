Отправлено: - 16:42

Наблюдая из окна магазина в ожидании покупателей, заметил, что через дорогу, на остановке, на скамейке лежит человек. Непогода разыгралась не на шутку, и хотя температура не очень низкая, все же снег и ветер – это еще не весна, замерзнуть можно.