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≡ Что делать, когда рушится мир?
 
 
Страница 7 из 8«1...5678»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43698
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 09:51
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24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.


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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
811
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:09
#90
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Украина ограничила звонки с местных мобильных номеров в Россию, сообщила Госспецсвязь страны.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
718
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:09
#91
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Правительства Соединенных Штатов Америки и Канады в ночь на понедельник призвали своих граждан уехать из России.

Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера!
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
811
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:10
#92
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Британские власти, несмотря на все усилия, не могут ввести санкции против Романа Абрамовича – не хватает "разумных оснований", пишет Times. Газета, ссылаясь на правительственные источники, сообщила об эмоциональном отношении главы МИД Британии к этому вопросу. "Лиз раздосадована. Она хочет включить Абрамовича в список, но ей говорят, что она не может", - цитирует издание один из них.
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
811
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:11
#93
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Северо-крымский канал на полуострове активно наполняется водой, пришедшей с Украины после подрыва возведенной ранее в русле канала дамбы
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15621
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:11
#94
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Это единственный способ донеси людям правду!!!

Какую правду? Что в любой войне есть пленные и с той и с другой стороны? Или что наверняка среди пленных найдется парочку, кто хочет жить и скажет все что угодно для этого. Так это и без вас вроде все знают.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
962
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:12
#95
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не поддерживайте сепаратистов!

Мы никого не поддерживаем. Но ваши публикации очень затрудняют работу модераторов. Ссылки - вполне нормальный выход. Кому интересно - кликнут и посмотрят.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1577
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:12
#96
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников


Цитата:
Это единственный способ донеси людям правду!!! Не поддерживайте сепаратистов!


Можно еще с одиночным пикетом на улицу выйти) Встаньте на трибуну, оттуда попробуйте) Не забудьте в Акимате разрешение спросить)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15621
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:14
#97
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Правительства Соединенных Штатов Америки и Канады в ночь на понедельник призвали своих граждан уехать из России.

А куда уехать не сообщили? Где можно пережить ядерную зиму?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14991
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:16
#98
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Цитата:
maxsaf:
Какую правду?

Вот именно. Насколько это правда - будет известно только после окончания всех действий. Хотя и в этом случае правдивее будет правда победителя. А поскольку проверить информацию невозможно - не исключено что это распространение ложных сведений.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1649
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:20
#99
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Цитата:
Victor Yang:
А чисто экономически, у Казахстана сейчас появляются просто ОГРОМНЫЕ возможности. Особенно, если это надолго.

Я тоже про это подумал. Сейчас вся торговля с Россией будет через Казахстан и Белоруссию.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1649
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:30
#100
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Цитата:
yudjin:
т умора... свободные СМИ... от мозгов свободные... это таки да...

А что там было с итальянским или каким корреспондентом, когда он в прямом эфире сказал, чт Украина сама 8 лет бомбила Донбасс?!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16013
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 14:09
#101
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Видеоролики на тему войны в Украине теперь будем удалять - слишком много времени уходит на проверку, соответствуют ли они правилам сайта.


я говорил об этом еще неделю назад.
как и про фейки.
к этому тогда отнеслись скептически.
в результате все равно пришли к этому.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1649
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 14:13
#102
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Цитата:
alex_60:

А кто ты такой, чтобы указывать самому(!) Гафурову?!
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
418
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 14:24
#103
Комментарий проходит проверку.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16013
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 14:25
#104
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представляю одиночный пикет.
в зеленой курточке.
и синей шапочке.
вытрезвители еще существуют?
Профайл
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