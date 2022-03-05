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≡ Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43696
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 09:41
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Эксперты высказались о ситуации на автомобильном рынке Казахстана на фоне последних геополитических событий в мире. Своим мнением поделились вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева и председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков

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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8511
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 20:26
#30
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Цитата:
ACROS:
Разве в городе не доставка от фирм: даже и фрукты-овощи с ОРТ привозят вроде ??

По доставке очень много чего привозят,но некоторые позиции всё таки приходиться самому возить,а овощи фрукты тем более.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
704
Re: Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 21:17
#31
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Да тут и экспертные бла-бла-бла можно не слушать и не читать. И к бабке можно не ходить.
Подорожают они-однозначно! Как и всё остальное.
Патамушта- гладиолус!
:-o
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1009
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 22:33
#32
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Цитата:
maxsaf:
Движок 3.5 v6, насчет расхода не парюсь вообще.

Тоже не парюсь.
Ест немного лишнего, и пофиг.
Так-то я отвечал на фразу, что обслуживание авто дорогое. Смотря какое авто.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15615
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 06.03.22 - 00:10
#33
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Цитата:
serg kost:
Так-то я отвечал на фразу, что обслуживание авто дорогое. Смотря какое авто.

И смотря как обслуживать. Масло поменять или аккумулятор самому - много ума не надо.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1009
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 06.03.22 - 00:54
#34
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Тут читаем, там не читаем?
Цитата:
serg kost: 50-100 тыс в год ремонт и обслуживание. Обычно редко больше полтинника.
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