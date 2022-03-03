24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.
ПолиграфЪ Боярышников: Наши фуры возвращаются полупустыми
вчкушка, как грится, ваши сопли под носом, а не фуры... что тебе в подвал не подвезли? настойку что ли? И ответь, а что за 30 лет не научились производить то, что фурами из России возят? Умёшка не хватает всё-таки?
Артем Марусич: Немцова убили за день до антивоенного марша,
Джорджа Флойда убили за день до всеомериканских маршей в защиту афроамериканцев. Я бы никогда не мог поверить, что в Демократической Свободной Омерике, несущей Свободу всём народам мира, нужно кого-то от кого-то защищать...
Цитата:
Артем Марусич: посадил уже человек 500 по полит мотивам тех, кто против его диктатуры.
Мне всё равно, что думает об этом Байдеббельс, но таки, да, а что он думает об ситуации в Афганистане, где после ухода Омериканцев, сажают и убивают пачками. Вам об них некогда подумать? Или что? Цитата:
Артем Марусич: Все 8 лет я поддерживал независимые сми, в день начала войны - удвоил все свои донаты плюс начилидонатить тем, кому пришлось бежать из страны.
Я понял. Хорошо что уточнил, а то я было начал думать, что всё дело, как обычно, банально, в деньгах. Зелёных шуршащих бумажках с картинками...
гражданин СССР: Видимо, другого способа заработать в США нет, а посуду мыть в забегаловке надоело
Да, видимо совсем плохо стало в рассаднике демократии, раз вместо благостных статеек на страницы газеты пролился поток неконтролируемой злобной агрессии. Ещё их писатель Стивен Кинг писал, что все америкосы приятные и улыбчивые только пока жизнь не повернулась к ним задней стороной, а потом они начнут убивать друг друга без малейшего зазрения совести.
Visa и Mastercard полностью выходят из РФ и останавливают транзакции Об этом сообщили пресс-службы компаний. Visa заявила, что решение уже вступило в силу. Компании понадобится несколько дней, чтобы прекратить все транзакции. После завершения все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные банками за пределами РФ, больше не будут работать на территории Российской Федерации. "Мы вынуждены действовать после безосновательного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали", - заявил Эл Келли, глава и главный исполнительный директор Visa Inc. "Нам жаль, какое влияние это решение будет иметь на наших коллег, клиентов, партнеров и владельцев карт, которые мы обслуживаем в России. Но эта война и угроза миру требуют, чтобы мы действовали в соответствии с нашими ценностями". Фашистский режим путлера наказывают со всех сторон! Путиноидам осталось как в жители Северной Кореи рыдать и бьются в истерике за политику путлера
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