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Разговоры о необходимости возврата Костанайской области в свой часовой пояс у нас не утихают уже несколько лет. Сторонники и противники этого спорят, руководствуясь, в основном, эмоциями. Но чтобы принять правильное решение или сделать для себя какие-либо выводы, надо сначала вникнуть в суть проблемы.