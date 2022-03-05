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"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43695
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 18:42
В цветочных магазинах областного центра заканчивают последние приготовления к Международному женскому дню, а многие уже начали предпраздничную торговлю. "НГ" обошла несколько цветочных магазинов и выяснила, какие цветы и по каким ценам приобретают мужчины.
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Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 18:42
В Канаде вообще мало кто знает, что такой праздник существует) ниче дарить не надо, и цветы в цене не скачут
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8299
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 18:55
Цитата:
Теперь надо ждать статью от Алехандро о том, какой это ужасный праздник... какие не нужные и чрезмерные траты, какие лицемерные слова раз в году и тд и тп...
maxsaf:
В Канаде вообще мало кто знает, что такой праздник существует)
В Канаде вообще мало кто знает, что такой праздник существует)
Теперь надо ждать статью от Алехандро о том, какой это ужасный праздник... какие не нужные и чрезмерные траты, какие лицемерные слова раз в году и тд и тп...
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 18:58
Цитата:
Да, точно, и я поддакивать ему буду в каментах
yudjin:
Теперь надо ждать статью от Алехандро о том, какой это ужасный праздник... какие не нужные и чрезмерные траты, какие лицемерные слова раз в году и тд и тп...
Теперь надо ждать статью от Алехандро о том, какой это ужасный праздник... какие не нужные и чрезмерные траты, какие лицемерные слова раз в году и тд и тп...
Да, точно, и я поддакивать ему буду в каментах
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 793
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 19:43
Подождите!
Ильяс еще не высказался.
Ильяс еще не высказался.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2773
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 19:51
Цитата:
Цитата:
Очевидно, женщины в Канаде в 19 веке не бастовали, не отстаивали свои права, не боролись за 8-ой рабочий день.
maxsaf:
что такой праздник существует)
что такой праздник существует)
Цитата:
yudjin:
какой это ужасный праздник...
какой это ужасный праздник...
Очевидно, женщины в Канаде в 19 веке не бастовали, не отстаивали свои права, не боролись за 8-ой рабочий день.
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 19:56
Цветы.
сейчас все просто.
на днях пришли к сыну на ДР в его семье.
звонок- вот на ваше имя букет.
откуда?
от С и Н.
букет был заказан в Германии.
сейчас все просто.
на днях пришли к сыну на ДР в его семье.
звонок- вот на ваше имя букет.
откуда?
от С и Н.
букет был заказан в Германии.
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 19:57
Цитата:
у индусов и пакистанцев видать не принято.
maxsaf:
В Канаде вообще мало кто знает, что такой праздник существует)
В Канаде вообще мало кто знает, что такой праздник существует)
у индусов и пакистанцев видать не принято.
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 19:59
Цитата:
да, это очень важно.
предугадываю заголовок.
Вы никто потому что такое..
electro:
Ильяс еще не высказался.
Ильяс еще не высказался.
да, это очень важно.
предугадываю заголовок.
Вы никто потому что такое..
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 20:05
Цитата:
Их не спрашивал)
alex_60:
у индусов и пакистанцев видать не принято.
у индусов и пакистанцев видать не принято.
Их не спрашивал)
Re: "Подорожали на курс валют" - Как в цветочных...
Отправлено: 05.03.22 - 20:06
Цитата:
И у нас, не празднуют, такой праздник...
alex_60:
у индусов и пакистанцев видать не принято.
у индусов и пакистанцев видать не принято.
И у нас, не празднуют, такой праздник...
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 20:07
Цитата:
Так и остались бесправными
ACROS:
Очевидно, женщины в Канаде в 19 веке не бастовали, не отстаивали свои права
Очевидно, женщины в Канаде в 19 веке не бастовали, не отстаивали свои права
Так и остались бесправными
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 20:08
Цитата:
Сирийцы или турки?)
drakon:
И у нас, не празднуют, такой праздник..
И у нас, не празднуют, такой праздник..
Сирийцы или турки?)
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 20:19
Цитата:
у вас 14 февраля...
праздник.
drakon:
И у нас, не празднуют, такой праздник..
И у нас, не празднуют, такой праздник..
у вас 14 февраля...
праздник.
"Подорожали на курс валют" - Как в цветочных магазинах Костаная готовятся к 8 марта?
Отправлено: 05.03.22 - 20:36
Цитата:
Выходных - нету. ни 8, ни 14,
и даже 1 декабря - нету...
alex_60:
у вас 14 февраля... праздник.
у вас 14 февраля... праздник.
Выходных - нету. ни 8, ни 14,
и даже 1 декабря - нету...
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