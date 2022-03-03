Отправлено: - 13:20

Victor Yang:

А чисто экономически, у Казахстана сейчас появляются просто ОГРОМНЫЕ возможности. Особенно, если это надолго.

Цитата:Я тоже про это подумал. Сейчас вся торговля с Россией будет через Казахстан и Белоруссию.