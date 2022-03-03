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Что делать, когда рушится мир?
Что делать, когда рушится мир?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43698
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 09:51
24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.
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Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:09
Украина ограничила звонки с местных мобильных номеров в Россию, сообщила Госспецсвязь страны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 718
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:09
Правительства Соединенных Штатов Америки и Канады в ночь на понедельник призвали своих граждан уехать из России.
Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера!
Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера!
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:10
Британские власти, несмотря на все усилия, не могут ввести санкции против Романа Абрамовича – не хватает "разумных оснований", пишет Times. Газета, ссылаясь на правительственные источники, сообщила об эмоциональном отношении главы МИД Британии к этому вопросу. "Лиз раздосадована. Она хочет включить Абрамовича в список, но ей говорят, что она не может", - цитирует издание один из них.
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:11
Северо-крымский канал на полуострове активно наполняется водой, пришедшей с Украины после подрыва возведенной ранее в русле канала дамбы
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:11
Цитата:
Какую правду? Что в любой войне есть пленные и с той и с другой стороны? Или что наверняка среди пленных найдется парочку, кто хочет жить и скажет все что угодно для этого. Так это и без вас вроде все знают.
ПолиграфЪ Боярышников:
Это единственный способ донеси людям правду!!!
Это единственный способ донеси людям правду!!!
Какую правду? Что в любой войне есть пленные и с той и с другой стороны? Или что наверняка среди пленных найдется парочку, кто хочет жить и скажет все что угодно для этого. Так это и без вас вроде все знают.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 962
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:12
Цитата:
Мы никого не поддерживаем. Но ваши публикации очень затрудняют работу модераторов. Ссылки - вполне нормальный выход. Кому интересно - кликнут и посмотрят.
ПолиграфЪ Боярышников:
Не поддерживайте сепаратистов!
Не поддерживайте сепаратистов!
Мы никого не поддерживаем. Но ваши публикации очень затрудняют работу модераторов. Ссылки - вполне нормальный выход. Кому интересно - кликнут и посмотрят.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1577
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:12
Цитата:
Цитата:
Можно еще с одиночным пикетом на улицу выйти) Встаньте на трибуну, оттуда попробуйте) Не забудьте в Акимате разрешение спросить)
ПолиграфЪ Боярышников
Цитата:
Это единственный способ донеси людям правду!!! Не поддерживайте сепаратистов!
Можно еще с одиночным пикетом на улицу выйти) Встаньте на трибуну, оттуда попробуйте) Не забудьте в Акимате разрешение спросить)
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:14
Цитата:
А куда уехать не сообщили? Где можно пережить ядерную зиму?
ПолиграфЪ Боярышников:
Правительства Соединенных Штатов Америки и Канады в ночь на понедельник призвали своих граждан уехать из России.
Правительства Соединенных Штатов Америки и Канады в ночь на понедельник призвали своих граждан уехать из России.
А куда уехать не сообщили? Где можно пережить ядерную зиму?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14991
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:16
Цитата:
Вот именно. Насколько это правда - будет известно только после окончания всех действий. Хотя и в этом случае правдивее будет правда победителя. А поскольку проверить информацию невозможно - не исключено что это распространение ложных сведений.
maxsaf:
Какую правду?
Какую правду?
Вот именно. Насколько это правда - будет известно только после окончания всех действий. Хотя и в этом случае правдивее будет правда победителя. А поскольку проверить информацию невозможно - не исключено что это распространение ложных сведений.
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:20
Цитата:
Я тоже про это подумал. Сейчас вся торговля с Россией будет через Казахстан и Белоруссию.
Victor Yang:
А чисто экономически, у Казахстана сейчас появляются просто ОГРОМНЫЕ возможности. Особенно, если это надолго.
А чисто экономически, у Казахстана сейчас появляются просто ОГРОМНЫЕ возможности. Особенно, если это надолго.
Я тоже про это подумал. Сейчас вся торговля с Россией будет через Казахстан и Белоруссию.
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 13:30
Цитата:
А что там было с итальянским или каким корреспондентом, когда он в прямом эфире сказал, чт Украина сама 8 лет бомбила Донбасс?!
yudjin:
т умора... свободные СМИ... от мозгов свободные... это таки да...
т умора... свободные СМИ... от мозгов свободные... это таки да...
А что там было с итальянским или каким корреспондентом, когда он в прямом эфире сказал, чт Украина сама 8 лет бомбила Донбасс?!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16013
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 14:09
Цитата:
я говорил об этом еще неделю назад.
как и про фейки.
к этому тогда отнеслись скептически.
в результате все равно пришли к этому.
Тимур Гафуров:
Видеоролики на тему войны в Украине теперь будем удалять - слишком много времени уходит на проверку, соответствуют ли они правилам сайта.
Видеоролики на тему войны в Украине теперь будем удалять - слишком много времени уходит на проверку, соответствуют ли они правилам сайта.
я говорил об этом еще неделю назад.
как и про фейки.
к этому тогда отнеслись скептически.
в результате все равно пришли к этому.
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 14:13
Цитата:
А кто ты такой, чтобы указывать самому(!) Гафурову?!
alex_60:
А кто ты такой, чтобы указывать самому(!) Гафурову?!
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 418
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 14:24
Комментарий проходит проверку.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16013
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 14:25
представляю одиночный пикет.
в зеленой курточке.
и синей шапочке.
вытрезвители еще существуют?
в зеленой курточке.
и синей шапочке.
вытрезвители еще существуют?
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