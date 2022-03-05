Отправлено: - 18:58

yudjin:

Теперь надо ждать статью от Алехандро о том, какой это ужасный праздник... какие не нужные и чрезмерные траты, какие лицемерные слова раз в году и тд и тп...

Цитата:Да, точно, и я поддакивать ему буду в каментах