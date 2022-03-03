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≡ Что делать, когда рушится мир?
 
 
Страница 4 из 4«1234
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43697
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 03.03.22 - 09:51
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24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.


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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
772
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:19
#45
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Цитата:
Артем Марусич:
что даже хлеб не по карману стал

По чем бензин, болезный?? Скоро начнете в Средней Азии ешаков закупать, что бы было на чем на работу ездить?? Какой там уже долг у пиндосии?? :lol: :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1833
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:19
#46
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Цитата:
Артем Марусич:
Точно, с себе подобными спорьте, нормально ли бомбить города
[img]https://twitter.com/zlj517/status/1496486130698813441?t=PxcD3EjRlisU_cY_Dp1vPw&s=19[/img]
Цитата:
Артем Марусич:
P.S. 8 лет я был с теми, кого сажали и убивали те, кто срал вам в череп

Это уже совсем за гранью. И оне ещё считают себя светочем культуры, разумности и демократии, а на деле типичные озлобленные нацики.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16009
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:22
#47
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Цитата:
Артем Марусич:
Ну ничо, Гоша хороших экспертов нашел, когда жрать будет нечего, возникнет вопрос, а так ли умен фюрер, что даже хлеб не по карману стал. Но пока радуйтесь, не вас пока бомбят


такой бред .
даже мысль выразить не может .
одни сопли и слюни.

[Исправлено: alex_60, 06.03.2022 - 10:27]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
772
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:23
#48
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Цитата:
alex_60:
такой бред . даже мысль выразить

По методичке шпарит. Видимо, другого способа заработать в США нет, а посуду мыть в забегаловке надоело ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8304
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:31
#49
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Наши фуры возвращаются полупустыми

вчкушка, как грится, ваши сопли под носом, а не фуры... что тебе в подвал не подвезли? настойку что ли?
И ответь, а что за 30 лет не научились производить то, что фурами из России возят? Умёшка не хватает всё-таки?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8304
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:33
#50
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Цитата:
Артем Марусич:
Можно заметить только то, что вы смотрите фашистскую пропаганду

ооо, неожиданно, однако...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8304
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:35
#51
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Цитата:
гражданин СССР:
ВЧКушка проспалась)) Сейчас в аптеку пошлепает. Опохмеляться пора))))

сегодня же Масленица завершается... Ох, боюсь как бы чего не случилось ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8304
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:38
#52
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Цитата:
Артем Марусич:
так как это все остальные свободные СМИ мира.

вот умора... свободные СМИ... от мозгов свободные... это таки да...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
708
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:39
#53
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Цитата:
Артем Марусич:
Немцова убили за день до антивоенного марша,

Джорджа Флойда убили за день до всеомериканских маршей в защиту афроамериканцев. Я бы никогда не мог поверить, что в Демократической Свободной Омерике, несущей Свободу всём народам мира, нужно кого-то от кого-то защищать...
:-o
Цитата:
Артем Марусич:
посадил уже человек 500 по полит мотивам тех, кто против его диктатуры.

Мне всё равно, что думает об этом Байдеббельс, но таки, да, а что он думает об ситуации в Афганистане, где после ухода Омериканцев, сажают и убивают пачками. Вам об них некогда подумать? Или что?
Цитата:
Артем Марусич:
Все 8 лет я поддерживал независимые сми, в день начала войны - удвоил все свои донаты плюс начилидонатить тем, кому пришлось бежать из страны.

Я понял. Хорошо что уточнил, а то я было начал думать, что всё дело, как обычно, банально, в деньгах. Зелёных шуршащих бумажках с картинками...
:lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2795
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:45
#54
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Цитата:
alex_60:
американец насмотрелся американской пропаганды. кушая американские гамбургеры.


Как всегда на личности не переходи и не оскорбляй граждан. Он высказывает своё субъективное мнение, как и другие.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1833
Re: Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:55
#55
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Цитата:
гражданин СССР:
Видимо, другого способа заработать в США нет, а посуду мыть в забегаловке надоело

Да, видимо совсем плохо стало в рассаднике демократии, раз вместо благостных статеек на страницы газеты пролился поток неконтролируемой злобной агрессии. Ещё их писатель Стивен Кинг писал, что все америкосы приятные и улыбчивые только пока жизнь не повернулась к ним задней стороной, а потом они начнут убивать друг друга без малейшего зазрения совести.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
772
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 10:59
#56
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
707
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 11:04
#57
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Visa и Mastercard полностью выходят из РФ и останавливают транзакции
Об этом сообщили пресс-службы компаний.
Visa заявила, что решение уже вступило в силу. Компании понадобится несколько дней, чтобы прекратить все транзакции. После завершения все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные банками за пределами РФ, больше не будут работать на территории Российской Федерации. "Мы вынуждены действовать после безосновательного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали", - заявил Эл Келли, глава и главный исполнительный директор Visa Inc. "Нам жаль, какое влияние это решение будет иметь на наших коллег, клиентов, партнеров и владельцев карт, которые мы обслуживаем в России. Но эта война и угроза миру требуют, чтобы мы действовали в соответствии с нашими ценностями".
Фашистский режим путлера наказывают со всех сторон! Путиноидам осталось как в жители Северной Кореи рыдать и бьются в истерике за политику путлера




[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.03.2022 - 11:13]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
708
Что делать, когда рушится мир?
Отправлено: 06.03.22 - 11:17
#58
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Visa и Mastercard полностью выходят из РФ и останавливают транзакции

Предположу, что из-за этого, с поставками и наличием в аптеках боярышника, могут быть перебои...
Насколько это для вас критично?
:-o
Цитата:
гражданин СССР:
следует рассказ про героическую гибель при выполнении специального задания

Те кто нам мешали, они нам помогут!
:lol: :-o
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