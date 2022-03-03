24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.
Уже не ваш земляк: Я тоже про это подумал. Сейчас вся торговля с Россией будет через Казахстан и Белоруссию.
Ага..ищи дураков! Раскатали губища вместе с пупкиным... уже на российскую дешёвую пшеницу принимают меры..будет лимитированный вывоз пшеницы и мукомольной продукции с Казахстана так же и другой продукции
Victor Yang: часть информационной войны, я считаю.
Не без этого. Но то и исключать провокации тоже нельзя. Правосеки так же с беженцами могли проникнуть и теперь пусть мир и посмотрит, кого они защищают. Правда вредит это всем остальным беженцам в первую очередь, тем кому действительно нужна помощь.
Полностью подтверждено (https://t.me/mig41/14177) убийство участника украинской переговорной группы, Дениса Киреева. Его застрелили рядом со зданием Печерского суда, это центр Киева. За якобы пророссийскую позицию. Информация о внесудебной казни вызвала резкую реакцию Запада, поэтому его тут же его сделали героем украинской "розвiдки", погибшим от рук неизвестных.
Ты совсем не соображаешь головой? Это вливания в экономику Казахстана. Это рабочие места в Казахстане, налоги бюджету Казахстана. Или плевать что у самой сарай сгорел - главное что у соседа корова сдохла?
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать