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≡ Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43697
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 10:42
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Разговоры о необходимости возврата Костанайской области в свой часовой пояс у нас не утихают уже несколько лет. Сторонники и противники этого спорят, руководствуясь, в основном, эмоциями. Но чтобы принять правильное решение или сделать для себя какие-либо выводы, надо сначала вникнуть в суть проблемы.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
708
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 10:42
#1
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Цитата:
С 2005 года Костанайская область живёт и работает по административному времени, опережающему природное поясное время на 2 часа. Это приводит к различным неприятными последствиями для физического и психического здоровья наших детей и внуков в первую очередь.

Источник:

Цитата:
Ибо их несоответствие приводит к нарушению работы биологических часов организма человека. Что, в свою очередь, вызывает различные сбои в нашем здоровье.

Источник:


Ещё один активист бормалист..какие сбои в организме?Доказательства в студию! Сказал А говори и Б! Пока вижу только сдвиг по фазе!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8304
Владимир МАРТЫНОВ: О часовых поясах
Отправлено: 06.03.22 - 10:46
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Доказательства в студию!

тебе русским по-белому сказали прочитай ТУТ
но в твоем состоянии конечно тяжело будет это сделать ;-)
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