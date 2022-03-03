Прогноз на 5 дней
сильный снегопад-7°C
  • 738 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • СЗ, 12 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что делать, когда рушится мир?
 
 
Страница 9 из 10«1...78910»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43700
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 09:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.


Читать статью

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14996
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:35
#120
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Уже находил подобное и из Молдавии, правда речь шла не о автобусах, а о квартирах.

При таком количестве людей, нельзя исключать наличие там быдла, но это совсем не говорит о том что весь народ такой.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16020
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:36
#121
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
тому же - откуда известно что это были именно украинцы?


за кадром очевидцы на видео говорят об этом
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14996
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:37
#122
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за кадром очевидцы на видео говорят об этом

А им паспорта показывали те кто громил?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
721
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:38
#123
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я тоже про это подумал. Сейчас вся торговля с Россией будет через Казахстан и Белоруссию.


Ага..ищи дураков! Раскатали губища вместе с пупкиным... уже на российскую дешёвую пшеницу принимают меры..будет лимитированный вывоз пшеницы и мукомольной продукции с Казахстана так же и другой продукции
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16020
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:39
#124
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
им паспорта показывали те кто громил?


наверное показывали, раз так уверенно говорят.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8829
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:39
#125
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
часть информационной войны, я считаю.

Не без этого. Но то и исключать провокации тоже нельзя. Правосеки так же с беженцами могли проникнуть и теперь пусть мир и посмотрит, кого они защищают. Правда вредит это всем остальным беженцам в первую очередь, тем кому действительно нужна помощь.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
819
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:40
#126
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
К тому же - откуда известно что это были именно украинцы

Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16020
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:40
#127
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ага..ищи дураков


а что их искать.
они сами себя выставляют на показ.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2775
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:44
#128
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Правосеки так же с беженцами могли проникнуть


Вроде, мужчин от 18 до 60 лет, через границу не выпускают: - откуда они там могут быть ?
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
819
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:45
#129
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью подтверждено (https://t.me/mig41/14177) убийство участника украинской переговорной группы, Дениса Киреева. Его застрелили рядом со зданием Печерского суда, это центр Киева. За якобы пророссийскую позицию. Информация о внесудебной казни вызвала резкую реакцию Запада, поэтому его тут же его сделали героем украинской "розвiдки", погибшим от рук неизвестных.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
721
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:46
#130
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех гастарбайтеров выходцев с рашки мягко выдавливают с территории ЕС Канады США.Лафа закончилась, теперь на своей родине заменят таджиков и узбеков
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
819
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:46
#131
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
через границу не выпускают

Бесплатно не выпускают, а за зеленые денюшки - зеленый свет :lol:
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14996
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 16:48
#132
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ага..ищи дураков! Раскатали губища

Ты совсем не соображаешь головой? Это вливания в экономику Казахстана. Это рабочие места в Казахстане, налоги бюджету Казахстана.
Или плевать что у самой сарай сгорел - главное что у соседа корова сдохла?

[Исправлено: Victor Yang, 06.03.2022 - 16:56]
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1655
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:01
#133
Комментарий проходит проверку.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
819
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 17:03
#134
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Вчерашний перехват переговоров украинских националистов в г.Волноваха, расстрелявших мирных жителей, пытавшихся воспользоваться гуманитарным коридором.
Профайл
Страница 9 из 10«1...78910»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Don Julio, azlk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS