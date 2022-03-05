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≡ Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43695
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 09:41
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Эксперты высказались о ситуации на автомобильном рынке Казахстана на фоне последних геополитических событий в мире. Своим мнением поделились вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева и председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков

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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8511
Что будет с ценами на авто в Казахстане - мнение экспертов
Отправлено: 05.03.22 - 20:26
#30
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Цитата:
ACROS:
Разве в городе не доставка от фирм: даже и фрукты-овощи с ОРТ привозят вроде ??

По доставке очень много чего привозят,но некоторые позиции всё таки приходиться самому возить,а овощи фрукты тем более.
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