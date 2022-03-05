Отправлено: - 20:27

maxsaf:

про Зеленского

Цитата:Клоун и артист в роли президентов могут работать только лишь в странах с сильно развитой экономикой и устоявшей демократией, ( где ВСЁ делается без его прямого участия) таких как страны Европы и Америки: в развивающихся странах и странах третьего мира - нужны руководителя иного толка и направленности, скорее ДИКТАТОРЫ-ГОСУДАРСТВЕННИКИ-БЕССРЕБРЕННИКИ, типа Ли Кун Ю.