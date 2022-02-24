Отправлено: - 19:01

alex_60:

По его словам, альянс, вероятно, сделал это для того, чтобы украинцы могли «сжечь Будапештский меморандум».

Цитата:Вот такой Зе мне нравится, тролит запад. Комик на такой должности должен это два раза в день делать, как минимум