24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.
Мир стремительно разделяется на Технологические Зоны (ТЗ). У Китая есть энергия: уголь и АЭС, другие полезные ископаемые и трудовые ресурсы. Он подгребает под себя ЮВА, и рвётся в Африку. Строит большие армию и флот для защиты своей ТЗ. США постараются не отпустить Канаду, Мексику и Латинскую Америку. Это тоже природные и людские ресурсы, энергия и армия для защиты. Россия, аналогично, будет строить свою ТЗ. У ЕС нет ресурсов, гробят свою энергетику в угоду "зелёным, и нет армии для своей защиты. То есть, нет предпосылок для создания своей ТЗ. И им нужно будет определяться, с кем они? Как и Казахстану: оставаться в ТЗ с Россией, или плыть к Китаю. А всё почему? Потому что кончаются дешёвые ресурсы. Нефть всё глубже, всё дальше в море, месторрждения всё беднее. То же самое с рудами, газом, углём. А людей всё больше. Странам, которые не впишутся ни в одну ТЗ, не позавидуешь. Они будут деградировать, и их будут грабить. Сейчас идёт разделение мировой экономики на кластеры. Плохо придётся всем странам. Но каким-то хуже всех... Пожелаем ума и адекватности нашему правительству.
Тимур Гафуров: мнение Петра Своика вы вообще мимо пропустили
Цитата:
alex_60: третья статья за день антироссийская.
Господа, вы же читайте ИНОГДА хоть что нибудь из написанного, зачем огульно обвинять: Пётр Своик - всю жизнь был ПРОРОССИЙСКИМ деятелем - и в статье, в его абзаце,его мысль проходит красной линией: - без России мы никуда, без России - мы никто. Газета, правильно делает: даёт высказаться ВСЕМ: - и белым и красным.
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