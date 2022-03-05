Отправлено: - 20:26

ACROS:

Разве в городе не доставка от фирм: даже и фрукты-овощи с ОРТ привозят вроде ??

Цитата:По доставке очень много чего привозят,но некоторые позиции всё таки приходиться самому возить,а овощи фрукты тем более.