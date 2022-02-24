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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43696
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16006
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 18:56
еще
// президент Украины Владимир Зеленский поиронизировал
над закупкой НАТО 50 тонн дизельного топлива для Украины.
По его словам, альянс, вероятно, сделал это для того,
чтобы украинцы могли «сжечь Будапештский меморандум».
Глава государства также выразил сомнение в том,
что НАТО может кого-то защитить,
в том числе страны, которые входят в Альянс.//
эх,нато,нато.
// президент Украины Владимир Зеленский поиронизировал
над закупкой НАТО 50 тонн дизельного топлива для Украины.
По его словам, альянс, вероятно, сделал это для того,
чтобы украинцы могли «сжечь Будапештский меморандум».
Глава государства также выразил сомнение в том,
что НАТО может кого-то защитить,
в том числе страны, которые входят в Альянс.//
эх,нато,нато.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 18:58
Цитата:
Вам бы математику повторить Индия, Китай и Бразилия( не говоря о других странах, которые за Россию) гораздо больше вашего почти всего мира", хватит уже фейки лепить
Kairat stayer:
почти весь мир против войны
почти весь мир против войны
Вам бы математику повторить Индия, Китай и Бразилия( не говоря о других странах, которые за Россию) гораздо больше вашего почти всего мира", хватит уже фейки лепить
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 19:01
Цитата:
Это Ваш "почти весь мир" - США и холопы, которые боятся Штатов, оккупированные ими.
[Исправлено: гражданин СССР, 05.03.2022 - 19:02]
Kairat stayer:
почти весь мир против войны
почти весь мир против войны
Это Ваш "почти весь мир" - США и холопы, которые боятся Штатов, оккупированные ими.
[Исправлено: гражданин СССР, 05.03.2022 - 19:02]
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 19:01
Цитата:
Вот такой Зе мне нравится, тролит запад. Комик на такой должности должен это два раза в день делать, как минимум
alex_60:
По его словам, альянс, вероятно, сделал это для того, чтобы украинцы могли «сжечь Будапештский меморандум».
По его словам, альянс, вероятно, сделал это для того, чтобы украинцы могли «сжечь Будапештский меморандум».
Вот такой Зе мне нравится, тролит запад. Комик на такой должности должен это два раза в день делать, как минимум
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8826
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 21:44
Цитата:
А это не наличности, а наричительное, что интересно приходится оставлять красным. Тупой офис маркирует.
Kairat stayer:
так что гуляй лесом..
так что гуляй лесом..
А это не наличности, а наричительное, что интересно приходится оставлять красным. Тупой офис маркирует.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 21:45
Спортсмены окончательно при беге порастрясли свой моск.Любят цитировать себя, стараются доказать всем то, что никому не интересно, радуются проблемам у соседей, но при малейших проблемах у себя бегут к этому же соседу - "спасити, памагити!"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 704
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 21:48
Цитата:
Что-то маловато, если комик- талантливый.
maxsaf:
Комик на такой должности должен это два раза в день делать, как минимум
Комик на такой должности должен это два раза в день делать, как минимум
Что-то маловато, если комик- талантливый.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8826
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 21:53
Цитата:
Талантливый, ещё какой. Его тут крутят, аж плакать хочется, слеза сама скатывается. Клоун ещё того размаха.
[Исправлено: elektron, 05.03.2022 - 17:01]
Don Julio:
Что-то маловато, если комик- талантливый.
Что-то маловато, если комик- талантливый.
Талантливый, ещё какой. Его тут крутят, аж плакать хочется, слеза сама скатывается. Клоун ещё того размаха.
[Исправлено: elektron, 05.03.2022 - 17:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 704
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 21:56
Цитата:
Цитата:
Ноу комментс!
elektron:
Талантливый, ещё какой. Его тут крутять, аж плакать хочется, слеза сама скатывается. Клоун ещё того размаха.
Талантливый, ещё какой. Его тут крутять, аж плакать хочется, слеза сама скатывается. Клоун ещё того размаха.
Цитата:
Я ж нормальный, ну сядь со мной-поговори!
Ноу комментс!
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 22:53
Вот эти вроде бы не врут.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 23:16
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 05.03.22 - 23:59
Цитата:
Ну нельзя же только троллингом заниматься весь день на президентской должности. На должности в МИДе - можно
Don Julio:
Что-то маловато, если комик- талантливый.
Что-то маловато, если комик- талантливый.
Ну нельзя же только троллингом заниматься весь день на президентской должности. На должности в МИДе - можно
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