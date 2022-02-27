Отправлено: - 22:56

elektron:

Но в итоге они его ещё благодарить будут, потому как сами не знают от какой нечести он их освобождает.

Цитата:Нет, благодарить не будут, потому что благодарили бы если бы её сами увидели. Да и по факту там её не больше чем везде. России нужна нейтральная Украина - это основная цель. Люди, Донбасс - это предлог, я считаю.