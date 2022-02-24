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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43697
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16009
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 18:56
#930
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еще
// президент Украины Владимир Зеленский поиронизировал
над закупкой НАТО 50 тонн дизельного топлива для Украины.
По его словам, альянс, вероятно, сделал это для того,
чтобы украинцы могли «сжечь Будапештский меморандум».
Глава государства также выразил сомнение в том,
что НАТО может кого-то защитить,
в том числе страны, которые входят в Альянс.//
эх,нато,нато.
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
772
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 18:58
#931
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Цитата:
Kairat stayer:
почти весь мир против войны

Вам бы математику повторить Индия, Китай и Бразилия( не говоря о других странах, которые за Россию) гораздо больше вашего почти всего мира", хватит уже фейки лепить
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
772
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 19:01
#932
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Цитата:
Kairat stayer:
почти весь мир против войны

Это Ваш "почти весь мир" - США и холопы, которые боятся Штатов, оккупированные ими. :lol:

[Исправлено: гражданин СССР, 05.03.2022 - 19:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15615
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 19:01
#933
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Цитата:
alex_60:
По его словам, альянс, вероятно, сделал это для того, чтобы украинцы могли «сжечь Будапештский меморандум».

Вот такой Зе мне нравится, тролит запад. Комик на такой должности должен это два раза в день делать, как минимум :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8826
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 21:44
#934
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Цитата:
Kairat stayer:
так что гуляй лесом..

А это не наличности, а наричительное, что интересно приходится оставлять красным. Тупой офис маркирует. :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1640
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 21:45
#935
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Спортсмены окончательно при беге порастрясли свой моск.Любят цитировать себя, стараются доказать всем то, что никому не интересно, радуются проблемам у соседей, но при малейших проблемах у себя бегут к этому же соседу - "спасити, памагити!"
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
708
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 21:48
#936
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Цитата:
maxsaf:
Комик на такой должности должен это два раза в день делать, как минимум

:lol: :lol: :lol:
Что-то маловато, если комик- талантливый.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8826
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 21:53
#937
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Цитата:
Don Julio:
Что-то маловато, если комик- талантливый.

Талантливый, ещё какой. Его тут крутят, аж плакать хочется, слеза сама скатывается. Клоун ещё того размаха. :lol:

[Исправлено: elektron, 05.03.2022 - 17:01]
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
708
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 21:56
#938
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Цитата:
elektron:
Талантливый, ещё какой. Его тут крутять, аж плакать хочется, слеза сама скатывается. Клоун ещё того размаха.

Цитата:
Я ж нормальный, ну сядь со мной-поговори!

Ноу комментс!
:lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1640
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 22:53
#939
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Вот эти вроде бы не врут.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1640
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 23:16
#940
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15615
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 23:59
#941
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Цитата:
Don Julio:
Что-то маловато, если комик- талантливый.

Ну нельзя же только троллингом заниматься весь день на президентской должности. На должности в МИДе - можно :lol:
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1640
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 06.03.22 - 00:20
#942
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Я не поклонник Путина, от слова совсем! Но Запад совершил очень большую ошибку, когда от персональных санкций к нашим правителям и олигархам, перешёл к санкциям против России. Этого россияне не забудут. Я говорю от имени всех своих знакомых. А среди них есть как и поклонники Путина, так и противники.И пусть старые казахстанские спортсмены, графоманы и любители настоек брызжут ядом, но, как было написано на одном кольце:"Всё проходит. И это пройдёт".Главное - не забыть про брызжущих ядом!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1640
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 06.03.22 - 02:37
#943
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Вот ещё один из множества комментов. Пивоваров - нормальный мужик. Беспристрастный, как настоящий журналист. Это не камень в огород самизнаетекого.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2796
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 06.03.22 - 11:20
#944
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Любят цитировать себя, стараются доказать всем то, что никому не интересно, радуются проблемам у соседей, но при малейших проблемах у себя бегут к этому же соседу - "спасити, памагити!"


Проблемы у вас только начинаются, если до тебя не доходит, через месяц погорим. Даже в производстве мебели, расходные материалы, в том числе фурнитура подорожает. С чего ты взял, что мы радуемся вашим проблемам, тем более, у меня достаточно родственников живут в РФ, в основном в Новосибирске.
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