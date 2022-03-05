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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 659 из 660«1...657658659660»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16006
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 18:45
#9871
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Цитата:
maxsaf:
Я не убегал.


а почему окольными путями?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 19:49
#9872
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Цитата:
alex_60:
а почему окольными путями?

Дешевле)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 19:53
#9873
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Важная новость вчера прошла незамеченной. Канада решила принять всех желающих украинцев, количество не ограничено, справки не нужны :lol:

тыц

[Исправлено: maxsaf, 05.03.2022 - 19:57]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 19:54
#9874
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Видимо Куат скоро будет в Канаде всех заставлять французский учить :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2773
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 19:57
#9875
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Цитата:
maxsaf:
Куат скоро будет в Канаде


Он что "подженился" на украинке ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 19:59
#9876
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Цитата:
ACROS:
Он что "подженился" на украинке ??

Ну как беженц ему в Россию путь закрыт, в КЗ нельзя - посадят, остается на фронт идти :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16006
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:00
#9877
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Цитата:
maxsaf:
Дешевле)


и синий под подушкой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:04
#9878
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Цитата:
alex_60:
и синий под подушкой.

На всякий случай. Кому как не вам знать :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2773
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:08
#9879
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Цитата:
maxsaf:
Канада решила принять всех желающих украинцев


Украинцам "везёт": на халяву - и в Европу и в Канаду бесплатно, они так мечтали свалить с Незалэжной в поисках лучшей доли:- с этим КЛОУНОМ каши дома не сваришь.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:10
#9880
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Цитата:
ACROS:
Украинцам "везёт": на халяву - и в Европу и в Канаду бесплатно, они так мечтали свалить с Незалэжной в поисках лучшей доли:- с этим КЛОУНОМ каши дома не сваришь.

Я бы однозначно воспользовался таким шансом ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:11
#9881
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Цитата:
ACROS:
с этим КЛОУНОМ каши дома не сваришь.

Это вы точно про Зеленского? ) а то много к кому подходит :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2773
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:27
#9882
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Цитата:
maxsaf:
про Зеленского


Клоун и артист в роли президентов могут работать только лишь в странах с сильно развитой экономикой и устоявшей демократией, ( где ВСЁ делается без его прямого участия) таких как страны Европы и Америки: в развивающихся странах и странах третьего мира - нужны руководителя иного толка и направленности, скорее ДИКТАТОРЫ-ГОСУДАРСТВЕННИКИ-БЕССРЕБРЕННИКИ, типа Ли Кун Ю.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15607
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:33
#9883
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Цитата:
ACROS:
Украинцам "везёт"

Канаде везет. Люди это очень ценный ресурс. Все их документы все равно проверяются. Приоритет всегда отдавали здоровым, образованным, со стажем работы, крепкими моральными качествами, желательно с детьми. Косячников в любой момент могут обратно выслать.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16006
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 20:57
#9884
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Цитата:
maxsaf:
Косячников в любой момент могут обратно выслать.


вряд ли.
убегут куда нибуть в лес и будут там жить.
ну или в степь, если ближе по по настрою.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1631
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.03.22 - 21:50
#9885
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Цитата:
alex_60:
убегут куда нибуть в лес и будут там жить.

Тонко!
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Страница 659 из 660«1...657658659660»
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