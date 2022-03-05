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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 18:45
Цитата:
а почему окольными путями?
maxsaf:
Я не убегал.
Я не убегал.
а почему окольными путями?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 19:49
Цитата:
Дешевле)
alex_60:
а почему окольными путями?
а почему окольными путями?
Дешевле)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 19:54
Видимо Куат скоро будет в Канаде всех заставлять французский учить
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 19:57
Цитата:
Он что "подженился" на украинке ??
maxsaf:
Куат скоро будет в Канаде
Куат скоро будет в Канаде
Он что "подженился" на украинке ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 19:59
Цитата:
Ну как беженц ему в Россию путь закрыт, в КЗ нельзя - посадят, остается на фронт идти
ACROS:
Он что "подженился" на украинке ??
Он что "подженился" на украинке ??
Ну как беженц ему в Россию путь закрыт, в КЗ нельзя - посадят, остается на фронт идти
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:00
Цитата:
и синий под подушкой.
maxsaf:
Дешевле)
Дешевле)
и синий под подушкой.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:04
Цитата:
На всякий случай. Кому как не вам знать
alex_60:
и синий под подушкой.
и синий под подушкой.
На всякий случай. Кому как не вам знать
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:08
Цитата:
Украинцам "везёт": на халяву - и в Европу и в Канаду бесплатно, они так мечтали свалить с Незалэжной в поисках лучшей доли:- с этим КЛОУНОМ каши дома не сваришь.
maxsaf:
Канада решила принять всех желающих украинцев
Канада решила принять всех желающих украинцев
Украинцам "везёт": на халяву - и в Европу и в Канаду бесплатно, они так мечтали свалить с Незалэжной в поисках лучшей доли:- с этим КЛОУНОМ каши дома не сваришь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:10
Цитата:
Я бы однозначно воспользовался таким шансом
ACROS:
Украинцам "везёт": на халяву - и в Европу и в Канаду бесплатно, они так мечтали свалить с Незалэжной в поисках лучшей доли:- с этим КЛОУНОМ каши дома не сваришь.
Украинцам "везёт": на халяву - и в Европу и в Канаду бесплатно, они так мечтали свалить с Незалэжной в поисках лучшей доли:- с этим КЛОУНОМ каши дома не сваришь.
Я бы однозначно воспользовался таким шансом
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:11
Цитата:
Это вы точно про Зеленского? ) а то много к кому подходит
ACROS:
с этим КЛОУНОМ каши дома не сваришь.
с этим КЛОУНОМ каши дома не сваришь.
Это вы точно про Зеленского? ) а то много к кому подходит
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:27
Цитата:
Клоун и артист в роли президентов могут работать только лишь в странах с сильно развитой экономикой и устоявшей демократией, ( где ВСЁ делается без его прямого участия) таких как страны Европы и Америки: в развивающихся странах и странах третьего мира - нужны руководителя иного толка и направленности, скорее ДИКТАТОРЫ-ГОСУДАРСТВЕННИКИ-БЕССРЕБРЕННИКИ, типа Ли Кун Ю.
maxsaf:
про Зеленского
про Зеленского
Клоун и артист в роли президентов могут работать только лишь в странах с сильно развитой экономикой и устоявшей демократией, ( где ВСЁ делается без его прямого участия) таких как страны Европы и Америки: в развивающихся странах и странах третьего мира - нужны руководителя иного толка и направленности, скорее ДИКТАТОРЫ-ГОСУДАРСТВЕННИКИ-БЕССРЕБРЕННИКИ, типа Ли Кун Ю.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:33
Цитата:
Канаде везет. Люди это очень ценный ресурс. Все их документы все равно проверяются. Приоритет всегда отдавали здоровым, образованным, со стажем работы, крепкими моральными качествами, желательно с детьми. Косячников в любой момент могут обратно выслать.
ACROS:
Украинцам "везёт"
Украинцам "везёт"
Канаде везет. Люди это очень ценный ресурс. Все их документы все равно проверяются. Приоритет всегда отдавали здоровым, образованным, со стажем работы, крепкими моральными качествами, желательно с детьми. Косячников в любой момент могут обратно выслать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:57
Цитата:
вряд ли.
убегут куда нибуть в лес и будут там жить.
ну или в степь, если ближе по по настрою.
maxsaf:
Косячников в любой момент могут обратно выслать.
Косячников в любой момент могут обратно выслать.
вряд ли.
убегут куда нибуть в лес и будут там жить.
ну или в степь, если ближе по по настрою.
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- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1631
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 21:50
Цитата:
Тонко!
alex_60:
убегут куда нибуть в лес и будут там жить.
убегут куда нибуть в лес и будут там жить.
Тонко!
-
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