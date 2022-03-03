Отправлено: - 21:19

Мы с одногруппниками принимали ребят оттуда, которых к нам переводили, кормили своей едой, давали свою одежду, давали им денег на проезд и покупали нужные им вещи для учебы и гигиены. И так делал каждый вуз каждого города. Мы не кричали об этом. Семьям давали квартиры. Так что пусть не врут. А что сделали они?

Цитата:При чем тут то, что вы им якобы дали деньги на проезд. Вы их бомбили 8 лет! Не долбили бы Донбасс, не надо было бы помощи (если это можно назвать помощью) вашей. А то автобус они оплатили и зубную щетку купили. Сравнила. Там и в ноги упасть не спасет ваши души. Теперь можете написать номер карты, скинут вам на проезд в автобусе и средства личной гигиены, на туалетную бумагу, она сейчас кстати.