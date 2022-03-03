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≡ По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43696
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 13:38
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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбасе (так Роскомнадзор требует называть войну между Россией и Украиной). "НГ" попросила жительниц двух стран рассказать, что они думают об этом конфликте.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1575
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 21:19
#45
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Цитата:
Мы с одногруппниками принимали ребят оттуда, которых к нам переводили, кормили своей едой, давали свою одежду, давали им денег на проезд и покупали нужные им вещи для учебы и гигиены. И так делал каждый вуз каждого города. Мы не кричали об этом. Семьям давали квартиры. Так что пусть не врут. А что сделали они?


При чем тут то, что вы им якобы дали деньги на проезд. Вы их бомбили 8 лет! Не долбили бы Донбасс, не надо было бы помощи (если это можно назвать помощью) вашей. А то автобус они оплатили и зубную щетку купили. Сравнила. Там и в ноги упасть не спасет ваши души. Теперь можете написать номер карты, скинут вам на проезд в автобусе и средства личной гигиены, на туалетную бумагу, она сейчас кстати.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
356
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 21:36
#46
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Цитата:
ACROS:
сегодня запросто общается

прям мои мысли изложили)
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
203
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 05.03.22 - 23:33
#47
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Фашистская пропаганда уже дошла до НГ? В Казахстане ещё не приняли закон о фейках? А зря! Все прекрасно в январе видели до чего доводят такие агитматериалы. Если не взять "за горло" этих пропагандистов, они не остановятся после январской промашки и приведут нашу страну к краху. Пример украины это ярчайший пример. Используются всё те же методы, всё те же инструменты, в их основе разжигание русофобии, раскол в обществе, ведущий к дистабилизации обстановки в странах постсоветского пространства. А это всё в свою очередь является подготовкой к смене власти. Неужели ещё не все люди понимают что их используют в качестве инструмента, что их руками толкают страны на край пропасти??? 🤦🏻‍♂️
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
203
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 05.03.22 - 23:43
#48
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Цитата:
Сама я снять не смогла, попросила знакомых. Посмотрите, что происходит в нашем городе

А из окна своего дома снять панораму города было никак? А мои знакомые снимали! Стоит Харьков как и стоял. И киев тоже. По крайней мере на момент написания этой статьи. Россия по жилым домам не била и не бьёт. А если бы пошла на такой шаг, то завершила бы операцию за день-два, сравняв города с землёй и похоронив нацистов под руинами домов! Но операция идёт уже больше недели, и как когда-то наши деды, гибнут сейчас российские солдаты в борьбе против фашизма
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15613
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 06.03.22 - 00:12
#49
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Цитата:
Николаич I:
А из окна своего дома снять панораму города было никак?

Слишком красиво и подозрительно тихо :lol:
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