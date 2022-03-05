Прогноз на 5 дней
пасмурно+1°C
  • 740 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю-ЮВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43696
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 18:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В цветочных магазинах областного центра заканчивают последние приготовления к Международному женскому дню, а многие уже начали предпраздничную торговлю. "НГ" обошла несколько цветочных магазинов и выяснила, какие цветы и по каким ценам приобретают мужчины.
Читать новость

Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
704
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 20:47
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?

А прошлый раз бегали по обменникам. Шыкарно живут журналисты.
Цитата:
alex_60:
букет был заказан в Германии

В Костанае был обратный, неприятный опыт. У некоей Империи курьер потерялся на 8(!) часов. В результате испорченный сюрприз и настроение.
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1209
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 20:48
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
у нас, не празднуют, такой праздник


А как же Клара Цеткин и Роза Люксембург?
Вроде Германского происхождения😊 они. Это так юмор маленько.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16006
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 20:53
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Выходных - нету


какие выходные.
оружия отправляй.
новых граждан принимай.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4508
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 21:07
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1007
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 21:50
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А есть женщины, которым не нужны цветы ни на 8 марта, ни в другие дни.
Говорят: "мусор от них, купи лучше апельсинов".
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
704
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 21:53
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
А есть женщины, которым не нужны цветы ни на 8 марта, ни в другие дни.

Лучшие друзья девушки- это бриллиааааанты!
:lol:
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: serg kost

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS