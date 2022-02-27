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Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43696
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами.
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Читать новость
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 17:22
Цитата:
Всё что касается России не требует доказательства. Она во всём виновата.
Про сроки в открытом доступе нигде не будет. Хотя бы для вот этого.
гражданин СССР:
Есть доказательства?
Есть доказательства?
Всё что касается России не требует доказательства. Она во всём виновата.
Про сроки в открытом доступе нигде не будет. Хотя бы для вот этого.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16006
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 18:46
не удивлюсь если от имени зе вещает двойник
подготовленный байденовцами.
а тот в невменяемом состоянии.
подготовленный байденовцами.
а тот в невменяемом состоянии.
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 21:17
Цитата:
В информационных войнах нет погибших. Есть жидко обгадившиеся. А это нормальное для некоторых инфовоинов состояние, поэтому их это не останавливает)
arman_kst:
Да там много мусора. Не читайте. Сейчас информационные войны идут
Да там много мусора. Не читайте. Сейчас информационные войны идут
В информационных войнах нет погибших. Есть жидко обгадившиеся. А это нормальное для некоторых инфовоинов состояние, поэтому их это не останавливает)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1008
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 22:39
Цитата:
А ещё очень много тяжело раненых в голову.
maxsaf:
В информационных войнах нет погибших. Есть жидко обгадившиеся.
В информационных войнах нет погибших. Есть жидко обгадившиеся.
А ещё очень много тяжело раненых в голову.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8826
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 22:45
//Война идёт России против Украины///
Также прошу обратить внимание редакции и на эту новость. Потому как тоже фейк. Только прочёл. Войны и военных действий никто не объявлял. Так что стоило бы задуматься.
ПС - проводится операция по принуждению к миру.
[Исправлено: elektron, 04.03.2022 - 17:48]
Также прошу обратить внимание редакции и на эту новость. Потому как тоже фейк. Только прочёл. Войны и военных действий никто не объявлял. Так что стоило бы задуматься.
ПС - проводится операция по принуждению к миру.
[Исправлено: elektron, 04.03.2022 - 17:48]
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 22:49
Цитата:
Но одна из сторон считает именно так.
elektron:
Войны и военных действий никто не объявлял.
Войны и военных действий никто не объявлял.
Но одна из сторон считает именно так.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8826
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 22:52
Цитата:
К сожалению это пол мира так считают. Но в итоге они его ещё благодарить будут, потому как сами не знают от какой нечести он их освобождает.
Victor Yang:
Но одна из сторон считает именно так.
Но одна из сторон считает именно так.
К сожалению это пол мира так считают. Но в итоге они его ещё благодарить будут, потому как сами не знают от какой нечести он их освобождает.
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 22:56
Цитата:
Нет, благодарить не будут, потому что благодарили бы если бы её сами увидели. Да и по факту там её не больше чем везде. России нужна нейтральная Украина - это основная цель. Люди, Донбасс - это предлог, я считаю.
elektron:
Но в итоге они его ещё благодарить будут, потому как сами не знают от какой нечести он их освобождает.
Но в итоге они его ещё благодарить будут, потому как сами не знают от какой нечести он их освобождает.
Нет, благодарить не будут, потому что благодарили бы если бы её сами увидели. Да и по факту там её не больше чем везде. России нужна нейтральная Украина - это основная цель. Люди, Донбасс - это предлог, я считаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8826
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 23:03
Цитата:
Но по факту, только в/на Украине они у власти. "Везде" они подконтрольны
Victor Yang:
Да и по факту там её не больше чем везде
Да и по факту там её не больше чем везде
Но по факту, только в/на Украине они у власти. "Везде" они подконтрольны
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16006
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 23:21
Цитата:
однозначно.
некто Ильяс, выставляет фейк в народные новости.
при этом расжигает межнациональную ненависть.
причем не в первый раз.
elektron:
Война идёт России против Украины/// Также прошу обратить внимание редакции и на эту новость. Потому как тоже фейк.
Война идёт России против Украины/// Также прошу обратить внимание редакции и на эту новость. Потому как тоже фейк.
однозначно.
некто Ильяс, выставляет фейк в народные новости.
при этом расжигает межнациональную ненависть.
причем не в первый раз.
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 04.03.22 - 23:26
Цитата:
Канада видит только одну сторону - украинскую. С этим тоже надо что-то делать, или и так сойдет?))
костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую.
Канада видит только одну сторону - украинскую. С этим тоже надо что-то делать, или и так сойдет?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 356
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 05.03.22 - 09:21
Цитата:
полмира все прекрасно знают (как минимум политики во главе страны), но не могут заявить об этом - приказано считать по-другому
elektron:
К сожалению это пол мира так считают
К сожалению это пол мира так считают
полмира все прекрасно знают (как минимум политики во главе страны), но не могут заявить об этом - приказано считать по-другому
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 704
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 05.03.22 - 21:35
Цитата:
Полегчало!?
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Полегчало!?
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 203
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 05.03.22 - 22:53
Цитата:
Автор конечно молодец, интересуется новостями, изучает их на различных ресурсах и тд.
Но! Самые надёжные источники информации это люди, живущие в эпицентре событий. Скажу лично за себя, у меня такие источники есть, знакомые и родственники из украины и Донбасса. Так вот что я вам скажу, пореже в данной ситуации заходите на новостные сайты украинских и западных сми, ибо ни слова правды там нет!!! Ложь стала нормой для этих стран, они чёрное выдают за белое, предоставляемые им доказательства их неправоты просто игнорят, потому-что правда им невыгодна. Признать правду для них значит подписаться под тем, что они покровительствуют фашизму, а значит подписать себе приговор
Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами.
Автор конечно молодец, интересуется новостями, изучает их на различных ресурсах и тд.
Но! Самые надёжные источники информации это люди, живущие в эпицентре событий. Скажу лично за себя, у меня такие источники есть, знакомые и родственники из украины и Донбасса. Так вот что я вам скажу, пореже в данной ситуации заходите на новостные сайты украинских и западных сми, ибо ни слова правды там нет!!! Ложь стала нормой для этих стран, они чёрное выдают за белое, предоставляемые им доказательства их неправоты просто игнорят, потому-что правда им невыгодна. Признать правду для них значит подписаться под тем, что они покровительствуют фашизму, а значит подписать себе приговор
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