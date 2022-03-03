Отправлено: - 10:39

Артем Марусич:

Немцова убили за день до антивоенного марша,

Артем Марусич:

посадил уже человек 500 по полит мотивам тех, кто против его диктатуры.

Артем Марусич:

Все 8 лет я поддерживал независимые сми, в день начала войны - удвоил все свои донаты плюс начилидонатить тем, кому пришлось бежать из страны.

Цитата:Джорджа Флойда убили за день до всеомериканских маршей в защиту афроамериканцев. Я бы никогда не мог поверить, что в Демократической Свободной Омерике, несущей Свободу всём народам мира, нужно кого-то от кого-то защищать...Цитата:Мне всё равно, что думает об этом Байдеббельс, но таки, да, а что он думает об ситуации в Афганистане, где после ухода Омериканцев, сажают и убивают пачками. Вам об них некогда подумать? Или что?Цитата:Я понял. Хорошо что уточнил, а то я было начал думать, что всё дело, как обычно, банально, в деньгах. Зелёных шуршащих бумажках с картинками...